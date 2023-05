Chris Froome-mal kell kezdenünk a névsorolvasást, nem akármilyen a lista

Bár a verseny előzetes rajtlistáját nem szabad készpénznek venni, hiszen a csapatok egészen május 9-ig módosíthatják azt, kiindulási alapnak mindenképp tanulságos. A nevek felsorolását a négyszeres Tour de France-, kétszeres La Vuelta a Espana-, egyszeres Giro d’Italia-győztes brit legendával, Chris Froome-mal kell kezdenünk. A Tour de Hongrie szervezőbizottságának kimutatása szerint a mezőnyében tizenhat háromhetes szakaszgyőztes szerepelhet, akik összesen 73 Tour-, Giro- vagy Vuelta- etapon diadalmaskodtak. A teljes névsor: Chris Froome, Caleb Ewan, Sam Bennett, Elia Viviani, Matteo Trentin, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Yves Lampaert, Jakob Fuglsang, Juan Sebastian Molano, Michael Morkov, Danny van Poppel, Luka Mezgec, Silvan Dillier, Jhonatan Narváez, Dries de Bondt.

Chris Froome az Israel–Premier Tech csapat mezében tűnik fel Forrás: Tour de Hongrie

A 132 versenyző között két regnáló világbajnokot is találunk: Joshua Tarling tavaly a juniorok országúti időfutamában, Thibau Nys pedig a cyclo-crossosok U23-as versenyében nem talált legyőzőre, ráadásul korábban az U23-as országúti Európa-bajnokságon is diadalmaskodott. U23-as időfutam-bajnokságon szintén a világ legjobbja volt a dán Johan Price-Pejtersen, illetve versenyünk korábbi győztese, Damien Howson is. A mezőny tagja lesz a regnáló országúti mezőnyverseny Európa-bajnok Fabio Jakobsen, de korábbi pánamerikai bajnok (Juan Sebastian Molano) és Afrika-bajnok (Amanuel Ghebreigzabhier) is szerepel a felsorolásban.

Olimpiai bajnokokból sem lesz hiány: Michael Mörköv és Matthew Walls a tokiói olimpián (2021) szereztek aranyérmeket pályán, míg Elia Viviani 2016-ban Rióban tette meg ugyanezt. Országútról is lesznek olimpiai érmeseink: Froome kétszeres bronzérmes időfutamban (2012 London és 2016 Rio), Jakob Fuglsang ezüstérmes mezőnyversenyben (2016). Mindezek mellett négy nemzeti bajnoki trikót is láthatunk majd a mezőnyben: Észtországét (Mihkel Räim), Romániáét (Emil Dima), Izraelét (Itamar Einhorn) és Bahreinét (Ahmed Madan).

A magyarok kapcsán fontos hír, hogy Filutás Viktor bekerült Dér Zsolt szövetségi kapitány magyar válogatott keretébe, Peák Barnabás ugyanakkor a Human Powered Healthnél csak a tartalékok között szerepel. Ez alapján tizenhat honfitársunk lehet ott a rajtnál, név szerint Kusztor Péter (Team Novo Nordisk), Dina Márton (ATT Investments), Lepold Zoltán és Móré-Gosselin Olivier (Sofer–Savini Due–OMZ), az Epronex színeiben Karl Ádám, Rózsa Balázs, Szarka Gergely, Orosz Gergő, Solymosi Márton és Árvai Kristóf, a magyar válogatottban pedig Szijártó Zétény, Filutás Viktor, Sidló Dániel, Orosz Bálint, Pápai Ádám és Hrenkó Norbert.

Chris Froome, Caleb Ewan, Sam Bennett és a többiek

A teljes rajtlista:

Forrás: Tour de Hongrie

A Tour de Hongrie útvonala:

Forrás: Tour de Hongrie

Borítókép: A magát El Diablónak, azaz Ördögnek nevező német szurkoló, Didi Senft buzdítja az összetettben vezető, sárga mezes brit Chris Froome-ot a 2017-es Tour de France profi országúti kerékpáros körverseny 19., Embrun és Salon-de-Provence közötti 222,5 kilométeres szakaszán (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)