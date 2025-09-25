IzraelvbUEFAFIFApalesztinpárti

Harc fenyeget a FIFA és az UEFA között Izrael miatt

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a következő hetekben minden korábbinál komolyabb döntés előtt áll: szavazásra bocsáthatja Izrael felfüggesztését. A gázai háború miatt Európa-szerte tiltakozások kísérik az izraeli csapatok mérkőzéseit, miközben a politikai nyomás is fokozódik. A roppant kényes helyzethez az is adalék, hogy az UEFA még a saját szabályai felett is szemet huny: nem szabott ki súlyos büntetéseket a stadionokban megjelent palesztinbarát, illetve Izraelt elítélő politikai üzenetek miatt. Az ügy miatt az európai szervezet szembe kerülhet a FIFA-val és az Egyesült államokkal is, ami a 2026-os világbajnokságra is hatással lehet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 20:13
Az izraeli válogatott futballistái mit sem tehetnek a kialakult helyzetről
Az izraeli válogatott futballistái mit sem tehetnek a kialakult helyzetről (Fotó: Europress/AFP/Kisbenedek Attila)
Már nem lehet a szellemet visszaszorítani a palackba. Európa-szerte már-már mindennaposak az Izrael elleni tiltakozások a futballban is. Mindez alól az UEFA sem vonhatja ki magát, a szervezetnek döntenie kell arról, intézkedik-e, a napokban akár szavazásra bocsáthatja Izrael felfüggesztését, miként arról az AP hírügynökség is beszámolt

Olasz szurkolók tiltakozása Izrael ellen a Debrecenben játszott meccsen. Mit lép az UEFA és a FIFA?
Olasz szurkolók tiltakozása Izrael ellen a Debrecenben játszott meccsen. Mit lép az UEFA és a FIFA? (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Tiltakozások a futballpályákon – az UEFA meddig hallgat?

Íme a közelmúlt legfelkapottabb esetei:

  • A Bajnokok Ligája májusi döntőjén a PSG szurkolói „Stop Genocide in Gaza” transzparenst emeltek a magasba.
  • Az Udine-ben rendezett Szuperkupa-döntőn a Paris Saint-Germain és a Tottenham játékosai előtt jelentek meg a „Stop Killing Children. Stop Killing Civilians” feliratú molinók.
  • Debrecenben, az Izrael–Olaszország vb-selejtezőn az olasz szurkolók palesztinpárti molinókkal tiltakoztak, az olasz edzők szövetsége pedig nyíltan Izrael kizárását követelte.
  • A múlt heti PAOK–Makkabi Tel-Aviv Európa-liga mérkőzésen Szalonikiben palesztinpárti tüntetések zajlottak, a stadionban pedig „Stop Genocide” molinó került elő.

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert az UEFA szabályai szigorúan tiltják a politikai üzeneteket. Ennek ellenére a szervezet nem hozott súlyos szankciókat, nem záratta be az érintett stadionokat, ami azt mutatja: a szövetség vezetése is érzi, mennyire kényes téma a tiltakozások elfojtása és Izrael esetleges felfüggesztése egyaránt.

Az idei Vueltát végig Izrael ellenes tiltakozás kísérte
Az idei Vueltát végig Izrael ellenes tiltakozás kísérte (Fotó: Europress/AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Az említett eseteknél is zajosabb következménnyel járt az idei Vuelta a Espana kerékpáros körversenyt végig kísérő tiltakozás az Israel Premier Tech csapata ellen, ezzel párhuzamosan palesztinpárti tüntetések sorozata.

A demonstrációk után Spanyolország kormánya határozott álláspontra jutott: ha Izrael kijut a 2026-os vb-re, a spanyol válogatott nem vesz részt a tornán.

Mennyire erős Izrael helyzete?

A kemény spanyol lépésre talán mégsem kerül sor, hiszen Izrael gyengén áll vb-selejtező csoportjában. Igaz, az izraeli válogatott két befolyásos egyre ellenfele egyre nehezebben türtőzteti magát. A norvég és az olasz szövetség vezetői nyíltan fenntartásaiknak adtak hangot, a norvég szövetség az Oslóban rendezendő mérkőzés teljes jegybevételét a Gázában dolgozó Orvosok Határok Nélkül szervezetnek ajánlotta fel.

Nasszer Al-Khelaifi, a PSG elnöke mintha Aleksander Ceferin UEFA-elnököt fenyegetné
Nasszer Al-Khelaifi, a PSG elnöke mintha Aleksander Ceferin UEFA-elnököt fenyegetné (Fotó: Europress/AFP/Giuseppe Maffia)

Nehéz megjósolni, amennyiben az UEFA valóban szavazásra bocsátja a kérdés, vajon milyen döntés születik. Az UEFA végrehajtó bizottságában is komoly törésvonalak rajzolódnak ki: ott ül Gabriele Gravina (Olaszország), Lise Klaveness (Norvégia), Moshe Zuares (Izrael), valamint Nasser Al-Khelaifi (Katar és PSG). Izrael szeptemberi dohai légicsapásával feldühítette Katart, amely kulcsszereplő a háborús közvetítésekben.

A múlt héten az ENSZ emberi jogi vizsgálóbizottsága már állást foglalt: népirtással vádolta meg Izraelt.

Orosz precedens, amerikai szövetség

Az UEFA 2022-ben Oroszország ellen világos precedenst teremtett: az ukrajnai invázió után felfüggesztette az orosz csapatokat. Most sokan kérdezik: miért bánna másként Izraellel?

A FIFA dilemmája különösen összetett. Az elnök, Gianni Infantino szoros kapcsolatot ápol Washingtonnal, és az Egyesült Államok kulcsszerepet játszik a 2026-os világbajnokság megszervezésében. Az amerikai külügyminisztérium világossá tette: mindent megtesz, hogy megakadályozza Izrael kizárását. Ebben az ügyben Donald Trump is kulcsszereplő, hiszen elnöksége idején erősítette meg a FIFA és Washington a szövetségét.

Sport és a politika összefonódása a 2026-os vb előtt minden korábbinál nyilvánvalóbb.

 

