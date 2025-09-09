Vuelta: megvan a palesztinpárti tüntetők első áldozata

A hétfői szünnap után kedden a 16. szakasszal folytatódott a Vuelta a Espana. A spanyol kerékpáros körverseny újabb etapjába szóltak bele a gázai helyzet és az Israel–Premier Tech csapat részvételétől felkavart palesztinpárti tüntetők, ezúttal nyolc kilométerrel rövidítették le a szervezők a szakaszt a cél közelében összegyűlt, palesztin zászlókat lobogtató tömeg miatt. Jonas Vingegaard a múlt héten, hasonló helyzetben nem versenyezhetett a szakaszgyőzelemért, Egan Bernal viszont kedden ünnepelhetett. Javier Romo viszont nem: ő vasárnap egy tüntető miatt bukott, s bár a keddi szakaszt még elkezdte, be kellett látnia, hogy a sérülései túl súlyosak.

Javier Romo a palesztinpárti tüntetők áldozata lett, a Vuelta a Espana 16. szakaszát már nem tudta befejezni (Fotó: NurPhoto via AFP/Martin Silva Cosentino)

Vingegaard bajba kerülhetett volna a rövidítés miatt, ugyanis a defektje így közelebb érte a célhoz, mint elsőre gondolhatta. Egyik csapattársától azonban gyorsan kapott kerékpárt a Visma–Lease a Bike dán klasszisa, aki így megőrizte a piros trikót és 48 másodperces előnyét Joao Almeida (UAE Team Emirates–XRG) előtt.

Bernal nyerte a Vuelta tüntetők miatt lerövidített szakaszát

Vingegaard a múlt héten, a kisfia születésnapján lerövidített szakaszán nem kapta meg az esélyt, hogy a szakaszgyőzelemért küzdjön, kedden viszont hirdettek győztest, s ez legalább szép történet a balhés Vueltán.