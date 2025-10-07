Jerikó falai

Mint Mózes vezetésével a kiválasztott nép, Izrael labdarúgása ugyancsak évtizedeken át vándorolt a pusztában, mire bebocsátást nyert az ígéret földjére. S most innen, a futball Kánaánjából a kiűzetés fenyegeti. A gázai pusztítás, a több tízezer civil áldozat, nyomában az egyre erősödő tiltakozás hatására az Euró­pai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanis azt fontolgatja, hogy napirendre tűzi az izraeli tagszervezet felfüggesztését, ami egyet jelent az izraeli csapatok kizárásával a különféle európai sorozatokból.

Izrael Állam 1948-ban alakult meg, s az izraeli labdarúgó-válogatott még abban az évben lejátszotta első hivatalos mérkőzését, sokkal inkább szövetségesével, mint ellenfelével: szimbolikus választásként az Egyesült Államok csapatával. Izraeli, helyesebben palesztinai labdarúgás persze korábban is létezett már, de ebben most ne mélyedjünk el, mert ezzel az erővel tényleg akár egészen Mózesig, az izraeli honfoglalásig fejthetnénk vissza a történelem szálait.

Földrajzi elhelyezkedésének megfelelően Izrael futballban az ázsiai konföderációhoz (AFC) csatlakozott. Előre kódolható volt a feszültség, az ázsiai országok az első pillanattól fogva kiközösítették Izraelt. S nem csupán az arabok. Az 1958-as világbajnokság selejtezőiben nemcsak Törökország és Egyiptom, hanem Szudán és Indonézia sem volt hajlandó kiállni a zsidó állam csapata ellen, amely így játék nélkül jutott el a Wales elleni interkontinentális selejtezőig.

Legnagyobb ázsiai sikereként Izrael rendezőként elhódította az 1964-es Ázsiai Kupát, ám eme dicsőséget illik a helyén kezelni: tizenhét ország már a selejtezőktől visszalépett, Izrael mellett csupán hat ország, Hongkong, Malajzia, Dél-Viet­nám, Thaiföld, India és Dél-Korea vállalta a részvételt.

Az ázsiai országok többsége Iz­rael miatt kitartóan bojkottálta az összes nemzetközi eseményt.

A valamennyi érintettnek, így a FIFA-nak is tarthatatlan helyzetnek az vetett véget, hogy az AFC szavazásra bocsátotta Izrael kizárását, s bár a voksolás szoros eredményt hozott (17 igen, 13 nem, 6 tartózkodás), Izraelt kirekesztették.