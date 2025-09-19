Helmut Markonürburgring24 órás versenyMax VerstappenRed Bullf1

Megerősítve: a Red Bull elengedte Max Verstappent

A Red Bull megerősítette, hogy Max Verstappen ott lesz a legendás Nürburgringi 24 órás versenyen 2026-ban. Bár a háromszoros világbajnok még mindig óvatosan fogalmazott a részvételéről, a csapatnál már kész tényként kezelik az indulását. Verstappen eközben elkezdte az induláshoz szükséges hosszadalmas procedúrát.

C. Kovács Attila
2025. 09. 19. 16:11
Max Verstappen jövőre a Red Bull versenyzője lesz, de egy másik versenyen is kipróbálja magát.
Max Verstappen jövőre a Red Bull versenyzője lesz, de egy másik versenyen is kipróbálja magát. Forrás: PIER MARCO TACCA/ANADOLU
Az előző hétvégén hatalmas felhajtás közepette Max Verstappen kipróbálta magát élete első GT-versenyén. A Forma–1-s versenyző azzal a céllal érkezett Németországba, hogy megszerezze azt a DMSB engedélyt, amely lehetővé teszi számára a leggyorsabb kategóriában való versenyzést, és így GT3-as autókkal is indulhasson a német pályán. A holland pilóta egy lebutított Porsche Cayman volánja mögé ült be a Nürburgringen, és végül hetedik helyen végzett az NLS-széria fordulóján.

Max Verstappen 2026-ban kipróbálná magát a Nürburgringi 24 órás versenyen. A Red Bull támogatja a négyszeres világbajnokot.
Max Verstappen 2026-ban kipróbálná magát a Nürburgringi 24 órás versenyen. A Red Bull támogatja a négyszeres világbajnokot (Fotó: HASAN BRATIC/Hasan Bratic)

A futam ugyan elsősorban az A-kategóriás licenc megszerzéséről szólt – amivel Verstappen elindulhatna többek között a Nürburgringi 24 órás versenyen is –, de holland így is komoly figyelmet kapott a legendás pályán. A közönség és a sajtó is kiemelt érdeklődéssel követte, hogyan teljesít a Forma–1 aktuális bajnoka egy teljesen új közegben. 

A holland Bakuban úgy nyilatkozott, hogy nagy álma, hogy részt vehessen egy megbízhatósági versenyen, és ezért vágott bele a licenc megszerzésének hosszadalmas folyamatába. Arra a kérdésre viszont, hogy egészen biztosan indulni fog-e a 2026-os Nürburgringi 24 órás versenyen, a négyszeres világbajnok kitérő választ adott. 

Attól függ, hogyan alakul a következő szezon. Az új szabályok miatt nehéz megjósolni, hogy lesz-e lehetőségem máshol versenyezni 

– hangsúlyozta Verstappen.

A Red Bull biztos benne, hogy Verstappen belevág az új kalandba

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a történtek után egyértelművé tette, hogy a csapatnál már kész tényként kezelik Verstappen jövő évi nürburgringi szereplését. Mint fogalmazott, egy aktív Forma–1-es világbajnok részvétele hatalmas presztízst jelent a versenynek, és nem csupán a szurkolók, hanem a szakma figyelmét is a Nürburgring felé tereli majd.

– Egészen klassznak tartom, hogy valaki aktív F1-esként csinálja ezt. A többiek, akik a hosszú távú versenyzésben szerepeltek, úgy tették, hogy nem voltak aktívak az F1-ben. Az a lelkesedés, amivel ezt csinálja, megmutatja, hogy a versenyzés számára a mindent jelenti. Ezt a német bürokráciát is nyugodtan végigcsinálta, és biztosra veszem, hogy rendkívül jól fel fog készülni, hogy a huszonnégy órás versenyen esélyes legyen a győzelemre – emelte ki az osztrák ORF csatornának adott interjújában Marko.

Verstappen elismerte, hogy számára különösen fontos, hogy támogassák céljai elérésében:

Számomra nagyon fontos, hogy foglalkozhatok ezekkel az F1-en kívüli dolgokkal. Helmut nagyon izgatott. Látja, milyen szenvedéllyel csinálom, és azt is, mit teszek érte. Ő maga is vett részt megbízhatósági versenyeken, így könnyebben azonosul vele.

Tehát minden jel arra mutat, hogy a 27 éves pilóta 2026-ban ott lesz a Nürburgringi 24 órás verseny rajtrácsán.

Minden adott ahhoz, hogy Verstappen elinduljon a 24 órás versenyen

A Forma–1-es versenynaptár sem szól bele abba, hogy Verstappen új versenyen próbálja ki magát, ugyanis a Nürburgringi 24 órás futamot 2026 májusában rendezik meg Nordschleifén, a F1-es Miami Nagydíj és Kanadai Nagydíj közötti háromhetes szünetben.

A Red Bull és Verstappen tervei alapján tehát minden adott ahhoz, hogy 2026 májusában a holland klasszis ne csak a Forma–1-es mezőnyben, hanem a világ egyik leghosszabb és legkeményebb versenyén is bizonyítsa tehetségét.

 

