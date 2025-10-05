Dzsudzsák BalázsLabdarúgó NB IDVSC

Dzsudzsák Balázs duplán csattanós választ adott a kritikusainak

Szép szabadrúgásgólt lőtt Dzsudzsák Balázs a labdarúgó NB I 9. fordulójában szombaton, majd őszintén nyilatkozott. A Debrecen 38 éves középpályása a gólja után elmondta, hiba volt, hogy sokan már vissza akarták vonultatni. Dzsudzsák bal lába még mindig a régi, de nem csak azzal válaszolt a kritikusainak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 10:22
Dzsudzsák Balázs szép szabadrúgásgólt lőtt az ETO ellen az NB I-ben Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dzsudzsák Balázs gyönyörű szabadrúgásgólt lőtt az ETO FC ellen, ennek ellenére a Debrecennek be kellett érnie az 1-1-es döntetlennel az NB I szombati játéknapján. A 38 éves Dzsudzsák azonban tovább szárnyal ebben a szezonban, és most a látványos gólja után kibukott belőle, ami már régóta mardoshatta a lelkét.

Dzsudzsák Balázs elnyűhetetlen, 38 évesen is szárnyal az NB I-ben
Dzsudzsák Balázs elnyűhetetlen, 38 évesen is szárnyal az NB I-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

– Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom – mondta ki őszintén Dzsudzsák Balázs a meccs után az M4 Sport kamerái előtt, óhatatlanul is üzenve a kritikusainak.

Dzsudzsák Balázs: Az új edző szárnyakat adott nekem

S ezt nemcsak szavakkal teszi meg ebben a szezonban, hanem a teljesítményével is. A bal lába még mindig a régi, kilenc bajnokin ez már a negyedik gólja volt, ami mellett két gólpassza is van.

– Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével – szemlézte az Origo Dzsudzsák szavait. – Sergio (Navarro – a szerk.) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak.

Javában zajlik a Fizz Liga!


 

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.


 

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.