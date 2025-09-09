Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

Aggasztó hírek érkeztek Dibusz Dénesről a portugálok elleni rangadó előtt

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi, hiszen a portugálok elleni, kedd esti vb-selejtezőn nem elég, hogy nem áll a rendelkezésére az alapemberei közül a sérült Schäfer András, valamint az írek ellen kiállított Sallai Roland, most előfordulhat, hogy egy kulcsfontosságú poszton is cserére kényszerülhet. Aggasztó hírek érkeztek ugyanis, Dibusz Dénes megsérülhetett az írek ellen, és ha nem tudja vállalni a játékot, akkor Tóth Balázs védheti a válogatott kapuját a portugálok elleni mai vb-selejtezőn.

Molnár László
2025. 09. 09. 7:15
Marco Rossi újabb alapemberét veszítheti el, ezúttal Dibusz Dénes eshet ki sérülés miatt
Marco Rossi újabb alapemberét veszítheti el, ezúttal Dibusz Dénes eshet ki sérülés miatt Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Még csak most indult el a világbajnoki-selejtező a magyar válogatott számára, máris olyan gondokkal kell szembenéznie Marco Rossi szövetségi kapitánynak, amire maximum rémálmaiban gondolt. Előbb Schäfer András jelezte, izomsérülése miatt nem számíthat rá a kapitány az írek és a portugálok ellen – Dublinban 2-2 lett a végeredmény –, majd jött Sallai Roland kiállítása , végül kiderült, a nemzeti csapat elsőszámú kapusa, Dibusz Dénes is megsérült. A Ferencváros kapusa ugyanis hiába mutatott be több bravúrt az Írország elleni mérkőzésen, a második félidő hajrájában – utólag már érthető okokból – valamennyi, földről elvégzett kirúgást átengedte a védőknek.

Ha Dibusz Dénes nem vállalja a játékot, akkor az egyszeres válogatott, Tóth Balázs véd a portugálok ellen
Ha Dibusz Dénes nem vállalja a játékot, akkor az egyszeres válogatott, Tóth Balázs védhet a portugálok ellen      Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ha Dibusz nem vállalja a játékot, eljöhet Tóth Balázs ideje

Az NB1.hu információi szerint a Gulácsi visszavonulása óta első számú kapusként számon tartott Dibusz Dénes megsérült, így a dublini találkozóval ellentétben a Puskásban nem biztos, hogy ő áll majd a magyar kapuban. A Blikk megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget a kapus sérülésével kapcsolatban. Az MLSZ közölte, Dibusz állapotát MR-vizsgálaton kontrollták, és ugyan az eredmény negatív lett, maga a vizsgálat ténye sem megnyugtató, miközben a válogatott újabb vb-selejtezőn a világ egyik legjobb csapata, Portugália ellen készül, amely a 40 éves Cristiano Ronaldo vezetésével 5-0-ra nyert Örményországban.

Amennyiben a Ferencváros kapusa nem állhat Marco Rossi rendelkezésére – úgy tudjuk, erre elég nagy esély mutatkozik –, akkor a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs kap lehetőséget a kapitánytól. 

A Transfermarkt szerint 700 ezer euró értékű hálóőr az előző szezonban harcolta ki, hogy a Championshipben szereplő Blackburn elsőszámú kapusa legyen, a jelenlegi szezon valamennyi meccsén ő védett eddig. Tóth Balázs – akit sokan az írek ellen is a kezdően szerettek volna látni – 2025. június 10-én Bakuban az Azerbajdzsán ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. 

Tóth Balázs statisztikája

2024/25-ös szezon

  • 37 meccsen 6 alkalommal volt kezdő
  • az utolsó 5 meccsen már ő védett
  • FA Kupa: 2 meccs, kétszer kezdő
  • összesen 10 gólt kapott ezeken a találkozókon

2025/26-os szezon

  • 4 mérkőzés
  • 5 kapott gól
  • 360 játékperc

Azt sem lehet egyelőre tudni, hogy a kiállított Sallai helyén kinek szavaz majd bizalmat Marco Rossi.

 

