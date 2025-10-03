  • Magyar Nemzet
forma-1Charles Leclercszingapúri nagydíjLando Norris

Ilyet is ritkán látni: a bokszban ütközött a két sztárpilóta + videó

Balesetek tarkították a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj pénteki szabadedzéseit. A nagymenők sem voltak kivételek ezalól, Lando Norris és Charles Leclerc például meghökkentő módon a bokszban ütközött. A nap leggyorsabb idejét a vb-éllovas Oscar Piastri autózta Szingapúrban.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 03. 17:16
Leclerc-nek és Norrisnak lesz megbeszélnivalója a szingapúri szabadedzést követően Fotó: NurPhoto/JAKUB PORZYCKI
A szingapúri versenyhétvége mindig nagy kihívás elé állítja a Forma–1-es pilótákat: nemcsak a hőség és a magas páratartalom okoz gondot , hanem az utcai pályán amúgy is nehéz körözni. Fernando Alonsónak (Aston Martin) ez nem jelentett gondot, a kétszeres világbajnok idei első részsikerét aratta, amikor megnyerte az első szabadedzést Charles Leclerc (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) előtt.

Lando Norris ekkor még nem tudta, hogy mi vár rá Szingapúrban
Lando Norris ekkor még nem tudta, hogy mi vár rá Szingapúrban Fotó: AFP/ROSLAN RAHMAN

Az első tréningen a pilóták kordában tudták tartani az autóikat, a másodikon viszont a terveikbe több alkalommal is hiba csúszott. Kezdetnek George Russell (Mercedes) „orrolta le” az egyik falat, és meg is szakították az edzést, amíg eltakarították a törmeléket a pályáról. Idővel másodszor is lengett a piros zászló, akkor Liam Lawson (RB) találta el a falat.

Norris és Leclerc szokatlan balesete

A legbizarrabb balesetnél azonban nem volt szükség a piros zászlóra. A garázsából éppen kihajtó Leclerc és a ferrarisok sem vették észre a már a pályára tartó Lando Norrist (McLaren). Szerencsére a csapattársa mögött érkező Oscar Piastri (McLaren) még ki tudta kerülni őket, de a baleset két résztvevője is megúszta nagyobb károk nélkül a történteket, bár Norris autóján ki kellett cserélni az első szárnyat.

A második szabadedzésen a vb-éllovas Piastri volt a leggyorsabb, aki egyúttal a nap legjobb köridejét is autózta. Mögötte meglepetésre Isack Hadjar (RB) végzett a második helyen, Verstappen újfent a harmadik lett.

 

Forma–1-es Szingapúri Nagydíj

1. szabadedzés (az élcsoport):

1. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:31.116 p

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:31.266

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31.392

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:31.480

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:31.481

6. Norris (brit, McLaren) 1:31.698

2. szabadedzés (az élcsoport):

1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:30.714 perc

2. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 1:30.846

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.857

4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:30.877

5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.197

6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:31.222

További menetrend

  • szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00
  • vasárnap: futam 14.00

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

