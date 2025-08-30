ZTE FCNB IKisvárda FC

Ez az NB I-es csapat kész katasztrófa

A Kisvárda labdarúgócsapata némi nehézség árán nyert a ZTE otthonában a labdarúgó NB I szombat délutáni mérkőzésén. A Zalaegerszeg most már nagy bajban van, mert még nem nyertek meccset ebben a bajnokságban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 16:38
Zalaegerszeg
A Zalaegerszeg szurkolóinak nem volt okuk az örömre Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Zalaegerszeg csapata az első négy fordulóban négy döntetlent játszott, majd egy héttel ezelőtt hazai pályán 4-1-re kikapott az Újpesttől. A csapat számára most újabb hazai meccs következett: a Kisvárda látogatott a zalai városba.

Zalaegerszeg: most már bajok lesznek

A Kisvárda az elmúlt fordulóban nem játszott, mert a Fradi elleni meccsét elhalasztották. A 23. percig 0-0 volt az állás, ekkor a videóbíró lépett közbe, amely kezezést vizsgált. Addig tette ezt, amíg büntetőt ítéltek a Kisvárda javára. Cipetic állt oda a labda mögé, és nagy nyugalommal lőtte be a vendégcsapat vezető gólját.

Az első félidő hosszabbításában növelte előnyét a Kisvárda. A labda balról érkezett be középre, a hazai védők rosszul szabadítottak fel, majd Bíró Nagy Krisztiánnak passzolt, aki belőtte a második várdai gólt.

A Kisvárda kellemes helyzetbe került, mert a szünetben 2-0-ra vezetett, így csak annyi dolga volt, hogy a második félidőt ügyesen menedzselje. A ZTE négyet cserélt, ami jelezte, hogy mindenképpen szeretett volna valami nyomot hagyni ezen a mérkőzésen.

A második félidőben jobban is játszott a hazai csapat, de sorra hagyta ki a helyzeteket. Olykor egészen nagyokat, de nem volt szerencséje ezen a mérkőzésen. Aztán a 78. percben Papp Csongor beadását Klausz Milán fejelte a hálóba, ezzel 1-2 lett az állás. 

Ez a gól azt jelentette, hogy a meccs utolsó 12 perce nagy izgalmakat tartogatott. Nőtt a feszültség, a 83. percben Cipetic és Papp Csongor verekedett össze a kezdőkörben, a bíró sárga lapokkal hűtötte le a kedélyeket. Az utolsó percekben tényleg nehéz pillanatokat élt át a Kisvárda, de valahogy átvészelte ezt az időszakot, s ezzel a győzelemmel sorozatban a harmadik győzelmét aratta az NB I-ben. 

Ezzel a vereséggel a ZTE maradt a kiesőhelyek egyikén, s nem lennénk meglepve, ha hamarosan edzőváltás történne Zalában.

NB I, 6. forduló

péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)

szombat:

ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg 1-2 (0-2), Zalaegerszeg, 2000 néző, jv: Derdák. Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (23.), Nagy Krisztián (45+1)

DVTK–Puskás Akadémia, Diósgyőr, 17.00

Újpest–MTK, Újpest, 19.30

vasárnap:

ETO FC–Nyíregyháza, Győr, 17.30

DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00

Az NB I aktuális állását ITT követheti.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekFidesz

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Néző László avatarja

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.