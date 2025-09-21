birkózó vbbirkózó világbajnokságSzőke Alex

Botrányos bíráskodás miatt úszott el a magyar világbajnoki érem?

A Zágrábban zajló birkózó-világbajnokság szombat esti programjában Szőke Alex és az azeri Murad Ahmadiyev a kötöttfogásúak 97 kg-os súlycsoportjában a bronzéremért küzdött egymással. Kettejük csatája óriási küzdelmet hozott, aminek a végén mindketten erőtlenül terültek el a földön. Szőke Alex veresége elsősorban a bíráskodás miatt marad emlékezetes, botrányos ítéletek miatt lett érmes helyett ötödik a vb-n a magyar birkózó.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 10:06
Szőke Alex (b), miután kikapott az azeri Murad Ahmadijevtől a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogásúak -97 kg-os súlycsoportjának bronzmérkőzésén a Zágráb Arénában 2025. szeptember 20-án. Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szőke Alex a vigaszágon jutott el odáig, hogy a kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában a bronzéremért léphetett szőnyegre a zágrábi birkózó-világbajnokságon. Régi ismerős volt az ellenfele, hiszen az U23-as Eb-győztes azeri Murad Ahmadiyev az említett korosztályos verseny döntőjében éppen Szőkét győzte le.

Szőke Alex lemaradt az éremről a világbajnokságon
Szőke Alex lemaradt az éremről a világbajnokságon. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor 

Az azeri egy sikeres dobást követően 4-0-ra gyorsan elhúzott, ráadásul a videóbíró közbelépése után már 5-0 volt Szőke hátránya. Innentől drámai küzdelem vette kezdetét, aminek az azeri szabálytalan védekezése is része volt, ám a szőnyegbírók nem álltak a helyzet magaslatán. 

5-3-as azeri vezetésnél Szőkének kellett ítélni két pontot, amit meg is tettek, de ez az eredményjelzőre nem került fel, így nem is csoda, hogy az edzői sarokból Lőrincz Viktor hevesen gesztikulált, és még az M4 Sport mindig nyugodt szakkommentátora is némileg kikelt magából, hogy mégis mit csinálnak a sporttársak a szőnyeg mellett – írja az Origo.

Végül csak meglett ott is az 5-5, de ez még mindig a riválisnak volt kedvező. Szőke mindent beleadott, de be kellett érnie a bronz helyett az 5. hellyel a vb-n. 

Szőke Alex sem értette, mit műveltek a bírók a vb-n

Az, hogy mekkora csata volt a szőnyegen, jól mutatta, hogy a meccs végén konkrétan mind a két birkózó kiterült a szőnyegen. 

– Végig koncentrált voltam, mégis becsapott egy válldobással. Amit nem értek, hogy megnézték videón, pedig nem kértem a challange-et – értetlenkedett Szőke is a bírókra rámutatva. – Onnantól próbáltam feljönni és csinálni, de ebben ennyi volt. Mindent kiadtam magamból, nem érzem, hogy maradt volna bennem.

Vasárnap a zárónapon egyetlen magyar lesz érdekelt, a 87 kilósok között Losonczi Dávid, aki címvédőként a bronzéremért lép majd szőnyegre.

