Sokkoló fejlemény: Spanyolország lemondhat a foci-vb-részvételről

Spanyolország a világ egyik legerősebb futballválogatottjával rendelkezik. Lamine Yamalék tavaly Európa-bajnokságot nyertek, s a párizsi olimpia labdarúgótornáján is a spanyol válogatott nyert. Utóbbi mezőnyében Izrael is ott volt, a spanyol kormány azonban nem szeretne hasonlót a 2026-os foci-vb-n. Ha Izrael kijut, Spanyolország politikai okokból lemondhat a vb-részvételről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 17:32
Lamine Yamal és társai a 2026-os foci-vb esélyesei lennének, de spanyol válogatott Izrael kijutása esetén lemondhat a részvételről Fotó: AFP/Ozan Kose
A spanyol labdarúgó-válogatott magabiztosan kezdte a vb-selejtezőket, a legfőbb riválisnak tartott Törökország elleni idegenbeli 6-0-s győzelem után aligha kérdéses, hogy Lamine Yamal és társai gond nélkül kvalifikálnak majd a 2026-os tornára. Lehet azonban, hogy Spanyolország önként lemond a világbajnoki részvételről, legalábbis akkor, ha Izrael kvalifikálja magát az első 48 csapatos vb-re.

Spanyolország nyert az olimpián, Izrael is részt vett, a foci vb-n bojkott lehet
Fermín López gólja is kellett a spanyol válogatott olimpiai aranyához, azon a tornán Spanyolország mellett Izrael is részt vett (Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref)

A sportvilágot követők az elmúlt hetekben a Vuelta a Espana kerékpáros versenyen szembesülhettek a Spanyolországban uralkodó Izrael-ellenes hangulattal, s Pedro Sánchez baloldali miniszterelnök a Vueltát alaposan megzavaró palesztinpárti tüntetők oldalára állt.

Foci-vb 2026: Spanyolország bojkottálhat Izrael miatt

Sánchez most a FIFA-t szólította fel arra, hogy a gázai konfliktus miatt Izraelt zárja ki a vb-selejtezőkből, ahogy Oroszország sem vehet részt a kvalifikációban az ukrajnai háború miatt.

Patxi López, a kormánypárt szóvivője pedig azt is elárulta: ha eljön az ideje, elgondolkoznak azon, hogy bojkott útján is kifejezik a nemtetszésüket Izrael részvételéről.

A spanyol válogatott a világbajnokság egyik legnagyobb esélyese lenne, tavaly az Eb-t, valamit az olimpiai labdarúgótornát is megnyerte. Utóbbin egyébként Izrael is részt vett.

Vélhetően nem fog kiderülni, hogy Spanyolország valóban megtenné-e ezt a radikális lépést, Izrael kijutására ugyanis nincs túl nagy esély, miután szeptemberben őrült, kilencgólos meccsen kikapott Olaszországtól.

A pályán a spanyol válogatott minden bizonnyal kiharcolja majd a vb-részvételt.

 

