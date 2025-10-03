Ilyet is ritkán látni: a bokszban ütközött a két sztárpilóta + videó

A szingapúri versenyhétvége mindig nagy kihívás elé állítja a Forma–1-es pilótákat: nemcsak a hőség és a magas páratartalom okoz gondot , hanem az utcai pályán amúgy is nehéz körözni. Fernando Alonsónak (Aston Martin) ez nem jelentett gondot, a kétszeres világbajnok idei első részsikerét aratta, amikor megnyerte az első szabadedzést Charles Leclerc (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) előtt.
Az első tréningen a pilóták kordában tudták tartani az autóikat, a másodikon viszont a terveikbe több alkalommal is hiba csúszott. Kezdetnek George Russell (Mercedes) „orrolta le” az egyik falat, és meg is szakították az edzést, amíg eltakarították a törmeléket a pályáról. Idővel másodszor is lengett a piros zászló, akkor Liam Lawson (RB) találta el a falat.
Norris és Leclerc szokatlan balesete
A legbizarrabb balesetnél azonban nem volt szükség a piros zászlóra. A garázsából éppen kihajtó Leclerc és a ferrarisok sem vették észre a már a pályára tartó Lando Norrist (McLaren). Szerencsére a csapattársa mögött érkező Oscar Piastri (McLaren) még ki tudta kerülni őket, de a baleset két résztvevője is megúszta nagyobb károk nélkül a történteket, bár Norris autóján ki kellett cserélni az első szárnyat.
A második szabadedzésen a vb-éllovas Piastri volt a leggyorsabb, aki egyúttal a nap legjobb köridejét is autózta. Mögötte meglepetésre Isack Hadjar (RB) végzett a második helyen, Verstappen újfent a harmadik lett.
Forma–1-es Szingapúri Nagydíj
1. szabadedzés (az élcsoport):
1. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:31.116 p
2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:31.266
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:31.392
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:31.480
5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:31.481
6. Norris (brit, McLaren) 1:31.698
2. szabadedzés (az élcsoport):
1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:30.714 perc
2. Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) 1:30.846
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30.857
4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:30.877
5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.197
6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:31.222
További menetrend