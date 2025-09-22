Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

„Élvezze csak” – Leclerc a helyére rakta Hamiltont, aki már a szabályokat sem tartja be

A Ferrari nem sok pozitívumot találhat a Forma–1-es Azeri Nagydíjban. Lewis Hamilton a nyolcadik, Charles Leclerc a kilencedik helyen ért célba, a Mercedes pedig megelőzte a Ferrarit a csapatok pontversenyében. Házon belül is akadnak gondok: Hamilton ellenszegült a csapatutasításnak, Leclerc epésen reagált.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 7:18
Charles Leclerc, Lewis Hamilton: ez lett volna a befutási sorrend is, de Hamilton ellenszegült a Ferrari csapatutasításának Fotó: AFP/Alexander Nemenov
A Forma–1-es Azeri Nagydíj során a Ferrari mindössze hat, a Mercedes viszont harminc pontot szerzett, így az olasz csapat visszacsúszott riválisa mögé, a konstruktőri pontverseny harmadik helyére. Házon belül sincs minden rendben: Lewis Hamilton a kifogáskeresés mellett bocsánatkérést is ígért, amiért Charles Leclerc előtt futott be. Leclerc epésen reagált arra, hogy a hétszeres világbajnok nem tartotta be a csapatutasítást, s Hamilton gyenge idényére is utalhatott a válasszal.

Charles Leclerc szerint Lewis Hamilton nem tartotta be a szabályokat, a Ferrari két pilótája a 8. és a 9. helyen végzett az F1-es Azeri Nagydíjon
Charles Leclerc szerint Lewis Hamilton nem tartotta be a szabályokat, a Ferrari két pilótája a 8. és a 9. helyen végzett az F1-es Azeri Nagydíjon (Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki)

A bakui futam jelentős részében Leclerc Hamilton előtt haladt, ám a hajrában a Ferrari kérésére előreengedte csapattársát, azzal a megállapodással, hogy ha Hamilton nem tud további pozíciókat nyerni, akkor visszaadja a nyolcadik helyet monacói csapattársának.

Hamilton Leclerc előtt ért célba

A hétszeres világbajnok azonban felrúgta a megállapodást, s bár nem tudott előzni, a nyolcadik pozíciót megtartotta Leclerc-rel szemben.

Őszintén szólva nem érdekel, hiszen csak a nyolcadik helyről van szó. Élvezze csak Hamilton a pozíciót

idézi az Origo Leclerc verseny utáni reakcióját, aki ezzel arra is utalhatott, hogy a nála egyértelműen gyengébb idényt futó brit csapattársnak egy nyolcadik hely is értékesnek számít idén.

– Vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, és ma talán ezeket nem tartottuk be. Remélhetőleg fogunk még jobb pozíciókért is harcolni, és bízom benne, hogy akkor másként működünk együtt.

Ferrari: Hamilton kifogása és ígérete

Hamilton a célegyenesben ugyan lassított, de így is majdnem fél másodperccel Leclerc előtt ért célba. A brit pilóta és a Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur is arra utalt, hogy Hamilton elszámította magát. A hétszeres világbajnok további kifogást is talált.

– Nagyon későn kaptam meg az üzenetet, és az előttem haladó autó megelőzésére fókuszáltam. Aztán amikor fékeztem, már késő volt, elnézést fogok kérni Charles-tól – ígérte Hamilton, bár hozzátette, hogy kettejük közül ő volt a gyorsabb.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

