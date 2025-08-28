KonferencialigaRapid WienBorbély BalázsETO FC

Az ETO edzője nem kertelt, elmondta, mi okozta csapata vesztét a Konferencialiga selejtezőjében

Kétgólos vereséget szenvedett a Rapid Wien vendégeként a selejtező rájátszásában, így nem tudta elérni célját az ETO FC. A győri csapat helyett az osztrákok jutottak fel a Konferencialiga főtáblájára. A csütörtök esti mérkőzést követően a magyar együttes részéről a vezetőedző, Borbély Balázs sajtótájékoztatón értékelt.

Hatos Szabolcs
2025. 08. 28. 21:56
Borbély Balázs csapata gólképtelen maradt Bécsben, így lemaradt a Konferencialiga főtáblájáról. Fotó: Csudai Sándor
Claudy Mbuyi okozta a győriek vesztét. A Rapid francia csatára az első, majd a második félidőben is betalált, a 2-0-s osztrák győzelem pedig azt eredményezte, hogy a bécsiek megfordították az állást, és a 2-1-es, Győrben elszenvedett vereség után 3-2-es összesítéssel feljutottak a Konferencialiga főtáblájára.

Bosszantó hiba döntött a Konferencialiga-kvalifikációról

Az ETO edzője, Borbély Balázs sportszerűen azzal kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy gratulált a vendéglátónak a sikerhez.

– Sok sikert és szerencsét kívánok nekik a főtáblán – tette hozzá a tréner, aki értékelte a találkozót is. – Izgalmas mérkőzést játszottunk. Tudtuk, hogy intenzív lesz a meccs eleje, szerettük volna ezt átvészelni, sajnos nem sikerült. Ahogy teltek a percek, felvettük a játék intenzitását, merészebben játszottunk. Tudtunk az ellenfél térfelén labdát szerezni, veszélyes helyzeteket kialakítani. A második félidő kiegyenlített volt, szerintem a Rapid picit veszélyesebb volt a kapura, de nagyobb gólhelyzetet nem tudott kialakítani. Aztán jött egy elkerülhető hiba, ami nagyon bosszant, mert egy feleslegesen eladott labdából kaptunk gólt. Ezt követően tíz percünk maradt, próbáltunk belecserélni a mérkőzésbe, minél hamarabb az ellenfél kapujához érni, de a Rapid van olyan tapasztalt csapat, hogy ezt át tudta vészelni.

Reális eredmény született

A folytatásban Borbély elmondta, hogy a mérkőzés után a szomorúság és a csalódottság az úr, ám rengeteg munka van az ETO mögött, amely a kvalifikáció korábbi szakaszában búcsúztatta az örmény Pjunyik és a svéd AIK gárdáját is. A szakvezető lapunk érdeklődésére arról is beszélt, hogy mi lehet annak a kettősségnek az oka, hogy miközben mindhárom hazai meccsét megnyerte, a három vendégségben vívottat egyaránt elveszítette a győri csapat.

A hazai pálya előnye mellett kiemelném, hogy azért egy ilyen közönség előtt nem egyszerű játszani. Nem vagyunk annyira tapasztaltak, és ha megnézzük az átlagéletkort, vagy a mi kispadunkat összehasonlítjuk a Rapidéval, hatalmas a különbség. Ez volt a realitás. Háromszor kikaptunk idegenben, háromszor nyertünk otthon. Ha sikerül kikerülnünk a nemzetközi porondra a jövőben is, ebből tanulnunk kell

 – nyilatkozta Borbély Balázs.

Az ETO FC számára marad a hazai bajnokság és a Magyar Kupa. Borbély Balázs együttese legközelebb vasárnap játszik, a Nyíregyházát fogadja az NB I-ben.

1/32 Rapid Wien–ETO FC 2-0

 

