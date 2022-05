Kazincbarcikán összejött az a csata, amit a Tour de France-on is várnak

A Tour de Hongrie szombati 4. szakaszán a kerékpárosok Kazincbarcikáról indultak, s ide is tértek vissza egy nagy és két kisebb kör teljesítése után, 177 kilométert megtéve. A 2018-as magyar körverseny pontversenyében második olasz Matteo Moschetti (Trek–Segafredo) még pénteken bukott, de a sérülései ellenére bekötött könyökkel és lábbal ott volt a rajtnál. A mezőny reggel egy fővel azonban megfogyatkozott, a norvég Syver Waersted (Uno–X Pro Cycling Team) feladta a versenyt, így 125 kerékpáros vágott neki az etapnak.

Már a rajt után egymást érték a szökési kísérletek, de végül csak az járt sikerrel, amelyben a hegyi pontversenyben vezető, vagyis a piros trikós belga Aaron Van Poucke is benne volt. A Sport Vlaanderen–Baloise kerekese három alkalmi szövetségesével szökött el a mezőnytől, s be is gyűjtötte a farkaslyuki második kategóriás hegyi hajrá első helyét, majd pontokat szerzett mindkét körben a tardonai, harmadik kategóriás emelkedőn is. Ezzel a pontversenyben olyan tetemes előnybe került, hogy vasárnap már nem veszítheti el a megkülönböztető mezt.

A mezőny a nap során egyszer sem engedte túl messzire a négyfős szökevénycsapatot, huszonhárom kilométerre a befutótól el is fogyott a különbség, ismét a sprinterek csatája következhetett. A Quick-Step vonata vezette fel a hajrát, és háromszáz méterre a céltól az utolsó felvezető ember is kiborított az összetettben vezető, s az idei magyar körversenyen már két sprintbefutót megnyerő Fabio Jakobsen elől, de nem a jó irányba. A sárga trikós holland egy pillanatra elbizonytalanodott, s közben honfitársa, egyben nagy riválisa, Dylan Groenewegen (Team BikeExchange–Jayco) meg tudta előzni, s végül magabiztosan meg is nyerte a negyedik szakaszt.

Jakobsen és Groenewegen napjaink két klasszis sprintere, utóbbi a Tour de Hongrie-n eddig nem tudta megszorítani, most viszont le is győzte ellenlábasát. S nagy az esély arra, hogy júlusban a Tour de France-on is hatalmas csatákat vívnak majd egymással a sprintbefutókon.

A Tour de Hongrie-n az összetett élén nem történt változás, Fabio Jakobsen megőrizte az első helyet, a legjobb pozícióban a mieink közül továbbra is Dina Márton található, az EOLO–Kometa versenyzője a tizedik helyről kezdheti majd a vasárnapi zárónapot.

Fotó: Team BikeExchange-Jayco

– Kiváló volt a tervünk, a csapatunkban mindenki értem dolgozott a hajrában, a fiúk rendkívül erősek voltak, és jó pozícióba hoztak. Szabadon sprintelhettem, és tudtam, hogy az egyik leggyorsabb vagyok – értékelt Groenewegen, aki nagy motivációnak tartja a győzelmet a következő versenyek előtt.

– Nem dobhatsz mindig hatost a kockával, néha jól, néha rosszul jönnek ki a dolgok. A második hely nem rossz, boldognak kell lennem, noha Dylan mögött a másodiknak lenni nem az a hely, ahol végezni szeretnék… – jegyezte meg a díjátadó után Jakobsen.

A két sprinter 2020 augusztusában a lengyel körverseny első szakaszán a katowicei befutónál csatázott az elsőségért, amikor Groenewegen szabálytalan manőverrel súlyos sérüléssel járó versenybalesetet okozott honfitársának. Jakobsen arcának minden csontja eltört, az összes fogát elvesztette, és két napig mesterséges kómában tartották. A felépülése után viszont tavaly megnyerte a Vuelta pontversenyét. Groenewegent kilenc hónapra eltiltották a katowicei tette után.

43. Tour de Hongrie, 4. szakasz, Kazincbarcika–Kazincbarcika (177 km):

1. Dylan Groenewegen (holland, Team BikeExchange–Jayco) 3:59:15 óra

2. Fabio Jakobsen (holland, Quick-Step Alpha Vinyl) azonos idővel

3. Rudy Barbier (francia, Israel–Premier Tech) a. i.

4. Sasha Weemaes (belga, Sport Vlaanderen–Baloise) a. i.

5. Elia Viviani (olasz, INEOS Grenadiers) a. i.

6. Timo Kielich (belga, Alpecin-Fenix) a. i.

...

19. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.

Az összetett állása:

1. 1. Fabio Jakobsen 15:58:50 óra

2. Rudy Barbier 12 mp h.

3. Jens Reynerds (belga, Sport Vlaanderen-Baloise) a. i.

4. Dylan Groenewegen 16 mp h.

5. Elia Viviani 17 mp h.

6. Toon Vandebosch (belga, Alpecin-Fenix) a. i.

...

10. Dina Márton (EOLO–Kometa) 22 mp h.

A magyar körverseny vasárnapi zárónapja a legnehezebb erőpróba a mezőnyre. A királyetap a miskolci Szent István téren 9.40-kor rajtol, a karaván átkel a Bükk kaptatóin, hogy meghódítsa a Mátrát. Akárcsak az elmúlt két évben, a Kékesre vezető emelkedőn az első körben csak Mátraházáig tekernek fel a versenyzők, majd egy hetven kilométeres kör végén már hazánk legmagasabb, 1014 méteres csúcsa felé indulnak, és 984 méteres magasságban érnek célba. A Miskolc és Gyöngyös–Kékestető közötti 184 kilométeres szakaszon csaknem háromezer méternyi szintemelkedéssel kell szembenézni; a zárónapon három gyorsasági és három hegyi hajrá szerepel a programban. Eddig a sprintereké volt a főszerep, de az összetett győzelem sorsa a Kékesre vezető emelkedőn dől majd el. S bízhatunk abban, hogy a terepet jól ismerő Dina Márton előrébb lép a tizedik helyről. A befutó hozzávetőleg 14.25.kor lesz. A szakaszt az M4 Sport és az Eurosport 2 is élőben közvetíti.

Borítókép: Szombaton a fogathajtás is helyet kapott a Tour de Hongrie közvetítésében (Forrás: Twitter/Tour de Hongrie)