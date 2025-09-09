Aggasztó hírek érkeztek Dibusz Dénesről a portugálok elleni rangadó előtt

Még csak most indult el a világbajnoki-selejtező a magyar válogatott számára, máris olyan gondokkal kell szembenéznie Marco Rossi szövetségi kapitánynak, amire maximum rémálmaiban gondolt. Előbb Schäfer András jelezte, izomsérülése miatt nem számíthat rá a kapitány az írek és a portugálok ellen – Dublinban 2-2 lett a végeredmény –, majd jött Sallai Roland kiállítása , végül kiderült, a nemzeti csapat elsőszámú kapusa, Dibusz Dénes is megsérült. A Ferencváros kapusa ugyanis hiába mutatott be több bravúrt az Írország elleni mérkőzésen, a második félidő hajrájában – utólag már érthető okokból – valamennyi, földről elvégzett kirúgást átengedte a védőknek.
Ha Dibusz nem vállalja a játékot, eljöhet Tóth Balázs ideje
Az NB1.hu információi szerint a Gulácsi visszavonulása óta első számú kapusként számon tartott Dibusz Dénes megsérült, így a dublini találkozóval ellentétben a Puskásban nem biztos, hogy ő áll majd a magyar kapuban. A Blikk megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget a kapus sérülésével kapcsolatban. Az MLSZ közölte, Dibusz állapotát MR-vizsgálaton kontrollták, és ugyan az eredmény negatív lett, maga a vizsgálat ténye sem megnyugtató, miközben a válogatott újabb vb-selejtezőn a világ egyik legjobb csapata, Portugália ellen készül, amely a 40 éves Cristiano Ronaldo vezetésével 5-0-ra nyert Örményországban.
Amennyiben a Ferencváros kapusa nem állhat Marco Rossi rendelkezésére – úgy tudjuk, erre elég nagy esély mutatkozik –, akkor a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs kap lehetőséget a kapitánytól.
A Transfermarkt szerint 700 ezer euró értékű hálóőr az előző szezonban harcolta ki, hogy a Championshipben szereplő Blackburn elsőszámú kapusa legyen, a jelenlegi szezon valamennyi meccsén ő védett eddig. Tóth Balázs – akit sokan az írek ellen is a kezdően szerettek volna látni – 2025. június 10-én Bakuban az Azerbajdzsán ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen.
Tóth Balázs statisztikája
2024/25-ös szezon
- 37 meccsen 6 alkalommal volt kezdő
- az utolsó 5 meccsen már ő védett
- FA Kupa: 2 meccs, kétszer kezdő
- összesen 10 gólt kapott ezeken a találkozókon
2025/26-os szezon
- 4 mérkőzés
- 5 kapott gól
- 360 játékperc
Azt sem lehet egyelőre tudni, hogy a kiállított Sallai helyén kinek szavaz majd bizalmat Marco Rossi.