Terroristák a palesztinpárti tüntetők? A pórul járt klasszis már megértő velük szemben

A harmadik hét előtt az előzetesen is egyértelmű esélyesnek tartott Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) vezeti a Vuelta a Espana összetettjét, de csupán 48 másodperc az előnye Joao Almeida (UAE Team Emirates–XRG) előtt. A vártnál izgalmasabb verseny helyett azonban leginkább a palesztin zászlós tüntetőkről szólnak a hírek a Vuelta kapcsán: az Israel–Premier Tech csapat jelenléte által feltüzelt rendbontók több bukást okoztak már a versenyen, egy szakasz befutóját pedig törölték a tüntetők miatt, amit Vingegaard is nagyon bánt. Az utolsó héten is várható káosz.

Koczó Dávid
2025. 09. 09. 5:40
Jonas Vingegaard a Vuelta a Espana éllovasaként a piros trikót viseli, de a palesztinpárti tüntetők számára az Israel–Premier Tech meze a vörös posztó Fotó: AFP/Miguel Riopa
A dán esélyes, Jonas Vingegaard két szakaszt is nyert az idei Vuelta a Espana első két hetében, arra az etapsikerre viszont, amelyre a legjobban vágyott, esélyt sem kapott. Vingegaard lehetőségét nem a riválisok, hanem a spanyol kerékpáros körversenyen szinte napról napra botrányt okozó palesztin zászló tüntetők vették el. A rendbontók Bilbaóban a kordonokon keresztül támadtak volna a mezőnyre, ezért a szakaszt lerövidítették a Vuelta szervezői, s egyáltalán nem hirdettek győztes Vingegaard kisfiának születésnapján. Az Israel–Premier Tech csapat a tüntetők nyomására eltüntette az Israel feliratot a mezéről, de a rendbontóknak ez sem volt elég, vasárnap ismét bukást okoztak a Vueltán.

Team Israel Premier Tech 's US rider Matthew Riccitello crosses the finish line during the 14th stage of the Vuelta a Espana cycling tour, a 135 km race between Aviles and La Farrapona in Somiedo, on September 6, 2025. Cycling team Israel-Premier Tech removed their name from their kit at the Vuelta a Espana today after pro-Palestine protests aimed at them during the race. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Matthew Riccitello, az Israel–Premier Tech kerekese a palesztinpárti tüntetők nagy bánatára még a Vuelta a Espana fehér trikójára is esélyes (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

A palesztin zászlós tüntetők megjelenése nem volt meglepő, a Tour de France-on is láthattunk hasonlót. A Vuelta a Espana kerekeseit viszont szinte napról napra veszélybe sodorják a tüntetők, akik először az ötödik szakaszon, a csapatidőfutamon lépték át a békés demonstráció határát.

Az Israel–Premier Tech változtatott a palesztinpárti tüntetők miatt

A szakasz lebonyolítása ideális volt a palesztinpárti tüntetőknek, ugyanis úgy tudták elállni az  Israel–Premier Tech csapat útját, hogy más csapat versenyzőit nem akadályozták. A kék mezes sornak lassítania kellett, a szervezőktől ezt ennek ellensúlyozásaként utólag 15 másodperces jóváírást kaptak az Israel–Premier Tech kerekesei.

Az Israel–Premier Tech tiszteletben tartja mindenki szólásszabadságát, amelynek része a békés tüntetéshez való jog is, de teljes mértékben elítéljük a tüntetők veszélyes tetteit, a Vuelta a Espana ötödik szakaszán nemcsak a versenyzőink és a stábunk, hanem a saját maguk biztonságát is veszélybe sodorták

reagált a protestálásra az izraeli csapat, ám ez nem hatotta meg a tüntetőket, ahogy a szervezők hasonló közleménye sem.

Vuelta a Espana: bukásokat okoztak a tüntetők

Bár a nyomás rajtuk a legnagyobb, igazán pórul nem az Israel–Premier Tech kerekesei jártak eddig. A tizedik szakaszon Simone Petilli (Intermarché–Wanty) esett el a tüntetők miatt.

Mi csak kerékpárosok vagyunk, akik a munkánkat végezzük, de ha így folytatódik, a biztonságunk nincs garantálva, és veszélyben érezzük magunkat

reagált a bukására Petilli. Nála is rosszabbul járhatott Javier Romo (Movistar), aki vasárnap kínok között ugyan befejezte a bukása után a szakaszt, de még kérdéses, hogy a hétfői pihenőnap után, a harmadik héten folytatja-e a versenyt.

 

Bilbaóban Vingegaard is csalódott volt a palesztin zászlós tüntetők balhéja miatt

Még veszélyesebb lehetett volna a tizenegyedik szakasz befutója Bilbaóban. A szakasz felépítése körpályajellegű volt, azaz a mezőny áthaladt a tervezett célvonalon a szakasz közben, s ott már várták őket a palesztin zászlókat lobogtató tüntetők.

A rendezők kétségbeesetten próbálták visszatolni a kordonokat a rendbontókra, az ijesztő helyzet hatására a szervezők rögtönözve lerövidítették az útvonalat. Az összetett verseny állása változott, szakaszgyőztest viszont nem hirdettek, Jonas Vingegaard nagy bánatára, aki a kisfia első születésnapján küldött volna haza ajándékot.

– Nagyon szerettem volna miatta nyerni, és egész nap ezért dolgoztunk. Kár, hogy nem kaptuk meg ezt a lehetőséget – mondta a lerövidített szakasz után Vingegaard, aki aztán a hétfői szünnapon, vélhetően a megfelelő PR-kiképzés után már sokkal megértőbb volt a tüntetőkkel, mondván: „kétségbeesetten keresik a fórumot, ahol meghallják őket”.

Ha a fia születésnapján nem is, az előzetesen fő esélyesnek tartott Vingegaard két másik versenynapon nyert szakaszt az idei Vueltán, s a harmadik hét elején rajta feszül majd a piros trikó, de az előnye csak 48 másodperc Joao Almeida (UAE Team Emirates–XRG) előtt.

 A dán klasszis is elismerte, hogy ennél kényelmesebb előnnyel számolt.

Israel felirat nélkül, de folytatja a palesztinpárti tüntetők szemét szúró csapat

A palesztinpárti tüntetők olyan komoly nyomást helyeztek a Vuelta szervezőire, hogy Kiko García versenyigazgató is kijelentette: az lenne a legjobb megoldás, ha az Israel–Premier Tech visszalépne a versenytől. Sőt, a versenyzők közül is volt, aki emellett érvelt, ennek az iránynak a fő élharcosa a kerekesek WhatsApp-csoportjában Vingegaard csapattársa, Matteo Jorgenson volt, aki aztán alaposan megsértődött, amikor mindezt Daryl Impey, az Israel-Premier Tech sportigazgatója nyilvánosságra hozta.

Az izraeli csapat nem lép vissza, ellenben az Israel feliratot levette a mezéről. Változást ez sem hozott, ahogy azt a vasárnapi incidens mutatta. Azt pedig Sylvan Adams csapattulajdonos határozottan kijelentette: a csapat nevéből nem fog eltűnni az Israel név. Az üzletember nem akarja, hogy a tüntetők nyerjenek, akiket igen határozottan elítélt.

Ezt a csoportot terroristáknak nevezem, mert erőszakos emberek. Végül az összes szurkoló napját tönkretették

 – mondta a bilbaói balhé után Adams.

Chris Froome súlyos bukása: szándékosan támadták az Israel–Premier Tech klasszisát?

Ma már az izraeli csapat Grand Tour-kereteibe nem fér be, de az Israel–Premier Tech kerékpárosai közül még mindig a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome a legnagyobb név, aki a Vuelta alatt edzésen szenvedett súlyos balesetet.

Egyetlen beszámoló sem utalt arra, hogy ennek bármi köze lett volna a palesztin zászlós tüntetőkhöz, Froome egy közlekedési táblának ütközve szenvedett súlyos sérüléseket. Ugyanakkor a brit legenda tavasszal arról számolt be, hogy direkt akarták elütni edzés közben.

Idő előtt véget ér a tüntetések miatt a Vuelta?

A bilbaói körpályás incidens miatt felvetődött, hogy a Vuelta a Espana utolsó, szeptember 14-ére tervezett szakaszát, a madridi körözést biztonsági okokból törlik. Ezt az értesülést a verseny szervezői cáfolták.

Az eddig látottak alapján azonban sajnos meglepő lenne, ha további incidens nélkül lezajlana a Vuelta a Espana utolsó hete.

 

