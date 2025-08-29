Labdarúgó NB IPaksKazincbarcika

Böde gyönyörű gólt lőtt, Marco Rossi kiválasztottja válogatottformában + videó

Az éllovas Paks 3-0-ra legyőzte a vendég Kazincbarcikát a labdarúgó NB I 6. fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. A válogatottba először meghívott csatár, Tóth Barna nyitotta a gólok sorát a második félidőben, majd gólpasszt adott a csereként beálló Böde Dánielnek. A hajrában Baranyai öngóljának köszönhetően született meg a harmadik hazai találat. A Kazincbarcika kapusa, Gyollai Dániel az első félidőben büntetőt is hárított. Az abszolút újonc borsodi csapat nyeretlen, a Paks veretlen, már négy győzelemnél és két döntetlennél tart. Tóth Barna válogatottformában játszott.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 29. 22:03
Tóth Barna Mezőkövesd, 2025. augusztus 8. Gyollai Dániel (k), a Kazincbarcika kapusa, mellette csapattársa, Mihajlo Meszhi (j) a labdarúgó Fizz Liga 3. fordulójában játszott Kolorcity Kazincbarcika SC - Debreceni VSC mérkőzésen a mezőkövesdi Városi Stadio
Tóth Barna és a Paks végül túl tudott járni a kazincbarcikai Gyollai Dániel eszén Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bognár György csapata lassan, de biztosan felőrölte Kuttor Attila formálódó együttesét. Tóth Barna vezérletével biztos győzelmet aratott a Paks, az élen tölti majd a válogatottmérkőzések miatti szünetet.

Tóth Barna
Bognár György mosolyoghat, Tóth Barna és a Paks is jól teljesített Fotó: Vasvári Tamás / MTI 

Paksi rohamok, Gyollai-bravúrok

Nagy erőkkel rohamozott a listavezető Paks, amelyben először lépett pályára válogatott kerettagként Tóth Barna. Természetesen a kezdőcsapatban kapott helyet a közel kétméteres csatár, aki Marco Rossi szövetségi kapitánynak is szeretett volna bizonyítani. A 35. percben szép fejesét bravúrral ütötte ki a levegőben úszó kapus. Nem ez volt Gyollai Dániel egyetlen szép és a vendégek szempontjából hasznos védése. Amikor már ő is verve volt, az előrehúzódó Szabó János 4 méterről a kapufát találta telibe. Az első félidő hajrájában az örmény Haroyan buta szabálytalansága után büntetőhöz jutott a házigazda. 

Hahn és Windecker távollétében nem Tóth Barnára bízták az ítélet végrehajtását, és bánhatták: Gyurkits Gergő balra, félmagasan érkező lövése után kiütötte a labdát Gyollai! 

Nem született gól a 11 paksi próbálkozásból.

Tóth Barna
Tóth Barna kezdte meg a gólgyártást Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás 

Marco Rossi újonca, Tóth Barna betalált

Gyurkitsot le is cserélte a félidőben Bognár György, aki beküldte Böde Dánielt és Windecker Józsefet. Igyekezett még jobban a kapuja elé szorítani az NB I abszolút újoncát az éllovas. Tóth estében alig lőtt a kazincbarcikai kapu mellé, Böde közeli ziccerébe beledobta magát az extázisban védő Gyollai Dániel.

Az 55. percben megtört a jég: Böde bődületes, 17 méterről lőtt kapufája után Tóth Barna a kipattanó labdát − a kapus lába mellett − bekotorta a kapuba, 1-0.

Szezonbeli harmadik bajnoki gólját szerezte a 30 éves paksi csatár, aki közelít a 100. NB I-es mérkőzéséhez. Később a földön fekve, pókfocizva találta el a lécet.

Böde Dániel is megvillant

Az időnként kiszabaduló és kontrázó borsodiak Baranyai Nimród révén egyenlíthettek volna, de az Újpesttől újra kölcsönvett védő nagy helyzetben nem találta el a kaput. 

Bezzeg Böde Dániel igen, emlékezetes módon. A 70. percben Tóth forgolódott a labdával, lekészített az érkező veteránnak, aki tizenhatos jobb sarkától ballal lágyan átívelte a labdát a kapuson, 2-0. 

A korábbi válogatott, az előző szezonban gólkirályi címet szerzett 38 esztendős támadó ebben az idényben sem marad gól nélkül. 

Gyakorlatilag le is zárta a meccs érdemi részét. A hajrában a harmadik találatot is bevitte a Paks: 

a 90. percben egy szöglet után Lenzsér szúrt bele a megcsúsztatott labdába, végül a védő Baranyairól került a hálóba, 3-0.

NB I, 6. forduló

péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg, 14.45

DVTK–Puskás Akadémia, Diósgyőr, 17.00

Újpest–MTK, Újpest, 19.30

vasárnap:

ETO FC–Nyíregyháza, Győr, 17.30

DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

