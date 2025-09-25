forma-1oscar piastriAzeri NagydíjLando NorrisMax Verstappen

Hogy lehet Verstappen világbajnok? Egyszerű, magát kell megvernie

Míg korábban az volt az általános vélemény, hogy a McLaren valamelyik pilótájának kikövezett az útja a világbajnoki címig, addig a Forma–1-es Azeri Nagydíj után már vannak, akik háromszereplős befutóról álmodoznak. Ez merész felvetés, hiszen Max Verstappen hátránya továbbra is tetemes, és a királykategória történetében még sosem fordult elő, hogy valaki ekkora szakadékot átugrott volna. Az más kérdés, hogy éppen a holland a rekorder e tekintetben.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 25. 5:48
Max Verstappen zsinórban négy világbajnoki címnél jár Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARK THOMPSON
Max Verstappen (Red Bull) már hónapokkal ezelőtt elfogadta és nyíltan ki is mondta, hogy idén nem ő lesz a világbajnok. A holland pilóta zsinórban négyszer ült fel a trónra, de idén annyival gyorsabb a többi versenyautónál a McLaren, hogy más istállók pilótái nemigen rúghattak labdába. Ennek megfelelően a wokingiak szorgosan gyűjtötték a pontokat, a konstruktőri vb-cím már akár a következő hétvégén az övék lehet, Oscar Piastri pedig a saját csapattársával, Lando Norrisszal vetekedik a koronáért.

Bár Verstappen sokat hozott rajta, továbbra is Piastrinak áll a zászló
Bár Verstappen sokat hozott rajta, továbbra is Piastrinak áll a zászló Fotó: NurPhoto/ANDREA DIODATO

A Red Bull eközben nagyon lemaradt a többiekhez képest, a csapatok között csak a negyedik hely illeti meg, ezt is Verstappen zsenialitásának köszönheti, aki egyedül viszi a hátán a bikákat. Nem túlzás ezt állítani, mivel az osztrákok eddigi 272 pontjából ő 255-öt szállított, míg Liam Lawson, majd Cunoda Juki annak is örült, ha egyáltalán a top tízben végzett.

Az Azeri Nagydíjon viszont fordult a kocka. Az már korábban, Olaszországban is látszott, hogy a Red Bull erőre kapott, Verstappen azonnal győzött is, de a bakui hétvégét elbaltázta a McLaren, és ezt a négyszeres világbajnok megint kihasználta. A kaotikus időmérőt nagy előnnyel nyerte meg, majd a futamon is őt intették le elsőként, miközben a vb-éllovas Piastri az első körben kiütötte magát a versenyből, Norris pedig beragadt, és csak a hetedik helyen futott be.

A McLaren bajnokaspiránsnak kiáltotta ki Verstappent

Verstappen ezzel jócskán faragott a hátrányából, amely azonban még mindig 69 pont. De a két siker sokak szemében már elégnek tűnt ahhoz, hogy a Red Bull pilótáját ismét a bajnokaspiránsok közé sorolják. Közéjük tartozik Andrea Stella is, aki már a bakui időmérő után, amikor még nem tudhatta, hogy miként alakul majd a futam, ezt válaszolta, amikor az újságírók arról kérdezték, hogy a vb-címre esélyesek közé tartozik-e Verstappen:

Határozott IGEN! Kérem, írják le csupa nagybetűvel!

A McLaren csapatfőnökének tehát már akkor sem voltak kétségei erről, amikor 94 pontos hátrányban volt. Ezt még a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azzal ütötte el, hogy Stella túlontúl optimista, bár az Azeri Nagydíj után ő is megjegyezte, hogy ha a legrosszabb pályájuknak számító szingapúrin is nyerne a pilótájuk, ahol még sosem sikerült neki, akkor már valóban kezdhetnek álmodozni.

A McLaren csapatfőnöke szerint ennél többről van szó. – Max Verstappenről és a Red Bullról beszélünk. Már Monzában is látszott, hogy fejlődtek, úgy tűnt, javítottak az autójukon. Szerintünk az nem csak azon múlott, hogy az autójuk jól alkalmazkodik olyan pályákhoz, ahol alacsony leszorítóerőre van szükség. Gyorsak voltak a kanyarokban – a közepes és lassú sebességű kanyarokban is –, valamint az egyenesekben is. Az pedig nem kérdés, hogy Max, ha versenyképes autóban ül, képes erős hétvégéket teljesíteni – mutatott rá Stella, hozzátéve, azzal előre tisztában voltak, hogy az azeri lehet az egyik – Las Vegasban a másik – legnehezebb hétvégéjük a pálya jellegzetességei miatt.

 

Erőre kapott a Red Bull, de kérdés, hogy ez mire lesz elég
Erőre kapott a Red Bull, de kérdés, hogy ez mire lesz elég Fotó: NurPhoto/JAKUB PORZYCKI

Piastri ritkán hibázik

Tehát Szingapúr után tisztább lesz a kép, de már Verstappen sem tartja kizártnak, hogy ledolgozza a hátrányát. Csak majdnem teljesen kizártnak.

– Már csak hét verseny van hátra, és még mindig hatvankilenc pont a hátrányom, ami sok. Nálunk mindennek tökéletesen kellene alakulnia, és közben egy kicsit szerencsésnek is kellene lennem, ha róluk van szó. Szóval ez még mindig nagyon nehéz – szögezte le a címvédő.

A kis szerencse helyett valójában jókora adagra lenne szüksége, mert idén mindössze egyszer fordult elő, hogy Piastri nem szerzett pontot, a dobogóról pedig a kiesését is beleértve csak háromszor szorult le.

Verstappennek már az sem lenne elég, ha ő az összes versenyt, beleértve a három sprintet megnyerné, miközben Piastri folyamatosan a második helyen futna be, egy-két hiba is kellene az ausztrál részéről a Red Bull pilótájának vb-címéhez. És persze még a második helyezett Lando Norrist nem említettük, aki 44 ponttal Verstappen előtt jár.

Az állás hét futammal az idény vége előtt
1. Oscar Piastri (McLaren)324 pont
2. Lando Norris (McLaren)299
3. Max Verstappen (Red Bull)255

Most is Verstappen a rekorder

A Forma–1 történetében még nem fordult elő, hogy egy pilóta ekkora hátrányt ledolgozva világbajnoki címet szerzett volna. Egészen pontosan 104 pont ez a szám, az Olasz Nagydíj előtt ekkora volt a különbség Verstappen és Piastri között.

A négyszeres vb-győztes egyébként saját magával versenyez, jelenleg ő a rekorder e tekintetben. 

2022-ben 46 ponttal kullogott Charles Leclerc mögött, végül mégis osztálykülönbséggel nyert. Akkor persze más idők jártak, bár a Red Bull dominált három éve, Verstappen az első három futamból kettőn kiesett az autója meghibásodása miatt, miközben a monacói pilóta mindkét versenyt megnyerte. A következő három nagydíjon viszont már Verstappent intették le elsőként, és a harmadik után helyet is cserélt Lecler-rel, aztán már mindenki bottal üthette a nyomát, a maradék tizennyolcból tizennégy futamon a holland diadalmaskodott.

Az ezüstérmes a Red Bull egy másik négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel, akivel szemben az akkor még ferraris Fernando Alonso 44 pontos előnyt autózott össze 2012-ben. Ez volt a legnagyobb szakadék köztük, de a német klasszis zsinórban négy nagydíjat is megnyert, és négy futammal azelőtt, hogy lehúzták volna a függönyt, visszavette a vezetést, a végelszámolásnál pedig aztán három pontot vert a harmadik vb-címe után hiába vágyakozó Alonsóra.

Sebastian Vettel kétszer is nagy hátrányt ledolgozva lett világbajnok
Sebastian Vettel kétszer is nagy hátrányt ledolgozva lett világbajnok Fotó: AFP/NELSON ALMEIDA

A bronz is Vettelé. A 2010-es évad második felében Vettel, Alonso (akkor Ferrari), Mark Webber (Red Bull) és Lewis Hamilton (akkor McLaren) nagy csatát vívott egymással. Augusztus végén még Hamiltonnak állt a zászló, aki akkor még 31 ponttal előzte meg Vettelt, de az idényzáróra már úgy érkeztek, hogy Alonso állt az élen 246 ponttal, megelőzve Webbert (238) és Vettelt (231), Hamilton pedig a negyedik helyre szorult (222). Az Abu-dzabi Nagydíj aztán Vettel sikerét hozta, miközben Hamilton a második, Alonso a hetedik, Webber a nyolcadik helyen ért célba, így Vettel négy pontot vert Alonsóra, megnyerve az első világbajnoki címét.

Tehát az eddigi nagy hajrázók mindannyian messze jobb pozícióban voltak Verstappennél, aki 104 pontos lemaradásból indult két futammal ezelőtt, és még mindig –69-nél jár. Lehetetlen küldetés előtt áll, de már többször is bizonyította, hogy őt sosem szabad leírni.

Persze Verstappen csodájához a McLarennek is lesz egy-két szava...

 

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

