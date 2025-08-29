Böde gyönyörű gólt lőtt, Marco Rossi kiválasztottja válogatottformában + videó

Bognár György csapata lassan, de biztosan felőrölte Kuttor Attila formálódó együttesét. Tóth Barna vezérletével biztos győzelmet aratott a Paks, az élen tölti majd a válogatottmérkőzések miatti szünetet.

Bognár György mosolyoghat, Tóth Barna és a Paks is jól teljesített Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Paksi rohamok, Gyollai-bravúrok

Nagy erőkkel rohamozott a listavezető Paks, amelyben először lépett pályára válogatott kerettagként Tóth Barna. Természetesen a kezdőcsapatban kapott helyet a közel kétméteres csatár, aki Marco Rossi szövetségi kapitánynak is szeretett volna bizonyítani. A 35. percben szép fejesét bravúrral ütötte ki a levegőben úszó kapus. Nem ez volt Gyollai Dániel egyetlen szép és a vendégek szempontjából hasznos védése. Amikor már ő is verve volt, az előrehúzódó Szabó János 4 méterről a kapufát találta telibe. Az első félidő hajrájában az örmény Haroyan buta szabálytalansága után büntetőhöz jutott a házigazda.

Hahn és Windecker távollétében nem Tóth Barnára bízták az ítélet végrehajtását, és bánhatták: Gyurkits Gergő balra, félmagasan érkező lövése után kiütötte a labdát Gyollai!

Nem született gól a 11 paksi próbálkozásból.

Tóth Barna kezdte meg a gólgyártást Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Vasvári Tamás

Marco Rossi újonca, Tóth Barna betalált

Gyurkitsot le is cserélte a félidőben Bognár György, aki beküldte Böde Dánielt és Windecker Józsefet. Igyekezett még jobban a kapuja elé szorítani az NB I abszolút újoncát az éllovas. Tóth estében alig lőtt a kazincbarcikai kapu mellé, Böde közeli ziccerébe beledobta magát az extázisban védő Gyollai Dániel.

Az 55. percben megtört a jég: Böde bődületes, 17 méterről lőtt kapufája után Tóth Barna a kipattanó labdát − a kapus lába mellett − bekotorta a kapuba, 1-0.

Szezonbeli harmadik bajnoki gólját szerezte a 30 éves paksi csatár, aki közelít a 100. NB I-es mérkőzéséhez. Később a földön fekve, pókfocizva találta el a lécet.

Böde Dániel is megvillant

Az időnként kiszabaduló és kontrázó borsodiak Baranyai Nimród révén egyenlíthettek volna, de az Újpesttől újra kölcsönvett védő nagy helyzetben nem találta el a kaput.

Bezzeg Böde Dániel igen, emlékezetes módon. A 70. percben Tóth forgolódott a labdával, lekészített az érkező veteránnak, aki tizenhatos jobb sarkától ballal lágyan átívelte a labdát a kapuson, 2-0.

A korábbi válogatott, az előző szezonban gólkirályi címet szerzett 38 esztendős támadó ebben az idényben sem marad gól nélkül.

Gyakorlatilag le is zárta a meccs érdemi részét. A hajrában a harmadik találatot is bevitte a Paks:

a 90. percben egy szöglet után Lenzsér szúrt bele a megcsúsztatott labdába, végül a védő Baranyairól került a hálóba, 3-0.