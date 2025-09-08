Forma 1oscar piastriOlasz NagydíjLando NorrisMonzaMax VerstappenRed BullMcLaren

Hamilton a Ferrarit kritizálta; kiderült, miért cserélt helyet a két McLaren

Rendkívül magabiztos győzelmet aratott Max Verstappen Monzában. A négyszeres világbajnok közel 20 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat az Olasz Nagydíjon, elmondása alapján ilyen sikerre még ő sem számított. A futam után a McLaren megindokolta, miért cserélte meg Lando Norrist és Oscar Piastrit, Lewis Hamilton pedig a Ferrarit kritizálta, amiért nem végeztek előrébb.

Tóth Norbert
2025. 09. 08. 4:55
Lenyomta a Red Bull a McLarent az Olasz Nagydíjon.
Az Olasz Nagydíj második és harmadik helyén végzett a két McLaren. (Fotó: Luca Barsali / NurPhoto via AFP)
Azok után, hogy szombaton az Olasz Nagydíj időmérőjén Max Verstappen a Forma–1 történetének leggyorsabb körét futotta, és megdöntötte a pályacsúcsot (amit 2020 óta Lewis Hamilton birtokolt), az osztrák versenyző minden idők leggyorsabb versenyét nyerte meg vasárnap. Michael Schumacher 2003-as Olasz Nagydíjon felállított rekordját szárnyalta túl az osztrák pilóta. A címvédő 1 óra 12 perc 23 másodperc alatt teljesítette a monzai futamot, ezzel felállította az Forma–1 történetének leggyorsabb futamrekordját.

Nagy versenyt nem hozott az Olasz Nagydíj
Max Verstappen, Lando Norris és Oscar Piastri: az Olasz Nagydíj dobogósai. (Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto)

 

Megindokolta Norris és Piastri cseréjét a McLaren

Hét körrel az Olasz Nagydíj vége előtt Oscar Piastri ment előbb a bokszba a két McLaren közül. Az ausztrál lágyat kapott, Verstappen mögött a harmadik helyre tért vissza, miközben Lando Norris maradt az élen. Az angol pilóta a 47. körben tért ki kerékcserére, ám csak Piastri mögé tudott visszatérni, ugyanis sok időt vesztett a bokszban. A két McLaren a csapat kérésére helyet cserélt nem sokkal később, ezt a döntést Andrea Stella csapatfőnöke megindokolta a futam után.

Úgy éreztük, hogy az a helyes dolog, ha visszatérünk az eredeti pozícióba, és hagyjuk őket versenyezni. Szeretném megköszönni Oscarnak, hogy egyáltalán nem nehezítette meg a dolgunkat. Oscar és Lando ismét megmutatták azokat az elveket és értékeket, amiket a versenyzés közben képviselünk

– árulta el a csapatfőnök.

Lewis Hamilton a Ferrari taktikáját kritizálta

Lewis Hamilton ugyan ötödik lett az Olasz Nagydíj időmérőjén, mégis a 10. helyről rajtolt, ugyanis még a Holland Nagydíjról egy öt rajthelyes büntetést hozott magával. A hétszeres világbajnok angol pilóta a hatodik helyen zárt a monzai futamon.

Nagyon jól rajtoltam, majd két autó közé szorultam, de ezen kívül nagyon szépen pozícionáltam az autót

– mondta Hamilton a RacingNews365-nek. Úgy érzi, hogy előrébb is végezhetett volna, hogyha a Ferrari korábban hívja ki a bokszba. Az angol pilóta a 38. körben teljesítette egyetlen bokszkiállását, 10 körrel azután, hogy George Russell kint járt.

Azt hiszem, ma ötödik lehettem volna. 1,5 másodperccel voltam George mögött, meg kellett volna próbálnunk, ezt a lehetőséget elszalasztottuk.

Több volt ebben Lewis Hamilton szerint
Lewis Hamilton hiányérzettel zárta az monzai futamot. (Fotó: MARCO BERTORELLO / POOL/AFP)

 

Max Verstappen: Tettünk egy lépést előre

A Red Bull osztrák pilótája a 4. körben vette vissza az első helyet Lando Norristól, onnantól pedig folyamatosan építette előnyét. Végül nagyon magabiztosan nyert. Az angol riválisa hiába váltott taktikát, ezzel sem tudott hozzá közelebb kerülni. Ezen a hétvégén megfoghatatlan volt a Red Bull. 

Jobban sült el, mint amire számítottam. Miután visszaszereztem az első helyet már csak a saját tempómra fókuszáltam. Úgy gondolom a megfelelő taktikát választottuk, továbbá az autó sokkal jobban egyben volt, mint a korábbi versenyeken. Ez lehetőséget biztosított számomra, hogy jobban feszegessem a határokat

– foglalta össze a verseny tapasztalatait Max Verstappen.

Úgy gondolom tettünk egy lépést előre, de a versenyképességünk az pályafüggő lesz a jövőben is. Természetesen ez egy csodálatos hétvége volt, igyekszünk ebből tovább fejlődni

– tette hozzá a négyszeres világbajnok.

 

A Forma–1-es Olasz Nagydíj pontszerzői:

  1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  2. Lando Norris (brit, McLaren)
  3. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  4. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  5. George Russell (brit, Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  7. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  8. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
  9. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  10. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls)

 

