Vuelta EspanaJonas Vingegaardpalesztinpárti tüntetőEgan Bernal

Vuelta: megvan a palesztinpárti tüntetők első áldozata

A Vuelta a Espana 16. szakaszát le kellett rövidíteni a cél közelében összegyűlt palesztinpárti tüntetők miatt, de ezúttal hirdettek győztest. A korábbi Giro d’Italia- és Tour de France-győztes Egan Bernal kis híján tragikus balesete óta először nyert Grand Tour-szakaszt. Összetettben továbbra is Jonas Vingegaard vezet, míg Javier Romo, aki vasárnap egy palesztinpárti tüntető miatt bukott, sérülései miatt feladta a Vueltát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 18:14
Egan Bernal súlyos balesete óta először nyert Grand Tour-szakaszt, a Vuelta a Espana 16. etapját sem kímélték a palesztinpárti tüntetők Fotó: NurPhoto via AFP/Romain Doucelin
A hétfői szünnap után kedden a 16. szakasszal folytatódott a Vuelta a Espana. A spanyol kerékpáros körverseny újabb etapjába szóltak bele a gázai helyzet és az Israel–Premier Tech csapat részvételétől felkavart palesztinpárti tüntetők, ezúttal nyolc kilométerrel rövidítették le a szervezők a szakaszt a cél közelében összegyűlt, palesztin zászlókat lobogtató tömeg miatt. Jonas Vingegaard a múlt héten, hasonló helyzetben nem versenyezhetett a szakaszgyőzelemért, Egan Bernal viszont kedden ünnepelhetett. Javier Romo viszont nem: ő vasárnap egy tüntető miatt bukott, s bár a keddi szakaszt még elkezdte, be kellett látnia, hogy a sérülései túl súlyosak.

Javier Romo from Spain of the Movistar Team participates in stage 6 of La Vuelta 2025, which connects Olot in Girona and Pal in Andorra, on August 28, 2025. (Photo by Martin Silva Cosentino/NurPhoto) (Photo by Martin Silva Cosentino / NurPhoto via AFP)
Javier Romo a palesztinpárti tüntetők áldozata lett, a Vuelta a Espana 16. szakaszát már nem tudta befejezni (Fotó: NurPhoto via AFP/Martin Silva Cosentino)

Vingegaard bajba kerülhetett volna a rövidítés miatt, ugyanis a defektje így közelebb érte a célhoz, mint elsőre gondolhatta. Egyik csapattársától azonban gyorsan kapott kerékpárt a Visma–Lease a Bike dán klasszisa, aki így megőrizte a piros trikót és 48 másodperces előnyét Joao Almeida (UAE Team Emirates–XRG) előtt.

Bernal nyerte a Vuelta tüntetők miatt lerövidített szakaszát

Vingegaard a múlt héten, a kisfia születésnapján lerövidített szakaszán nem kapta meg az esélyt, hogy a szakaszgyőzelemért küzdjön, kedden viszont hirdettek győztest, s ez legalább szép történet a balhés Vueltán.

A kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 2019-ben a Tour de France, 2021-ben a Giro d’Italia összetettjét nyerte meg.

Bernal pályafutása csúcsán járt, amikor 2022 januárjában súlyos edzésbalesetet szenvedett, csodával határos volt, hogy nem vesztette életét az ütközésben.

Bernal a 2022-es szezon végén visszatért a mezőnybe, de idén először mutatott olyan formát, amely már-már emlékeztetett a balesete előtti teljesítményére. S most, a Vuelta megkurtított 16. szakaszán megszerezte az első Grand Tour-szakaszgyőzelmét is a súlyos bukása óta.

 

