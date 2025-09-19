Megerősítve: a Red Bull elengedte Max Verstappent

Az előző hétvégén hatalmas felhajtás közepette Max Verstappen kipróbálta magát élete első GT-versenyén. A Forma–1-s versenyző azzal a céllal érkezett Németországba, hogy megszerezze azt a DMSB engedélyt, amely lehetővé teszi számára a leggyorsabb kategóriában való versenyzést, és így GT3-as autókkal is indulhasson a német pályán. A holland pilóta egy lebutított Porsche Cayman volánja mögé ült be a Nürburgringen, és végül hetedik helyen végzett az NLS-széria fordulóján.

Max Verstappen 2026-ban kipróbálná magát a Nürburgringi 24 órás versenyen. A Red Bull támogatja a négyszeres világbajnokot (Fotó: HASAN BRATIC/Hasan Bratic)

A futam ugyan elsősorban az A-kategóriás licenc megszerzéséről szólt – amivel Verstappen elindulhatna többek között a Nürburgringi 24 órás versenyen is –, de holland így is komoly figyelmet kapott a legendás pályán. A közönség és a sajtó is kiemelt érdeklődéssel követte, hogyan teljesít a Forma–1 aktuális bajnoka egy teljesen új közegben.

A holland Bakuban úgy nyilatkozott, hogy nagy álma, hogy részt vehessen egy megbízhatósági versenyen, és ezért vágott bele a licenc megszerzésének hosszadalmas folyamatába. Arra a kérdésre viszont, hogy egészen biztosan indulni fog-e a 2026-os Nürburgringi 24 órás versenyen, a négyszeres világbajnok kitérő választ adott.

Attól függ, hogyan alakul a következő szezon. Az új szabályok miatt nehéz megjósolni, hogy lesz-e lehetőségem máshol versenyezni

– hangsúlyozta Verstappen.

A Red Bull biztos benne, hogy Verstappen belevág az új kalandba

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a történtek után egyértelművé tette, hogy a csapatnál már kész tényként kezelik Verstappen jövő évi nürburgringi szereplését. Mint fogalmazott, egy aktív Forma–1-es világbajnok részvétele hatalmas presztízst jelent a versenynek, és nem csupán a szurkolók, hanem a szakma figyelmét is a Nürburgring felé tereli majd.

– Egészen klassznak tartom, hogy valaki aktív F1-esként csinálja ezt. A többiek, akik a hosszú távú versenyzésben szerepeltek, úgy tették, hogy nem voltak aktívak az F1-ben. Az a lelkesedés, amivel ezt csinálja, megmutatja, hogy a versenyzés számára a mindent jelenti. Ezt a német bürokráciát is nyugodtan végigcsinálta, és biztosra veszem, hogy rendkívül jól fel fog készülni, hogy a huszonnégy órás versenyen esélyes legyen a győzelemre – emelte ki az osztrák ORF csatornának adott interjújában Marko.