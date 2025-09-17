Sokkoló fejlemény: Spanyolország lemondhat a foci-vb-részvételről

A spanyol labdarúgó-válogatott magabiztosan kezdte a vb-selejtezőket, a legfőbb riválisnak tartott Törökország elleni idegenbeli 6-0-s győzelem után aligha kérdéses, hogy Lamine Yamal és társai gond nélkül kvalifikálnak majd a 2026-os tornára. Lehet azonban, hogy Spanyolország önként lemond a világbajnoki részvételről, legalábbis akkor, ha Izrael kvalifikálja magát az első 48 csapatos vb-re.

Fermín López gólja is kellett a spanyol válogatott olimpiai aranyához, azon a tornán Spanyolország mellett Izrael is részt vett (Fotó: NurPhoto via AFP/Ayman Aref)

A sportvilágot követők az elmúlt hetekben a Vuelta a Espana kerékpáros versenyen szembesülhettek a Spanyolországban uralkodó Izrael-ellenes hangulattal, s Pedro Sánchez baloldali miniszterelnök a Vueltát alaposan megzavaró palesztinpárti tüntetők oldalára állt.

Foci-vb 2026: Spanyolország bojkottálhat Izrael miatt

Sánchez most a FIFA-t szólította fel arra, hogy a gázai konfliktus miatt Izraelt zárja ki a vb-selejtezőkből, ahogy Oroszország sem vehet részt a kvalifikációban az ukrajnai háború miatt.