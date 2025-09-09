Terroristák a palesztinpárti tüntetők? A pórul járt klasszis már megértő velük szemben

A dán esélyes, Jonas Vingegaard két szakaszt is nyert az idei Vuelta a Espana első két hetében, arra az etapsikerre viszont, amelyre a legjobban vágyott, esélyt sem kapott. Vingegaard lehetőségét nem a riválisok, hanem a spanyol kerékpáros körversenyen szinte napról napra botrányt okozó palesztin zászló tüntetők vették el. A rendbontók Bilbaóban a kordonokon keresztül támadtak volna a mezőnyre, ezért a szakaszt lerövidítették a Vuelta szervezői, s egyáltalán nem hirdettek győztes Vingegaard kisfiának születésnapján. Az Israel–Premier Tech csapat a tüntetők nyomására eltüntette az Israel feliratot a mezéről, de a rendbontóknak ez sem volt elég, vasárnap ismét bukást okoztak a Vueltán.

Matthew Riccitello, az Israel–Premier Tech kerekese a palesztinpárti tüntetők nagy bánatára még a Vuelta a Espana fehér trikójára is esélyes (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

A palesztin zászlós tüntetők megjelenése nem volt meglepő, a Tour de France-on is láthattunk hasonlót. A Vuelta a Espana kerekeseit viszont szinte napról napra veszélybe sodorják a tüntetők, akik először az ötödik szakaszon, a csapatidőfutamon lépték át a békés demonstráció határát.

Az Israel–Premier Tech változtatott a palesztinpárti tüntetők miatt

A szakasz lebonyolítása ideális volt a palesztinpárti tüntetőknek, ugyanis úgy tudták elállni az Israel–Premier Tech csapat útját, hogy más csapat versenyzőit nem akadályozták. A kék mezes sornak lassítania kellett, a szervezőktől ezt ennek ellensúlyozásaként utólag 15 másodperces jóváírást kaptak az Israel–Premier Tech kerekesei.

Az Israel–Premier Tech tiszteletben tartja mindenki szólásszabadságát, amelynek része a békés tüntetéshez való jog is, de teljes mértékben elítéljük a tüntetők veszélyes tetteit, a Vuelta a Espana ötödik szakaszán nemcsak a versenyzőink és a stábunk, hanem a saját maguk biztonságát is veszélybe sodorták

– reagált a protestálásra az izraeli csapat, ám ez nem hatotta meg a tüntetőket, ahogy a szervezők hasonló közleménye sem.

Vuelta a Espana: bukásokat okoztak a tüntetők

Bár a nyomás rajtuk a legnagyobb, igazán pórul nem az Israel–Premier Tech kerekesei jártak eddig. A tizedik szakaszon Simone Petilli (Intermarché–Wanty) esett el a tüntetők miatt.

Mi csak kerékpárosok vagyunk, akik a munkánkat végezzük, de ha így folytatódik, a biztonságunk nincs garantálva, és veszélyben érezzük magunkat

– reagált a bukására Petilli. Nála is rosszabbul járhatott Javier Romo (Movistar), aki vasárnap kínok között ugyan befejezte a bukása után a szakaszt, de még kérdéses, hogy a hétfői pihenőnap után, a harmadik héten folytatja-e a versenyt.