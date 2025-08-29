Marco Rossi újonca huszonöt éve várt erre a pillanatra

A harmincéves Tóth Barna figyelmét előre felhívták a szövetségből arra, hogy csapattársainak és edzőinek mielőbb árulja el az örömhírt, és ne a sajtóból értesüljenek arról, hogy első alkalommal bekerült a magyar válogatott keretébe.

Tóth Barna mindent megtesz a Paks sikeréért, de most a nagy álma is valóra vált, magyar válogatott kerettag lett (Fotó: Barbara Gabriella)

– Ötéves korom óta futballozok, és ezért a pillanatért érdemes volt huszonöt esztendőt várni. Amikor tavasszal kimaradtam a kapitány keretéből, azt nyilatkoztam, pedig szívesen mennék Böde Danival akár gyalog a Telkiben lévő edzőtáborba. Most már mehetek kocsival is – nyilatkozta Tóth Barna a Ripostnak.

Tóth Barna debütálhat Marco Rossi magyar válogatottjában

A Varga Barnabás helyén az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőn eséllyel pályára lépő paksi támadó feltételezi, hogy a magassága és kimagasló fejelőképessége miatt esett rá a kapitány választása.

– Nem tudni, mit tervez a kapitány, Telkiben kiderül. Amennyiben Barnával együtt léphetek pályára, akkor Szoboszlai Dominik, Sallai Roland vagy éppen Bolla Bendegúz révén tökéletes beadásokra számíthatunk, a magyar válogatott nincs híján a minőségnek – árulta el a paksiak játékosa, akinek a brit stílus nem okoz gondot.

Tóth Barna szerint a magyar válogatottnak ügyelnie kell arra, hogy Írország főleg a széleken veszélyes, erre mindenképpen készülniük kell majd. A paksi gólvágó arra különösen büszke, hogy klubtársa, Osváth Attila és a Fradihoz szerződött korábbi paksi, Ötvös Bence is élvezi Marco Rossi bizalmát.

Ez elismerése annak, hogy Bognár György vezetőedző és stábja jól végzi a munkáját.

– Sokat teszek azért, hogy tartsam jó formámat, heti minimum egy alkalommal túlórázok Haraszti Zoltánnal és Osváth Attilával, ők ívelik a kapu elé a labdákat, én pedig igyekszem érkezni rájuk – zárta gondolatait Tóth Barna, akinek csapata a 12., utolsó pozícióban szerénykedő újoncot, a Kazincbarcikát fogadja péntek este. Az NB I-es találkozó különösen fontos lesz a tolnaiak válogatott játékosának, Vécsei Bálintnak: a középpályás a borsodi csapatban kezdte el bontogatni a szárnyait, majd nyolc éven keresztül erősítette a barcikaiakat. A paksiak játékosa különösen a volt edzőjének szeretne bizonyítani majd.