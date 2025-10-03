Ilyet is ritkán látni: a bokszban ütközött a két sztárpilóta + videó

A szingapúri versenyhétvége mindig nagy kihívás elé állítja a Forma–1-es pilótákat: nemcsak a hőség és a magas páratartalom okoz gondot , hanem az utcai pályán amúgy is nehéz körözni. Fernando Alonsónak (Aston Martin) ez nem jelentett gondot, a kétszeres világbajnok idei első részsikerét aratta, amikor megnyerte az első szabadedzést Charles Leclerc (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) előtt.

Lando Norris ekkor még nem tudta, hogy mi vár rá Szingapúrban Fotó: AFP/ROSLAN RAHMAN

Az első tréningen a pilóták kordában tudták tartani az autóikat, a másodikon viszont a terveikbe több alkalommal is hiba csúszott. Kezdetnek George Russell (Mercedes) „orrolta le” az egyik falat, és meg is szakították az edzést, amíg eltakarították a törmeléket a pályáról. Idővel másodszor is lengett a piros zászló, akkor Liam Lawson (RB) találta el a falat.

Norris és Leclerc szokatlan balesete

A legbizarrabb balesetnél azonban nem volt szükség a piros zászlóra. A garázsából éppen kihajtó Leclerc és a ferrarisok sem vették észre a már a pályára tartó Lando Norrist (McLaren). Szerencsére a csapattársa mögött érkező Oscar Piastri (McLaren) még ki tudta kerülni őket, de a baleset két résztvevője is megúszta nagyobb károk nélkül a történteket, bár Norris autóján ki kellett cserélni az első szárnyat.

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

A második szabadedzésen a vb-éllovas Piastri volt a leggyorsabb, aki egyúttal a nap legjobb köridejét is autózta. Mögötte meglepetésre Isack Hadjar (RB) végzett a második helyen, Verstappen újfent a harmadik lett.