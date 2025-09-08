Forma-1 büntetésbüntetőpontOliver BearmanForma-1 Olasz Nagydíj

Súlyos büntetés a monzai futam után, eltilthatják a Verstappent megelőző pilótát

A 2025. évi Forma–1-es Olasz Nagydíjon az első öt helyezett abban a sorrendben ért célba, mint ahogyan elrajtolt, de a hátrébb történt események miatt mégis jócskán akadt dolga a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) a monzai futam után. Oliver Bearman járt a legrosszabbul.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 6:49
Már nem Verstappennek (jobbra), hanem Bearmannek (balra) van a legtöbb büntetőpontja (Fotó: NurPhoto/Piotr Zajac)
A Forma–1-es idény utolsó európai futamán a négyszeres világbajnoki címvédő Max Verstappen (Red Bull) a pole-pozícióból indulva magabiztos győzelmet aratott a két McLaren előtt. A monzai Olasz Nagydíj a büntetésektől is hangos volt: a verseny elején Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) meglökéséért öt, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) az Alexander Albon (Williams) elleni szabálytalanságáért szintén öt, míg Oliver Bearman (Haas) a Carlos Sainzcal (Williams) szembeni baleset okozásáért tíz másodperces időbüntetést kapott. Antonelli és Bearman mindezt nem töltötte le a bokszutcában, így a futam után adták hozzá az időeredményeikhez – a Mercedes hazai pilótája ezért a nyolcadikról a kilencedik helyre csúszott vissza a célba érés pillanatához képest, azaz Gabriel Bortoleto (Sauber) végül megelőzte őt.

Oliver Bearman az eltiltás szélén áll az Olasz Nagydíj után kapott további két büntetőpontja miatt
Oliver Bearman az eltiltás szélén áll az Olasz Nagydíj után kapott további két büntetőpontja miatt (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Oliver Bearman két büntetőpontja az Olasz Nagydíj után

A futamot követően az FIA a két Aston Martint is vizsgálta, de Strollhoz hasonlóan Fernando Alonso is megúszta figyelmeztetéssel azt, hogy a versenyigazgató utasításait figyelmen kívül hagyta az Olasz Nagydíjon. A szövetség arról is döntött, hogy ki hány büntetőpontot kap: Ocon és Antonelli egy-egy, míg Bearman súlyosnak számító két egységgel gyarapította a pontjai számát.

Ha egy Forma–1-es pilóta egy éven belül összegyűjt 12 büntetőpontot, akkor egy futamról eltiltják – ilyen eddig csak egyszer fordult elő a jelenlegi rendszerben, még Kevin Magnussennel (Haas) a tavalyi Azeri Nagydíjra vonatkozóan

Jelen állás szerint elképzelhető, hogy a következő eltiltott versenyző is Haas-pilóta lesz, a Monzában 12. helyezett Bearman ugyanis az újabb büntetésével együtt már tíz büntetőponttal áll, ezzel megelőzte a lista élén eddig álló Verstappent (9). 

A britek újonc autóversenyzőjének ráadásul ebből az első két pontja csak november elején évül el, így a következő két hónapban különösképpen kell vigyáznia, hogy szabályos legyen, különben eltiltás vár rá. Bearmanen és Verstappenen kívül senki nincs közvetlen veszélyben ebből a szempontból, mindenki más legfeljebb hat büntetőpontot gyűjtött az elmúlt tizenkét hónapban.

A Forma–1 2025-ös idénye jövő héten, szeptember 19. és 21. között a bakui Azeri Nagydíjjal folytatódik. Nyolc versenyhétvégével az évad vége előtt Oscar Piastri előnye 31 pont a mclarenes csapattárs Lando Norris előtt az egyéni világbajnoki tabella élén.

 

