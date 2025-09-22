„Élvezze csak” – Leclerc a helyére rakta Hamiltont, aki már a szabályokat sem tartja be

A Forma–1-es Azeri Nagydíj során a Ferrari mindössze hat, a Mercedes viszont harminc pontot szerzett, így az olasz csapat visszacsúszott riválisa mögé, a konstruktőri pontverseny harmadik helyére. Házon belül sincs minden rendben: Lewis Hamilton a kifogáskeresés mellett bocsánatkérést is ígért, amiért Charles Leclerc előtt futott be. Leclerc epésen reagált arra, hogy a hétszeres világbajnok nem tartotta be a csapatutasítást, s Hamilton gyenge idényére is utalhatott a válasszal.

Charles Leclerc szerint Lewis Hamilton nem tartotta be a szabályokat, a Ferrari két pilótája a 8. és a 9. helyen végzett az F1-es Azeri Nagydíjon (Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki)

A bakui futam jelentős részében Leclerc Hamilton előtt haladt, ám a hajrában a Ferrari kérésére előreengedte csapattársát, azzal a megállapodással, hogy ha Hamilton nem tud további pozíciókat nyerni, akkor visszaadja a nyolcadik helyet monacói csapattársának.

Hamilton Leclerc előtt ért célba

A hétszeres világbajnok azonban felrúgta a megállapodást, s bár nem tudott előzni, a nyolcadik pozíciót megtartotta Leclerc-rel szemben.

Őszintén szólva nem érdekel, hiszen csak a nyolcadik helyről van szó. Élvezze csak Hamilton a pozíciót

– idézi az Origo Leclerc verseny utáni reakcióját, aki ezzel arra is utalhatott, hogy a nála egyértelműen gyengébb idényt futó brit csapattársnak egy nyolcadik hely is értékesnek számít idén.