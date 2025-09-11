Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

autós hírForma-1Red Bullvillamos

Ne lepődjön meg, ha Forma–1-es autókat szállító villamost lát Budapesten

Csütörtöktől egészen hétfőig közlekedik majd az a szerelvény, amely a jövő hétvégi belvárosi bemutatóra érkezett versenyautókat viszi.

2025. 09. 11. 17:20
Fotó: Adam Bertalan Forrás: Red Bull Showrun
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyedi dekorációval ellátott villamos a következő öt napban a Ferencváros kocsiszínből indulva, különböző útvonalakon közlekedik majd, rajta a Red Bull RB7-es F1-es modelljével, valamint a fiókcsapat, az Racing Bulls 2025-ös fényezésű RB7-esével.

Red Bull Showrun
Fotó: Adam Bertalan/Red Bull Showrun

A villamos először csütörtök reggel hagyta el a remízt, és az 1-es járat vonalán halad a Bécsi út érintésével. Este hat és kilenc óra között a 2-es villamos vonalán lesz látható a két F1-es versenyautó, majd pénteken a 47-es és a 17-es, szombaton és vasárnap a 4-es, hétfőn pedig az 56-os és a 17-es villamos vonalán láthatják a rajongók a tömegközlekedési eszközön utazó Forma–1-es járgányokat.

Red Bull Showrun
Fotó: Adam Bertalan/Red Bull Showrun

A szervezők tájékoztatása szerint a különleges villamosjárat célja, hogy a Red Bull Showrun hangulatát a mindennapok részévé tegye, és segítsen ráhangolódni arra az eseményre, amely jövő hétvégén vár a közönségre.

 

A Red Bull Showrunt jövő héten szombaton és vasárnap rendezik meg. A Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes autó- és motorsportarzenálja, közte a két F1-es versenyautóval, amelyeket majd David Coulthard és Patrick Friesacher korábbi Forma–1-es versenyzők vezetnek.

Teljes útvonal:

09.11. - 10:30 - 13:30 / Ferencváros kocsiszín -  1-es vonal - Bécsi út - Ferencváros kocsiszín
09.11. - 18:00 - 21:00 / Ferencváros kocsiszín - 2-es vonal  - Ferencváros kocsiszín
09.12. - 09:00 - 12:00 / Ferencváros kocsiszín - 47-es vonal - Ferencváros kocsiszín
09.12. - 18:00 - 21:00 / Ferencváros kocsiszín - 17-es vonal - Ferencváros kocsiszín
09.13. - 11:00 - 14:00 / Ferencváros kocsiszín - 4-es vonal - Ferencváros kocsiszín
09.13. - 19:00 - 22:00 / Ferencváros kocsiszín - 4-es vonal - Ferencváros kocsiszín
09.14. - 11:00 - 14:00 / Ferencváros kocsiszín - 4-es vonal - Ferencváros kocsiszín
09.15. - 10:00 - 13:00 / Ferencváros kocsiszín - 56-os vonal - Ferencváros kocsiszín
09.15 - 18:00 - 21:00 / Ferencváros kocsiszín - 17-es vonal - Ferencváros kocsiszín

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu