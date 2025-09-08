Ki helyettesítheti Sallait? Jöhet a Fradi bombaformában lévő csatársora

Amikor szombaton, az írek elleni világbajnoki selejtező második félidejének elején a német bíró kiállította durva törlesztésért a meccsen gólt lövő, és addig remekül játszó Sallai Rolandot, sokaknak azonnal megfordult a fejében, vajon kivel fogja pótolni Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott alapemberét. A Fradi gólvágója, Varga Barnabás – aki már a 2. percben betalált Kelleher hálójába – újfent bizonyította, végre visszatalált régi önmagához, zsákszámra lövi a gólokat a hazai bajnokságban, a nemzetközi kupában és a válogatottban, így a szövetségi kapitánynak már csak az a dolga Sallai piros lapja után, hogy megtalálja a legjobb helyettest a portugálok ellen.

Sallai kiállítását követően a szövetségi kapitánynak meg kell találnia a Fradi centerének, Varga Barnabásnak a csatártársát (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Sallai lehetséges helyettesei egyaránt gólveszélyesek, Varga Barnabás mellett bármelyikük szerepet kaphat

Szeptember 9-én, Portugália ellen, a Puskás Arénában folytatja a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a nemzeti tizenegy. Marco Rossinak nagy gondot okozhat Sallai pótlása, ám ezúttal olyan támadók vannak a keretben – lényegében valamennyien újoncok, hiszen Gruber Zsombor és az írek ellen bemutatkozó Tóth Barna egyszeres válogatott, míg Lukács Dániel és Molnár Rajmund még nem lépett pályára címeres mezben –, akik a jelenlegi szezonban igencsak eredményesek:

Gruber Zsombor (Ferencváros): 9 meccs (5 NB I, 4 BL-selejtező), 4 gól, 3 gólpassz

Tóth Barna (Paksi FC): 11 meccs (5 NB I, 2 El-selejtező, 4 Kl-selejtező), 4 gól, 5 gólpassz

Molnár Rajmund (MTK, Pogon Szczecin): 5 meccs (NB I), 5 gól

Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC): 6 meccs (5 NB I, 1 Kl-selejtező), 4 gól, 1 gólpassz

Jól látható, hogy a szövetségi kapitány által meghívott négy támadó a fenti adatok alapján 31 meccsen 17 alkalommal talált be az ellenfeleknek, míg 9 gólpassz fűződik a nevükhöz.

A legutóbbi bajnokin, a Debrecen ellen Varga és Gruber is betalált:

Összeállhat a Fradi bajnokságban félelmetesen termelő csatársora

Varga Barnabás a mostani szezonban 11 alkalommal lépett pályára, lőtt 10 gólt és adott 2 gólpasszt. Mindezt tette úgy, hogy többször

a fiatal Gruber Zsombor volt a csatártársa, kettejük „közös munkája” több találatot is eredményezett a Fradi számára.

Éppen ezért kézenfekvő megoldást jelenthetne a portugálok ellen, hogy a rendkívül gyors – legalábbis magyar szinten az – 21 éves támadó kapjon lehetőséget Varga mellett. Gruber szereplését támaszthatja alá az is, hogy vélhetően a portugáloknál lesz többet a labda, a magyar válogatott pedig gyors kontrákkal próbálja meg veszélyeztetni a kapujukat. Ebben a játékrendszerben pedig Gruber a legjobb megoldás, hiszen Varga Barnabással is ő van a legjobban összeszokva.

Persze az is előfordulhat, hogy Nagy Zsolt kap lehetőséget Sallai helyén, ugyanis a márciusi, Nemzetek Ligája osztályozó első meccsén már helyettesítette az akkor sérült szélsőt a törökök ellen.

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy Rossi stabilizálási céllal visszaáll az ötvédős rendszerre és a három belső középpályás előtt egy szabadabb szerepkörben futballozó Szoboszlai Dominikra és Varga Barnabásra szavaz, míg a széleket Kerkeznek és Bollának kellene bejátszania.