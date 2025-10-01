Egyre nagyobb a feszültség és a botrány a sorsdöntő labdarúgó vb-selejtező előtt

Mielőtt belemennénk a részletekbe, érdemes egy pillantást vetni arra a selejtezőcsoportra, amelyben a norvégok, az izraeliek és az olaszok is szerepelnek. A norvég csapat öt mérkőzésből öt győzelemmel, plusz 15-ös gólkülönbséggel, 15 ponttal áll a tabella élén. A második helyezett olaszoknak és a harmadik izraeli csapatnak 9-9 pontja van. Így következik most a Norvégia–Izrael vb-selejtező.

A Norvégia–Izrael vb-selejtező előtt már áll a bál, a fotó a két csapat debreceni meccsén készült idén márciusban

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Norvégia–Izrael: egy meccs, amelyet megfojt a politika

Ráadásul a norvégok hazai pályán 3-0-ra legyőzték azt az olasz csapatot, amelyet előzetesen mindenki a csoport első helyére várt. Ebbe kavart bele alaposan az Erling Haaland vezette északi együttes. Ráadásul az olaszok éppen Izrael ellen, Debrecenben is majdnem otthagyták a fogukat, pontosabban a két pontot, mert az itáliai együttes csak kínkeservesen tudott 5-4-re győzni.

Az is köztudott, hogy Izraelt több nemzetközi szervezet is megtámadta azért a magatartásért, amit Gázában követ.

Egyesek szerint ez nem más, mint népirtás, s ezért az ország labdarúgó-válogatottját azonnal ki kellene zárni mindenhonnan, így a vb-selejtezőből is. A FIFA és az UEFA példátlan nyomás alatt van, ám egyelőre ebben az ügyben nem történik semmi.

Norvégia ordít és fenyeget

Külön bekezdést érdemel az, ami ezzel a mérkőzéssel kapcsolatosan hetek óta megy Norvégiában. Talán ez az ország volt az első, amely beleállt ebbe a kérdésbe, de az biztos, hogy a norvégok hetek óta követelik Izrael azonnali kizárását. Természetesen nem csak azért teszik ezt, mert annyira aggódnak a Gázában élők sorsáért. Saját, önös érdekük is azt kívánná, hogy Izrael tűnjön el ebből a selejtezőből. Egy ellenféllel kevesebb ugyebár.

A botrány minden pénzt megér

Szerdán Oslóban bejelentették, hogy október 11-én, a Norvégia–Izrael mérkőzés napján, a meccs előtt közlekedési sztrájkot tartanak. Azért teszik ezt, hogy így támogassák a Palesztin államot. A meccs 18 órakor kezdődik Oslóban. Egy órával a kezdés előtt, azaz 17 órakor áll majd le a tömegközlekedés. Nem járnak a villamosok és a metrók sem. A buszvezetők egyelőre nem döntötték el, hogy csatlakoznak-e a munkabeszüntetéshez.

A szakszervezetek vezetői persze totálisan hülyének nézik az embereket. Nyilatkozataikban azt mondják, hogy az október 11-i dátumválasztás a véletlen műve.

Ja, hogy akkor éppen lesz egy vb-selejtező? Istenem, túl lehet ezt élni.