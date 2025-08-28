Az ETO edzője nem kertelt, elmondta, mi okozta csapata vesztét a Konferencialiga selejtezőjében

Claudy Mbuyi okozta a győriek vesztét. A Rapid francia csatára az első, majd a második félidőben is betalált, a 2-0-s osztrák győzelem pedig azt eredményezte, hogy a bécsiek megfordították az állást, és a 2-1-es, Győrben elszenvedett vereség után 3-2-es összesítéssel feljutottak a Konferencialiga főtáblájára.

A Rapid Wien vendéglátóként győzte le az ETO FC-t, ezzel ott lesz a Konferencialiga őszi szakaszában is (Fotó: Csudai Sándor)

Bosszantó hiba döntött a Konferencialiga-kvalifikációról

Az ETO edzője, Borbély Balázs sportszerűen azzal kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy gratulált a vendéglátónak a sikerhez.

– Sok sikert és szerencsét kívánok nekik a főtáblán – tette hozzá a tréner, aki értékelte a találkozót is. – Izgalmas mérkőzést játszottunk. Tudtuk, hogy intenzív lesz a meccs eleje, szerettük volna ezt átvészelni, sajnos nem sikerült. Ahogy teltek a percek, felvettük a játék intenzitását, merészebben játszottunk. Tudtunk az ellenfél térfelén labdát szerezni, veszélyes helyzeteket kialakítani. A második félidő kiegyenlített volt, szerintem a Rapid picit veszélyesebb volt a kapura, de nagyobb gólhelyzetet nem tudott kialakítani. Aztán jött egy elkerülhető hiba, ami nagyon bosszant, mert egy feleslegesen eladott labdából kaptunk gólt. Ezt követően tíz percünk maradt, próbáltunk belecserélni a mérkőzésbe, minél hamarabb az ellenfél kapujához érni, de a Rapid van olyan tapasztalt csapat, hogy ezt át tudta vészelni.

A feketében futballozó ETO a meccs hajrájában bukta el a Kl-szereplés lehetőségét (Fotó: Csudai Sándor)

Reális eredmény született

A folytatásban Borbély elmondta, hogy a mérkőzés után a szomorúság és a csalódottság az úr, ám rengeteg munka van az ETO mögött, amely a kvalifikáció korábbi szakaszában búcsúztatta az örmény Pjunyik és a svéd AIK gárdáját is. A szakvezető lapunk érdeklődésére arról is beszélt, hogy mi lehet annak a kettősségnek az oka, hogy miközben mindhárom hazai meccsét megnyerte, a három vendégségben vívottat egyaránt elveszítette a győri csapat.

A hazai pálya előnye mellett kiemelném, hogy azért egy ilyen közönség előtt nem egyszerű játszani. Nem vagyunk annyira tapasztaltak, és ha megnézzük az átlagéletkort, vagy a mi kispadunkat összehasonlítjuk a Rapidéval, hatalmas a különbség. Ez volt a realitás. Háromszor kikaptunk idegenben, háromszor nyertünk otthon. Ha sikerül kikerülnünk a nemzetközi porondra a jövőben is, ebből tanulnunk kell

– nyilatkozta Borbély Balázs.