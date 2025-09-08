Hamilton a Ferrarit kritizálta; kiderült, miért cserélt helyet a két McLaren

Azok után, hogy szombaton az Olasz Nagydíj időmérőjén Max Verstappen a Forma–1 történetének leggyorsabb körét futotta, és megdöntötte a pályacsúcsot (amit 2020 óta Lewis Hamilton birtokolt), az osztrák versenyző minden idők leggyorsabb versenyét nyerte meg vasárnap. Michael Schumacher 2003-as Olasz Nagydíjon felállított rekordját szárnyalta túl az osztrák pilóta. A címvédő 1 óra 12 perc 23 másodperc alatt teljesítette a monzai futamot, ezzel felállította az Forma–1 történetének leggyorsabb futamrekordját.

Max Verstappen, Lando Norris és Oscar Piastri: az Olasz Nagydíj dobogósai. (Fotó: LUCA BARSALI / NurPhoto)

Megindokolta Norris és Piastri cseréjét a McLaren

Hét körrel az Olasz Nagydíj vége előtt Oscar Piastri ment előbb a bokszba a két McLaren közül. Az ausztrál lágyat kapott, Verstappen mögött a harmadik helyre tért vissza, miközben Lando Norris maradt az élen. Az angol pilóta a 47. körben tért ki kerékcserére, ám csak Piastri mögé tudott visszatérni, ugyanis sok időt vesztett a bokszban. A két McLaren a csapat kérésére helyet cserélt nem sokkal később, ezt a döntést Andrea Stella csapatfőnöke megindokolta a futam után.

Úgy éreztük, hogy az a helyes dolog, ha visszatérünk az eredeti pozícióba, és hagyjuk őket versenyezni. Szeretném megköszönni Oscarnak, hogy egyáltalán nem nehezítette meg a dolgunkat. Oscar és Lando ismét megmutatták azokat az elveket és értékeket, amiket a versenyzés közben képviselünk

– árulta el a csapatfőnök.

Lewis Hamilton a Ferrari taktikáját kritizálta

Lewis Hamilton ugyan ötödik lett az Olasz Nagydíj időmérőjén, mégis a 10. helyről rajtolt, ugyanis még a Holland Nagydíjról egy öt rajthelyes büntetést hozott magával. A hétszeres világbajnok angol pilóta a hatodik helyen zárt a monzai futamon.

Nagyon jól rajtoltam, majd két autó közé szorultam, de ezen kívül nagyon szépen pozícionáltam az autót

– mondta Hamilton a RacingNews365-nek. Úgy érzi, hogy előrébb is végezhetett volna, hogyha a Ferrari korábban hívja ki a bokszba. Az angol pilóta a 38. körben teljesítette egyetlen bokszkiállását, 10 körrel azután, hogy George Russell kint járt.