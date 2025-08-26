Marco Rossi tanult a korábbi döntéseiből, és elmondta, mi döntött a keret kialakításakor

Marco Rossi így jellemezte az újoncokat

Marco Rossi egyenként is kitért az első válogatott szereplésükre váró újoncokra. A Ferencvároshoz a nyáron, Paksról igazolt Ötvössel kapcsolatban elárulta, hogy őt már azóta figyelte a stábjával, hogy a középpályás a Kisvárdában szerepelt, és vele kapcsolatban azt is kiemelte, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást.

Emellett fizikálisan is jó, ami nekünk most nagy segítség lehet

– tette hozzá Rossi.

Molnár Rajmund az NB I eddigi öt mérkőzésén ötször volt eredményes az MTK színeiben. A jó szezonkezdés válogatott meghívót ért, Rossi tehetséges szélsőként jellemezte, akinek nagy jövője lehet a válogatottban.

Tóth Barna elsősorban akkor jelenthet segítséget, ha Varga Barnabást pótolni kell

Lukács pedig a gyorsaságát kamatoztathatja a nemzeti tizenegyben is

Tóth Barna a Paks egyik erőssége, most a válogatottban is megmutathatja, hogy mit tud (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A nyitómeccs lesz a fontosabb

A magyar válogatott a vb-selejtező F csoportjában Írország, Portugália és Örményország társaságában szerepel. Az első meccset az írek vendégeként, szeptember 6-án játssza a csapat, ezt követően 9-én, Portugália lesz az ellenfél a Puskás Arénában.

A szeptemberi két mérkőzés rendkívül nehéz lesz, ezt nagyon jól tudjuk. Természetesen az első a fontosabb számunkra, hiszen bár nem ezen dől el a vb-kvalifikáció, szeretnénk jól kezdeni a sorozatot. Az ír egy fizikális csapat, melyet nagyon sokat tanulmányoztunk, ráadásul tavaly játszottunk is velük egy felkészülési mérkőzést. Akkor nagyjából ugyanazokkal a játékosokkal léptek pályára, akikre most is számíthatunk, ezúttal azonban valószínűleg ott lesz az együttesben Ferguson is, aki fantasztikusan teljesít az AS Romában. A védelmünknek nagyon jól kell működnie, most fokozottan érvényes a fő alapelvem, hogy a legfontosabb a jó védekezés

– jelentette ki Rossi. – A portugálok elleni mérkőzésről sokan gondolhatják, hogy nincs veszítenivalónk, de ez nem így van. A lehető legjobban kell teljesítenünk, és csak akkor lehet esélyünk jó eredményt elérni, ha ez minden játékosunk a legjobb formáját hozza, valamint ha tökéletesen betartjuk a taktikát, rengeteget futunk, presszingelünk és harcosabbak leszünk, mint a riválisunk, a portugálok pedig nem lesznek életük legjobb formájában.