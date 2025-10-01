  • Magyar Nemzet
Egyre nagyobb a feszültség és a botrány a sorsdöntő labdarúgó vb-selejtező előtt

Ahogy telnek a napok, úgy nő egyre nagyobbra a feszültség a norvég és az izraeli labdarúgó-válogatott sorsdöntővé emelkedett vb-selejtezője előtt. A kvalifikációs csoportban eddig minden meccset megnyerő skandináv csapat is jól tudja, ha ezt a meccset is behúzza, akkor nagyon közel kerül a csoportelsőséghez. Ám ami a Norvégia–Izrael mérkőzés előtt zajlik, annak semmi köze nincs a sporthoz.

2025. 10. 01. 16:45
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Mielőtt belemennénk a részletekbe, érdemes egy pillantást vetni arra a selejtezőcsoportra, amelyben a norvégok, az izraeliek és az olaszok is szerepelnek. A norvég csapat öt mérkőzésből öt győzelemmel, plusz 15-ös gólkülönbséggel, 15 ponttal áll a tabella élén. A második helyezett olaszoknak és a harmadik izraeli csapatnak 9-9 pontja van. Így következik most a Norvégia–Izrael vb-selejtező.

A Norvégia–Izrael vb-selejtező előtt már áll a bál, a fotó a két csapat debreceni meccsén készült idén márciusban
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Norvégia–Izrael: egy meccs, amelyet megfojt a politika

Ráadásul a norvégok hazai pályán 3-0-ra legyőzték azt az olasz csapatot, amelyet előzetesen mindenki a csoport első helyére várt. Ebbe kavart bele alaposan az Erling Haaland vezette északi együttes. Ráadásul az olaszok éppen Izrael ellen, Debrecenben is majdnem otthagyták a fogukat, pontosabban a két pontot, mert az itáliai együttes csak kínkeservesen tudott 5-4-re győzni.

Az is köztudott, hogy Izraelt több nemzetközi szervezet is megtámadta azért a magatartásért, amit Gázában követ.

Egyesek szerint ez nem más, mint népirtás, s ezért az ország labdarúgó-válogatottját azonnal ki kellene zárni mindenhonnan, így a vb-selejtezőből is. A FIFA és az UEFA példátlan nyomás alatt van, ám egyelőre ebben az ügyben nem történik semmi.

Norvégia ordít és fenyeget

Külön bekezdést érdemel az, ami ezzel a mérkőzéssel kapcsolatosan hetek óta megy Norvégiában. Talán ez az ország volt az első, amely beleállt ebbe a kérdésbe, de az biztos, hogy a norvégok hetek óta követelik Izrael azonnali kizárását. Természetesen nem csak azért teszik ezt, mert annyira aggódnak a Gázában élők sorsáért. Saját, önös érdekük is azt kívánná, hogy Izrael tűnjön el ebből a selejtezőből. Egy ellenféllel kevesebb ugyebár. 

A botrány minden pénzt megér

Szerdán Oslóban bejelentették, hogy október 11-én, a Norvégia–Izrael mérkőzés napján, a meccs előtt közlekedési sztrájkot tartanak. Azért teszik ezt, hogy így támogassák a Palesztin államot. A meccs 18 órakor kezdődik Oslóban. Egy órával a kezdés előtt, azaz 17 órakor áll majd le a tömegközlekedés. Nem járnak a villamosok és a metrók sem. A buszvezetők egyelőre nem döntötték el, hogy csatlakoznak-e a munkabeszüntetéshez.

A szakszervezetek vezetői persze totálisan hülyének nézik az embereket. Nyilatkozataikban azt mondják, hogy az október 11-i dátumválasztás a véletlen műve.

Ja, hogy akkor éppen lesz egy vb-selejtező? Istenem, túl lehet ezt élni.

Norway's national football team manager Stale Solbakken gives a press conference on September 30, 2025 in Oslo, to present the squad for the men's national team's World Cup qualifier match against Israel on October 11 at Ullevaal Stadium in Oslo. (Photo by Erik Flaaris Johansen / NTB / AFP) / Norway OUT
Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya
Fotó: ERIK FLAARIS JOHANSEN / NTB

A Norvég Labdarúgó Szövetség továbbra is azon az állásponton van, hogy Oroszországhoz hasonlóan Izraelt is ki kell zárni. Ståle Solbakken norvég szövetségi kapitány legalább észnél volt, ő most nem akart belemenni semmilyen nyilatkozatháborúba. Azt mondta, hogy erről a kérdésről majd a mérkőzés után mondja el a véleményét.

 

