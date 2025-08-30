Ez az NB I-es csapat kész katasztrófa

A Zalaegerszeg csapata az első négy fordulóban négy döntetlent játszott, majd egy héttel ezelőtt hazai pályán 4-1-re kikapott az Újpesttől. A csapat számára most újabb hazai meccs következett: a Kisvárda látogatott a zalai városba.

Zalaegerszeg: most már bajok lesznek

A Kisvárda az elmúlt fordulóban nem játszott, mert a Fradi elleni meccsét elhalasztották. A 23. percig 0-0 volt az állás, ekkor a videóbíró lépett közbe, amely kezezést vizsgált. Addig tette ezt, amíg büntetőt ítéltek a Kisvárda javára. Cipetic állt oda a labda mögé, és nagy nyugalommal lőtte be a vendégcsapat vezető gólját.

Az első félidő hosszabbításában növelte előnyét a Kisvárda. A labda balról érkezett be középre, a hazai védők rosszul szabadítottak fel, majd Bíró Nagy Krisztiánnak passzolt, aki belőtte a második várdai gólt.

A Kisvárda kellemes helyzetbe került, mert a szünetben 2-0-ra vezetett, így csak annyi dolga volt, hogy a második félidőt ügyesen menedzselje. A ZTE négyet cserélt, ami jelezte, hogy mindenképpen szeretett volna valami nyomot hagyni ezen a mérkőzésen.

A második félidőben jobban is játszott a hazai csapat, de sorra hagyta ki a helyzeteket. Olykor egészen nagyokat, de nem volt szerencséje ezen a mérkőzésen. Aztán a 78. percben Papp Csongor beadását Klausz Milán fejelte a hálóba, ezzel 1-2 lett az állás.

Ez a gól azt jelentette, hogy a meccs utolsó 12 perce nagy izgalmakat tartogatott. Nőtt a feszültség, a 83. percben Cipetic és Papp Csongor verekedett össze a kezdőkörben, a bíró sárga lapokkal hűtötte le a kedélyeket. Az utolsó percekben tényleg nehéz pillanatokat élt át a Kisvárda, de valahogy átvészelte ezt az időszakot, s ezzel a győzelemmel sorozatban a harmadik győzelmét aratta az NB I-ben.

Ezzel a vereséggel a ZTE maradt a kiesőhelyek egyikén, s nem lennénk meglepve, ha hamarosan edzőváltás történne Zalában.