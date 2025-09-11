Ne lepődjön meg, ha Forma–1-es autókat szállító villamost lát Budapesten

Az egyedi dekorációval ellátott villamos a következő öt napban a Ferencváros kocsiszínből indulva, különböző útvonalakon közlekedik majd, rajta a Red Bull RB7-es F1-es modelljével, valamint a fiókcsapat, az Racing Bulls 2025-ös fényezésű RB7-esével.

Fotó: Adam Bertalan/Red Bull Showrun

A villamos először csütörtök reggel hagyta el a remízt, és az 1-es járat vonalán halad a Bécsi út érintésével. Este hat és kilenc óra között a 2-es villamos vonalán lesz látható a két F1-es versenyautó, majd pénteken a 47-es és a 17-es, szombaton és vasárnap a 4-es, hétfőn pedig az 56-os és a 17-es villamos vonalán láthatják a rajongók a tömegközlekedési eszközön utazó Forma–1-es járgányokat.

Fotó: Adam Bertalan/Red Bull Showrun

A szervezők tájékoztatása szerint a különleges villamosjárat célja, hogy a Red Bull Showrun hangulatát a mindennapok részévé tegye, és segítsen ráhangolódni arra az eseményre, amely jövő hétvégén vár a közönségre.

A Red Bull Showrunt jövő héten szombaton és vasárnap rendezik meg. A Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes autó- és motorsportarzenálja, közte a két F1-es versenyautóval, amelyeket majd David Coulthard és Patrick Friesacher korábbi Forma–1-es versenyzők vezetnek.

Teljes útvonal:

09.11. - 10:30 - 13:30 / Ferencváros kocsiszín - 1-es vonal - Bécsi út - Ferencváros kocsiszín

09.11. - 18:00 - 21:00 / Ferencváros kocsiszín - 2-es vonal - Ferencváros kocsiszín

09.12. - 09:00 - 12:00 / Ferencváros kocsiszín - 47-es vonal - Ferencváros kocsiszín

09.12. - 18:00 - 21:00 / Ferencváros kocsiszín - 17-es vonal - Ferencváros kocsiszín

09.13. - 11:00 - 14:00 / Ferencváros kocsiszín - 4-es vonal - Ferencváros kocsiszín

09.13. - 19:00 - 22:00 / Ferencváros kocsiszín - 4-es vonal - Ferencváros kocsiszín

09.14. - 11:00 - 14:00 / Ferencváros kocsiszín - 4-es vonal - Ferencváros kocsiszín

09.15. - 10:00 - 13:00 / Ferencváros kocsiszín - 56-os vonal - Ferencváros kocsiszín

09.15 - 18:00 - 21:00 / Ferencváros kocsiszín - 17-es vonal - Ferencváros kocsiszín