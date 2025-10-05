Dzsudzsák Balázs duplán csattanós választ adott a kritikusainak

Dzsudzsák Balázs gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt az ETO FC ellen, ennek ellenére a Debrecennek be kellett érnie az 1-1-es döntetlennel az NB I szombati játéknapján. A 38 éves Dzsudzsák azonban tovább szárnyal ebben a szezonban, és most a látványos gólja után kibukott belőle, ami már régóta mardoshatta a lelkét.

Dzsudzsák Balázs elnyűhetetlen, 38 évesen is szárnyal az NB I-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom – mondta ki őszintén Dzsudzsák Balázs a meccs után az M4 Sport kamerái előtt, óhatatlanul is üzenve a kritikusainak.

Dzsudzsák Balázs: Az új edző szárnyakat adott nekem

S ezt nemcsak szavakkal teszi meg ebben a szezonban, hanem a teljesítményével is. A bal lába még mindig a régi, kilenc bajnokin ez már a negyedik gólja volt, ami mellett két gólpassza is van.

– Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével – szemlézte az Origo Dzsudzsák szavait. – Sergio (Navarro – a szerk.) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak.