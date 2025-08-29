A paksi büntetők királya nem kegyelmezne annak, akinek a karrierjét köszönheti

Ha létezik országos egyes labdarúgómeccsen, hát az NB I péntek esti találkozója mindenképpen annak ígérkezik, amikor a tabella élén álló, veretlen Paks fogadja a mindössze egy ponttal az utolsó helyen szerénykedő Kazincbarcika csapatát. Azonban a tolnaiak válogatott játékosának, Vécsei Bálintnak mindenképpen különleges lesz a borsodiak elleni találkozó, ugyanis a 32 éves labdarúgó éppen Kazincbarcikán ismerkedett meg a sportággal, és 2000-től nyolc éven át volt a klub igazolt játékosa. Persze kilencven percre – illetve az esetleges pár perces hosszabbításra – mindenképpen félreteszi majd az érzelmeit a védőként és középpályásként is számításba vett labdarúgó, aki egyébként egyszer már játszott a nevelőegyesülete ellen.

Vécsei Bálint a paksiak erősségévé vált, több poszton is magas szinten teljesít. Fotó: Mirkó István

Vécsei Bálint a volt edzőjének is bizonyítani szeretne

A paksiak játékosa legutóbb góllal járult hozzá csapata győzelméhez az MTK ellen, ám a meccsen megítélt két büntetőből egyet sem végezhetett el. Persze ki ne tudná, miért nem ő a bajnokságot veretlenül vezető klub első számú 11-es lövője: Vécsei még az idény elején, a CFR ellen vívott Európa-liga-selejtező romániai visszavágóján kétszer is kihagyta ugyanazt a büntetőt.

A 32 éves játékos a Teol.hu portálnak elmondta, a mai Kazincbarcikában már senki sincs, akivel együtt játszott 2000 és 2008 között, ám az ellenfél klubigazgatója később, a Honvédnál az edzője volt. – Kazincbarcikán kezdtem el focizni, ott lettem igazolt labdarúgó. A korosztályos csapattal a kiemelt bajnokságban, a legjobbak között játszottunk hétről hétre. Mondhatjuk, hogy jól alakult akkor is a karrierem, egy kifejezetten jó csapat tagja lehettem. A mostani barcikai keretben már nincsen ismerős arc. Ettől még persze érdekes mérkőzés lesz, mégis csak a nevelőegyesületem ellen léphetek pályára, ráadásul Simon Miklós klubigazgató annak idején edzőm volt Kispesten – árulta el Vécsei.

Hozzátette, a Honvéd játékosaként 2011-ben már játszott a Kazincbarcika ellen, a kispestiek második csapatával 1-1-es döntetlent játszottak még az akkori NB II-ben, és ő szerezte csapata gólját a találkozón.