kerékpárrákbetegségBahrain VictoriousVuelta EspanaValter Attila

„Nehezebb volt, mint amikor legyőztem a rákot" – Valter Attila is örülhet a történelmi sikernek

Az ausztrál Jay Vine nyerte a 6. szakaszt a Vuelta a Espana országúti kerékpáros-körversenyen. A norvég Torstein Traeen vette át a vezetést az összetettben. Valter Attila jövő évi csapattársa komoly megrázkódtatásokon esett át, mielőtt elérte karrierje legnagyobb sikerét.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 8:47
Torstein Traeen történelmi sikert ért el a Vueltán (Fotó: AFP/Josep Lago)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön az Olotból induló 170,3 kilométeres etap és hegyi befutó várt a Vuelta a Espana mezőnyére Andorrában, ezzel Olaszország, Franciaország és Spanyolország után a negyedik országot érintette az idei spanyol kerékpáros-körverseny. A 3475 méter szintemelkedést és négy kategorizált emelkedőt tartalmazó szakaszra változékony időben került sor, a tízfős szökevénycsoportban négyen álltak kevés lemaradással az éllovas Jonas Vingegaard-hoz képest az összetettben. A Visma–Lease a Bike-nak – Valter Attila jelenlegi csapatának – nem volt ellenére, hogy valaki átvegye a dán kerékpárostól a piros trikót, és négy perc alá a végjátékban sem csökkent a különbség. Ennek végül Torstein Traeen örülhetett a legjobban.

Valter Attila jövő évi csapattársa, Torstein Traeen a Vuelta a Espana új piros trikósa
Valter Attila jövő évi csapattársa, Torstein Traeen a Vuelta a Espana új piros trikósa. Fotó: NurPhoto/Martin Silva Cosentino

Az utolsó előtti, meredekebb emelkedőn az esőben a portugál Joao Almeida rövid időre leszakadt az esélyesektől technikai probléma és kerékpárcsere miatt, miközben az élbolyból csapattársa, Jay Vine támadott. Az andorrai lakosként a környéket jól ismerő ausztrál hegyimenő az utolsó tíz kilométerre egy perc előnyt dolgozott ki. 

A szétszakadt szökésből őt üldöző csoportban ott tekert Traeen, aki 58 másodpercre állt Vingegaard-tól az összetettben, és végül átvette a piros trikót.

Az MTI megjegyezte, hogy Vine a pályafutása harmadik Vuelta-etapsikerét aratta, az UAE–XRG mégsem örülhetett igazán, az előzetesen a végső győzelemre is esélyesnek tartott Juan Ayuso ugyanis majdnem hét és fél percet kapott riválisaitól.

 

Torstein Traeen különleges története

A harmincéves norvég kerékpárosnak eddig egy svájci körversenyen szerzett szakaszgyőzelem volt a legjobb eredménye. Traeen tavaly igazolt át az Uno-X csapatától a Bahrainhez, ahol Valter Attila 2026-tól a csapattársa lesz. 2022-ben viszont nem úgy tűnt, hogy valaha még sikeres lehet a profi kerékpársportban: egy doppingvizsgálat baljós eredményeket mutatott, és kiderült, hogy hererákja van. Miután nagy nehezen legyőzte a betegségét, idén tavasszal agyrázkódást szenvedett, amelynek következtében öt héten át mozdulni sem tudott a kanapéról.

– Különleges ez a helyzet, főleg azután, hogy márciusban öt héten keresztül agyrázkódásom volt. 

Nem voltam biztos benne, hogy visszatérek, és őszintén szólva nehezebb volt, mint amikor legyőztem a rákot

– Igazi hullámvasút volt ez az év – nyilatkozta Traeen, a Vuelta új piros trikósa.

A szeptember 14-én Madridban záruló Vuelta mezőnyére pénteken újabb hegyi befutó vár az Andorra La Vella és Cerler közötti 188 kilométeres táv végén. Nem kizárt, hogy még szombaton is norvég éllovasa lesz a versenynek.

Vuelta a Espana, eredmények:

6. szakasz, Olot–Andorra, 170,3 km, hegyi befutó:

  1. Jay Vine (ausztrál, UAE–XRG) 4:12:36 óra
  2. Torstein Traeen (norvég, Bahrain Victorious) 54 másodperc hátrány
  3. Lorenzo Frotunato (olasz, XDS–Astana) 1:10 perc hátrány

Az összetett élcsoportja:

  1. Traeen 20:25:46 óra
  2. Bruno Armirail (francia, Decathlon AG2R La Mondiale) 31 másodperc hátrány
  3. Fortunato 1:01 perc hátrány

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu