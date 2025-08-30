Ez az NB I-es csapat kész katasztrófa

A Zalaegerszeg csapata az első négy fordulóban négy döntetlent játszott, majd egy héttel ezelőtt hazai pályán 4-1-re kikapott az Újpesttől. A csapat számára most újabb hazai meccs következett: a Kisvárda látogatott a zalai városba.
Zalaegerszeg: most már bajok lesznek
A Kisvárda az elmúlt fordulóban nem játszott, mert a Fradi elleni meccsét elhalasztották. A 23. percig 0-0 volt az állás, ekkor a videóbíró lépett közbe, amely kezezést vizsgált. Addig tette ezt, amíg büntetőt ítéltek a Kisvárda javára. Cipetic állt oda a labda mögé, és nagy nyugalommal lőtte be a vendégcsapat vezető gólját.
Az első félidő hosszabbításában növelte előnyét a Kisvárda. A labda balról érkezett be középre, a hazai védők rosszul szabadítottak fel, majd Bíró Nagy Krisztiánnak passzolt, aki belőtte a második várdai gólt.
A Kisvárda kellemes helyzetbe került, mert a szünetben 2-0-ra vezetett, így csak annyi dolga volt, hogy a második félidőt ügyesen menedzselje. A ZTE négyet cserélt, ami jelezte, hogy mindenképpen szeretett volna valami nyomot hagyni ezen a mérkőzésen.
A második félidőben jobban is játszott a hazai csapat, de sorra hagyta ki a helyzeteket. Olykor egészen nagyokat, de nem volt szerencséje ezen a mérkőzésen. Aztán a 78. percben Papp Csongor beadását Klausz Milán fejelte a hálóba, ezzel 1-2 lett az állás.
Ez a gól azt jelentette, hogy a meccs utolsó 12 perce nagy izgalmakat tartogatott. Nőtt a feszültség, a 83. percben Cipetic és Papp Csongor verekedett össze a kezdőkörben, a bíró sárga lapokkal hűtötte le a kedélyeket. Az utolsó percekben tényleg nehéz pillanatokat élt át a Kisvárda, de valahogy átvészelte ezt az időszakot, s ezzel a győzelemmel sorozatban a harmadik győzelmét aratta az NB I-ben.
Ezzel a vereséggel a ZTE maradt a kiesőhelyek egyikén, s nem lennénk meglepve, ha hamarosan edzőváltás történne Zalában.
NB I, 6. forduló
péntek:
Paks–Kazincbarcika 3-0 (0-0), Paks, 2689 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Tóth (55.), Böde (70.), Baranyai öngól (89.)
szombat:
ZTE–Kisvárda, Zalaegerszeg 1-2 (0-2), Zalaegerszeg, 2000 néző, jv: Derdák. Gólszerzők: Klausz (78.), illetve Cipetic (23.), Nagy Krisztián (45+1)
DVTK–Puskás Akadémia, Diósgyőr, 17.00
Újpest–MTK, Újpest, 19.30
vasárnap:
ETO FC–Nyíregyháza, Győr, 17.30
DVSC–Ferencváros, Debrecen, 20.00
Az NB I aktuális állását ITT követheti.