Dzsudzsák Balázs duplán csattanós választ adott a kritikusainak

Dzsudzsák Balázs gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt az ETO FC ellen, ennek ellenére a Debrecennek be kellett érnie az 1-1-es döntetlennel az NB I szombati játéknapján. A 38 éves Dzsudzsák azonban tovább szárnyal ebben a szezonban, és most a látványos gólja után kibukott belőle, ami már régóta mardoshatta a lelkét.
– Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom – mondta ki őszintén Dzsudzsák Balázs a meccs után az M4 Sport kamerái előtt, óhatatlanul is üzenve a kritikusainak.
Dzsudzsák Balázs: Az új edző szárnyakat adott nekem
S ezt nemcsak szavakkal teszi meg ebben a szezonban, hanem a teljesítményével is. A bal lába még mindig a régi, kilenc bajnokin ez már a negyedik gólja volt, ami mellett két gólpassza is van.
– Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével – szemlézte az Origo Dzsudzsák szavait. – Sergio (Navarro – a szerk.) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!