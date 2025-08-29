NB IkulcsjátékosPaksVécsei BálintKazincbarcika

A paksi büntetők királya nem kegyelmezne annak, akinek a karrierjét köszönheti

Péntek este egy meglehetősen egyesélyes mérkőzést rendeznek az NB I 6. fordulójának nyitányaként, ugyanis az élen álló Paks a 12., utolsó pozícióban szerénykedő újoncot, a Kazincbarcikát fogadja. Egy játékosnak azonban ez lesz a meccsek meccse, ugyanis a tolnaiak válogatott játékosa, Vécsei Bálint éppen a borsodi csapatban kezdte el bontogatni a szárnyait, majd nyolc éven keresztül erősítette a barcikaiakat. A 32 éves játékos most félreteszi az érzelmeit, és ha lehetősége lesz rá, góllal segítené a Paksot a győzelemhez.

2025. 08. 29. 9:41
Vécsei Bálint egymás után két tizenegyest is elrontott a CFR ellen (Fotó: Mirkó István)
Ha létezik országos egyes labdarúgómeccsen, hát az NB I péntek esti találkozója mindenképpen annak ígérkezik, amikor a tabella élén álló, veretlen Paks fogadja a mindössze egy ponttal az utolsó helyen szerénykedő Kazincbarcika csapatát. Azonban a tolnaiak válogatott játékosának, Vécsei Bálintnak mindenképpen különleges lesz a borsodiak elleni találkozó, ugyanis a 32 éves labdarúgó éppen Kazincbarcikán ismerkedett meg a sportággal, és 2000-től nyolc éven át volt a klub igazolt játékosa. Persze kilencven percre – illetve az esetleges pár perces hosszabbításra – mindenképpen félreteszi majd az érzelmeit a védőként és középpályásként is számításba vett labdarúgó, aki egyébként egyszer már játszott a nevelőegyesülete ellen.

Vécsei Bálint másodszor is vállalta a 11-est a CFR-Paks Európa-liga-selejtező visszavágón
Vécsei Bálint a paksiak erősségévé vált, több poszton is magas szinten teljesít. Fotó: Mirkó István

 

Vécsei Bálint a volt edzőjének is bizonyítani szeretne

A paksiak játékosa legutóbb góllal járult hozzá csapata győzelméhez az MTK ellen, ám a meccsen megítélt két büntetőből egyet sem végezhetett el. Persze ki ne tudná, miért nem ő a bajnokságot veretlenül vezető klub első számú 11-es lövője: Vécsei még az idény elején, a CFR ellen vívott Európa-liga-selejtező romániai visszavágóján kétszer is kihagyta ugyanazt a büntetőt. 

A 32 éves játékos a Teol.hu portálnak elmondta, a mai Kazincbarcikában már senki sincs, akivel együtt játszott 2000 és 2008 között, ám az ellenfél klubigazgatója később, a Honvédnál az edzője volt. – Kazincbarcikán kezdtem el focizni, ott lettem igazolt labdarúgó. A korosztályos csapattal a kiemelt bajnokságban, a legjobbak között játszottunk hétről hétre. Mondhatjuk, hogy jól alakult akkor is a karrierem, egy kifejezetten jó csapat tagja lehettem. A mostani barcikai keretben már nincsen ismerős arc. Ettől még persze érdekes mérkőzés lesz, mégis csak a nevelőegyesületem ellen léphetek pályára, ráadásul Simon Miklós klubigazgató annak idején edzőm volt Kispesten – árulta el Vécsei.

Hozzátette, a Honvéd játékosaként 2011-ben már játszott a Kazincbarcika ellen, a kispestiek második csapatával 1-1-es döntetlent játszottak még az akkori NB II-ben, és ő szerezte csapata gólját a találkozón. 

Vécsei Bálint szezonbeli statisztikája (a Transfermarkt adatai alapján):

  • NB I: négy meccs, egy gól, 292 játékperc
  • Európa-liga-selejtező: két meccs, 180 játékperc
  • Konferencialiga-selejtező: négy meccs, 360 játékperc
Vécsei Bálint az MTK ellen szerezte meg szezonbeli első bajnoki találatát
Vécsei Bálint az MTK ellen szerezte meg szezonbeli első bajnoki találatát. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mindenképpen nyerni szeretne, hogy az NB I élén maradjon a Paksi FC

Bognár György csapatának egyik kulcsjátékosa lett Vécsei, aki az utóbbi meccseken védőt játszott. Mint az interjúban elmondta, egyre inkább megszokja a védő szerepkörét, melyben tavasszal kezdett játszani, és azóta jó pár mérkőzésen megfordult a hátvédsorban. Így már közelebb áll hozzá ez a poszt, mint korábban. Bízik abban, hogy péntek este a Paks sikerével zárul a találkozó, mert akkor hetekig a bajnoki tabella élén állhatna a kétszeres kupagyőztes. – Ha csak a tabellára pillantunk, akkor nekünk ezt simán be kellene húzni, de sosem így állunk a meccsekhez. A vendégek mérkőzésről mérkőzésre biztosabban játszanak, vélhetően ellenünk nem nyílnak majd ki, kivárásra játszanak. 

Nekünk kell dominálni és gólokat szerezni, amivel az elmúlt időszakban nem volt gondunk.

Magabiztosan várjuk az összecsapást, bízunk abban, hogy győzelemmel tudunk válogatottszünetre menni. Ez egyben azt is jelentené, hogy a tabella éléről megyünk rövid pihenőre, ami lélektanilag fontos lenne – fogalmazta meg az elvárásait Vécsei Bálint.

A találkozó pénteken este 20 órakor kezdődik, és a hatodik forduló nyitómeccsét az M4 Sport élőben közvetíti.

Az NB I 6. fordulójának menetrendje

  • péntek:
  • Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 20.00
  • szombat:
  • Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 14.45
  • Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 17.00
  • Újpest FC-MTK Budapest 19.30
  • vasárnap:
  • ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30
  • Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 20.00

A paksiak győzelme az MTK ellen:

 

