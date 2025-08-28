Elütötték, mentőhelikopter szállította kórházba a négyszeres Tour de France-győztest

Chris Froome a franciaországi Côte d’Azur térségében, közelebbről Saint-Raphaël közelében edzett, amikor egy autó elütötte – számolt be a részletekről a Cyclinguptodate sportági szakoldal a L’Equipe-re hivatkozva. Froome-ot mentőhelikopterrel a touloni kórházba szállították. A későbbi beszámolók alapján a 40 esztendős brit bringás nem szenvedett életveszélyes sérülést, eszméleténél volt, az ágyékcsigolyája mellett öt bordája törött el és légmellet kapott. A négyszeres Tour de France-győztest még a baleset napján, csütörtökön megműtik. Chriss Froome csapata, az Israel-Premier Tech közleményében mindezt annyivak egészítette ki, más kerékpáros vagy jármű nem volt érintett a balesetben.

Chris Froome-ot 2019-ben is mentőhelikopter vitte el, amikor falnak ütközött lejtmenetben Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

A négyszeres Tour de France-győztes 2019 óta messze van a csúcsformájától

Froome a négy Tour-győzelme mellett a Vuelta a Espanán kétszer, a Giro d’Italián egyszer diadalmaskodott, időfutamban világbajnoki és kétszeres olimpiai bronzérmes. Pályafutása során több súlyos balesetet szenvedett. 2019-ben majdnen egy évet ki kellett hagynia, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját.

Az első beszámolók után Chris Froome hivatalos X-oldalán jelent meg közlemény, amely szerint a kerékpáros balesetében más jármű nem vett részt, de azt elismerték, hogy Froome-ot mentőhelikopterrel szállították a touloni kórházba, állapota stabil, nem szenvedett fejsérülést, ugyanakkor a vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki a bringásnál, akit csütörtök délután meg is műtenek.

Chris Froome-nak idén már akadt egy autós afférja, áprilisban arról számolt be, hogy hogy őt és a szintén Tour de France-győztes Tadej Pogacar barátnőjét ugyanazon autós próbálta meg szándékosan elütni egy edzés közben.

Chris Froome korábbi balesetei

2014, Tour de France: a negyedik szakaszon Froome elesett, megsérült a csuklója és a bal combja, így röntgenre kellett mennie. A következő, ötödik szakaszon ismét elesett a nedves, csúszós aszfalton. Végül feladta versenyt.

2015, Vuelta: a 11. szakaszán elesett, eltörte a lábát, emiatt fel kellett adnia a verseny.

2016, Tour de France: talán a legemlékezetesebb eset. A 12. szakaszon, Mont Ventoux előtt Chris Froome egy motoros járműbe ütközött, amely az útra tóduló tömeg miatt hirtelen befékezett. Froome nem szenvedett súlyos sérülést, de kerékpárja összetört. Amíg nem kapott (percekig!) új bringát, futva folytatta a versenyt...

2017, edzésbaleset autóval: májusban edzés közben szándékosan nekiütközött egy autó, amely aztán elhajtott. Froome szerencsére nem sérült meg, de a kerékpárja tönkrement.

2019, Kritérium du Dauphiné: júniusban lejtmenetben, nagy sebességgel falnak ütközött: comb-, borda- és könyöktörést, valamint nyaksérülést szenvedett. Kórházi kezelés és hosszú rehabilitáció következett, több mint egy évet hagyott ki ezután.

2021, Tour de France: rögtön az első szakaszon két nagy tömegbaleset is történt. Froome ezek egyikében érintett volt, mintegy 14 perccel lemaradt az első dologban, de tovább tudott haladni, igaz, esélye sem volt felvenni a versenyt az élmezőnnyel.

Chris Froome 2019-es balesete: