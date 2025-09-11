Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

forma-1

Súlyos állítás: a McLaren előre eldöntötte, ki legyen a világbajnok

Az utolsó harmadába fordult a Forma–1-es idény, hamarosan kiderül, hogy idén kinek a fejére kerül a korona. A McLaren furcsa döntést hozott a múlt vasárnapi Olasz Nagydíjon, amely akár a végkimenetelre is hatással lehet. A száguldó cirkusz korábbi ura, Bernie Ecclestone szerint éppen ez volt a csapat célja, mert a narancssárgák már előre eldöntötték, hogy ki legyen idén a világbajnok az Oscar Piastri, Lando Norris duóból.

Calderon Dubai Viktória
2025. 09. 11. 9:35
A McLaren pilótái, Oscar Piastri (balra) és Lando Norris még megférnek egymás mellett Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki
Már az idény kezdetétől egyértelműen látszott, hogy melyik két pilóta lehet idén harcban a világbajnoki címért a Forma–1-ben. A McLaren a tempójával kilógott a mezőnyből, Lando Norris és Oscar Piastri többnyire egymás között „osztották el” a győzelmeket.

Max Verstappen ünnepelt, de a McLaren pilótái nem tudtak őszintén mosolyogni a monzai dobogón
Max Verstappen ünnepelt, de a McLaren pilótái nem tudtak őszintén mosolyogni a monzai dobogón (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Szabad a verseny Norris és Piastri között

Emiatt folyamatosan beszédtéma volt, hogy a csapat miként kezeli majd két versenyzője csatározását. A McLarentől erre válaszul elmondták, már-már várják, hogy összeütközzön a két pilóta, és aztán megbeszéljék a történteket és a folytatást. Júliusban, a Kanadai Nagydíjon erre sor is került, és a narancssárgák ragaszkodtak korábbi elképzeléseikhez, miszerint szabad a verseny, de egymás kilökése nem fér bele.

Azóta békés mederben zajlott minden, valószínű volt, hogy egészen a végjátékig szoros lesz a csata, ám Norris műszaki hiba miatt kiesett a Holland Nagydíjon, miközben az egyébként is éllovas Piastri győzött, így 34 pontra elhúzott, vagyis a vártnál korábban eldőlhet a cím sorsa. A múlt hétvégén, az Olasz Nagydíjon ráadásul az ausztrál tovább növelhette volna az előnyét. A kerékcseréjük előtt a harmadik helyen autózott, előtte a csapattársa, aki a szerelők lassúsága miatt sokáig vesztegelt a bokszban, ennek köszönhetően Piastri Norris elé került.

Ecclestone nem érti a McLaren döntését

Bokszutcai hibák szinte minden futamon előfordulnak, de az nagyjából sosem, ahogy a McLaren a helyzetet kezelte, ugyanis arra kérte az egyik bajnokaspiránst, hogy engedje maga elé a másikat, így kompenzálva az elrontott cserét. A közösségi oldalakon az istálló szurkolói és az autóban ülve maga Piastri is hüledezett a kérés hallatán, de elengedte a britet, ami három pontjába került, 31-re csökkent az előnye.

Folyamatosan a tisztességességről beszélnek. De vajon tisztességes-e Piastrit megbüntetni a csapat hibájáért? Nem. Kezd az az érzés kialakulni, hogy a McLaren inkább egy Lando Norris nevű világbajnokot szeretne. Az olyan hibák, mint az elhibázott bokszkiállások, motormeghibásodások és felfüggesztési problémák talán ritkábbak lettek, de részei a sportnak 

világított rá a svájci Blicknek nyilatkozva a Forma–1 korábbi első embere.

 

 

 

Google News
