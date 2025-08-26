Marco Rossi tanult a korábbi döntéseiből, és elmondta, mi döntött a keret kialakításakor
Négy újonccal vág neki a szeptemberben kezdődő világbajnoki selejtezőknek a magyar labdarúgó-válogatott. A szövetségi kapitány, Marco Rossi a keddi kerethirdetést követően részletesen is megindokolta döntését, valamint beszélt a csapatra váró szeptemberi mérkőzésekről is.
Ötvös Bence, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Lukács Dániel. Négy új név a magyar válogatott keretében, melyet kedden, Telkiben ismertetett Marco Rossi. Az olasz tréner az FTC középpályását, valamint az MTK Budapest, a Paksi FC és a Puskás Akadémia támadóját is a magyar élvonalból hívta meg.
– A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. A Fizz Ligában azonban több ígéretes játékost is láttunk, és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak – mondta el az Mlsz.hu-nak nyilatkozva Rossi. – A múltban azt tapasztaltuk, hogy hiába volt valaki jobb játékos a másiknál, ha nem volt formában, akkor nem ő volt nagyobb segítségünkre, hanem az, aki jó formában volt. Szóval mi magunk is próbálunk tanulni a korábbi döntéseinkből.
Marco Rossi egyenként is kitért az első válogatott szereplésükre váró újoncokra. A Ferencvároshoz a nyáron, Paksról igazolt Ötvössel kapcsolatban elárulta, hogy őt már azóta figyelte a stábjával, hogy a középpályás a Kisvárdában szerepelt, és vele kapcsolatban azt is kiemelte, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást.
Emellett fizikálisan is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet
– tette hozzá Rossi.
Molnár Rajmund az NB I eddigi öt mérkőzésén ötször volt eredményes az MTK színeiben. A jó szezonkezdés válogatott meghívót ért, Rossi tehetséges szélsőként jellemezte, akinek nagy jövője lehet a válogatottban.
Tóth Barna elsősorban akkor jelenthet segítséget, ha Varga Barnabást pótolni kell
Lukács pedig a gyorsaságát kamatoztathatja a nemzeti tizenegyben is
A nyitómeccs lesz a fontosabb
A magyar válogatott a vb-selejtező F csoportjában Írország, Portugália és Örményország társaságában szerepel. Az első meccset az írek vendégeként, szeptember 6-án játssza a csapat, ezt követően 9-én, Portugália lesz az ellenfél a Puskás Arénában.
A szeptemberi két mérkőzés rendkívül nehéz lesz, ezt nagyon jól tudjuk. Természetesen az első a fontosabb számunkra, hiszen bár nem ezen dől el a vb-kvalifikáció, szeretnénk jól kezdeni a sorozatot. Az ír egy fizikális csapat, melyet nagyon sokat tanulmányoztunk, ráadásul tavaly játszottunk is velük egy felkészülési mérkőzést. Akkor nagyjából ugyanazokkal a játékosokkal léptek pályára, akikre most is számíthatunk, ezúttal azonban valószínűleg ott lesz az együttesben Ferguson is, aki fantasztikusan teljesít az AS Romában. A védelmünknek nagyon jól kell működnie, most fokozottan érvényes a fő alapelvem, hogy a legfontosabb a jó védekezés
– jelentette ki Rossi. – A portugálok elleni mérkőzésről sokan gondolhatják, hogy nincs veszítenivalónk, de ez nem így van. A lehető legjobban kell teljesítenünk, és csak akkor lehet esélyünk jó eredményt elérni, ha ez minden játékosunk a legjobb formáját hozza, valamint ha tökéletesen betartjuk a taktikát, rengeteget futunk, presszingelünk és harcosabbak leszünk, mint a riválisunk, a portugálok pedig nem lesznek életük legjobb formájában.
A selejtezősorozat november közepén véget is ér. A csoport győztese automatikusan kvalifikálja magát a 2026-os világbajnokságra, a csoportmásodik pedig pótselejtezőt vívhat az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán való részvételért.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete
Kapusok Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
Védők Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások Csongvai Áron (AIK Stockholm), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
Támadók Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
