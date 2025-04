Szándékosan akarták elütni a Tour de France-győztest és a riválisa barátnőjét

A májusban a 40. életévét betöltő Chris Froome korábban négy alkalommal nyerte meg a Tour de France-t, emellett pedig kétszer a spanyol (Vuelta) és egyszer az olasz (Giro) országúti kerékpáros körversenyen is diadalmaskodott. Az elmúlt években a brit sportoló már nem tudja a régi sikereit megismételni, az Israel–Premier Tech színeiben viszont továbbra is a World Tour-mezőnyben teker. A februári kulcscsonttörése után nemrég ülhetett vissza a kerékpárra, az április 21. és 25. közötti Tour of the Alpsra történő felkészülése közben azonban életveszélyes helyzetbe került. Elmondása szerint ugyanaz az autós próbálta őt elütni, aki a háromszoros Tour de France-győztes Tadej Pogacar szintén profi bringás párját, Urska Zigartot.

Chris Froome szerint szándékosan akarták őt is elütni (Fotó: Belga Mag/David Stockman)

Froome a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a franciaországi Mentonban zajlott edzése közben szeretett volna megelőzni egy nála lassabb autót, ám annak női sofőrje szerinte szándékosan többször is ráhúzta a járművét és megpróbálta elütni.

– Ez a hölgy többször is megpróbált belém hajtani, miközben el akartam haladni mellette. Úgy tűnik, a kerékpárosoknak nem szabad megelőzniük az autókat. Ezt ki tudta? – írta a brit kerékpáros, aki egy fényképet is közzétett a Peugeot-ról.

Froome denuncia que una mujer quiso atropellarle a él y a la novia de Pogacar: "Trabaja en un hospital ¿Acaso está intentando conseguir más pacientes?" Froome desvela que un coche le intentó arrollar en varias ocasiones mientras estaba entrenando.😱😡 https://t.co/ThdkfxvKeG pic.twitter.com/kQOKGxDjwJ — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) April 5, 2025

Chris Froome-ot és Tadej Pogacar párját ugyanazon autós veszélyeztethette

Froome egy másik fényképen kiemelte, hogy a járműre ragasztott matrica alapján a sofőr egy Saint-Laurent-du-Var-i kórházban dolgozik, és szerinte az ő elütésével próbált több beteget szerezni a munkahelyére.

A hozzászólások között a négyszeres Tour de France-győztes sportoló azt is elárulta, hogy ugyanez a nő volt az, aki korábban szintén „terrorizálta" Urska Zigartot, és a környéken ez a sofőr már hírhedtté is vált a szabálytalan közlekedéséről a kerékpárosok körében.

– Kétlem, hogy mi vagyunk az egyetlenek a környéken, akiknek problémái voltak vele. Ideje lenne szembesülnie a következményekkel – tette hozzá Froome.

Az Israel–Premier Tech klasszisa nem először járt pórul edzésen egy szabálytalan autós miatt, de már verseny közben is szenvedett balesetet figyelmetlen nézők miatt.

Chris Froome bukása a 2018-as Tour de France-on: