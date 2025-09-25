Harc fenyeget a FIFA és az UEFA között Izrael miatt

Már nem lehet a szellemet visszaszorítani a palackba. Európa-szerte már-már mindennaposak az Izrael elleni tiltakozások a futballban is. Mindez alól az UEFA sem vonhatja ki magát, a szervezetnek döntenie kell arról, intézkedik-e, a napokban akár szavazásra bocsáthatja Izrael felfüggesztését, miként arról az AP hírügynökség is beszámolt.

Olasz szurkolók tiltakozása Izrael ellen a Debrecenben játszott meccsen. Mit lép az UEFA és a FIFA? (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Tiltakozások a futballpályákon – az UEFA meddig hallgat?

Íme a közelmúlt legfelkapottabb esetei:

A Bajnokok Ligája májusi döntőjén a PSG szurkolói „Stop Genocide in Gaza” transzparenst emeltek a magasba.

Az Udine-ben rendezett Szuperkupa-döntőn a Paris Saint-Germain és a Tottenham játékosai előtt jelentek meg a „Stop Killing Children. Stop Killing Civilians” feliratú molinók.

Debrecenben, az Izrael–Olaszország vb-selejtezőn az olasz szurkolók palesztinpárti molinókkal tiltakoztak, az olasz edzők szövetsége pedig nyíltan Izrael kizárását követelte.

A múlt heti PAOK–Makkabi Tel-Aviv Európa-liga mérkőzésen Szalonikiben palesztinpárti tüntetések zajlottak, a stadionban pedig „Stop Genocide” molinó került elő.

Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert az UEFA szabályai szigorúan tiltják a politikai üzeneteket. Ennek ellenére a szervezet nem hozott súlyos szankciókat, nem záratta be az érintett stadionokat, ami azt mutatja: a szövetség vezetése is érzi, mennyire kényes téma a tiltakozások elfojtása és Izrael esetleges felfüggesztése egyaránt.

Az idei Vueltát végig Izrael ellenes tiltakozás kísérte (Fotó: Europress/AFP/Pierre-Philippe Marcou)

Az említett eseteknél is zajosabb következménnyel járt az idei Vuelta a Espana kerékpáros körversenyt végig kísérő tiltakozás az Israel Premier Tech csapata ellen, ezzel párhuzamosan palesztinpárti tüntetések sorozata.

A demonstrációk után Spanyolország kormánya határozott álláspontra jutott: ha Izrael kijut a 2026-os vb-re, a spanyol válogatott nem vesz részt a tornán.

Mennyire erős Izrael helyzete?

A kemény spanyol lépésre talán mégsem kerül sor, hiszen Izrael gyengén áll vb-selejtező csoportjában. Igaz, az izraeli válogatott két befolyásos egyre ellenfele egyre nehezebben türtőzteti magát. A norvég és az olasz szövetség vezetői nyíltan fenntartásaiknak adtak hangot, a norvég szövetség az Oslóban rendezendő mérkőzés teljes jegybevételét a Gázában dolgozó Orvosok Határok Nélkül szervezetnek ajánlotta fel.