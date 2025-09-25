Hogy lehet Verstappen világbajnok? Egyszerű, magát kell megvernie

Max Verstappen (Red Bull) már hónapokkal ezelőtt elfogadta és nyíltan ki is mondta, hogy idén nem ő lesz a világbajnok. A holland pilóta zsinórban négyszer ült fel a trónra, de idén annyival gyorsabb a többi versenyautónál a McLaren, hogy más istállók pilótái nemigen rúghattak labdába. Ennek megfelelően a wokingiak szorgosan gyűjtötték a pontokat, a konstruktőri vb-cím már akár a következő hétvégén az övék lehet, Oscar Piastri pedig a saját csapattársával, Lando Norrisszal vetekedik a koronáért.

Bár Verstappen sokat hozott rajta, továbbra is Piastrinak áll a zászló Fotó: NurPhoto/ANDREA DIODATO

A Red Bull eközben nagyon lemaradt a többiekhez képest, a csapatok között csak a negyedik hely illeti meg, ezt is Verstappen zsenialitásának köszönheti, aki egyedül viszi a hátán a bikákat. Nem túlzás ezt állítani, mivel az osztrákok eddigi 272 pontjából ő 255-öt szállított, míg Liam Lawson, majd Cunoda Juki annak is örült, ha egyáltalán a top tízben végzett.

Az Azeri Nagydíjon viszont fordult a kocka. Az már korábban, Olaszországban is látszott, hogy a Red Bull erőre kapott, Verstappen azonnal győzött is, de a bakui hétvégét elbaltázta a McLaren, és ezt a négyszeres világbajnok megint kihasználta. A kaotikus időmérőt nagy előnnyel nyerte meg, majd a futamon is őt intették le elsőként, miközben a vb-éllovas Piastri az első körben kiütötte magát a versenyből, Norris pedig beragadt, és csak a hetedik helyen futott be.

A McLaren bajnokaspiránsnak kiáltotta ki Verstappent

Verstappen ezzel jócskán faragott a hátrányából, amely azonban még mindig 69 pont. De a két siker sokak szemében már elégnek tűnt ahhoz, hogy a Red Bull pilótáját ismét a bajnokaspiránsok közé sorolják. Közéjük tartozik Andrea Stella is, aki már a bakui időmérő után, amikor még nem tudhatta, hogy miként alakul majd a futam, ezt válaszolta, amikor az újságírók arról kérdezték, hogy a vb-címre esélyesek közé tartozik-e Verstappen:

Határozott IGEN! Kérem, írják le csupa nagybetűvel!

A McLaren csapatfőnökének tehát már akkor sem voltak kétségei erről, amikor 94 pontos hátrányban volt. Ezt még a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azzal ütötte el, hogy Stella túlontúl optimista, bár az Azeri Nagydíj után ő is megjegyezte, hogy ha a legrosszabb pályájuknak számító szingapúrin is nyerne a pilótájuk, ahol még sosem sikerült neki, akkor már valóban kezdhetnek álmodozni.