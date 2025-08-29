„Nehezebb volt, mint amikor legyőztem a rákot" – Valter Attila is örülhet a történelmi sikernek

Csütörtökön az Olotból induló 170,3 kilométeres etap és hegyi befutó várt a Vuelta a Espana mezőnyére Andorrában, ezzel Olaszország, Franciaország és Spanyolország után a negyedik országot érintette az idei spanyol kerékpáros-körverseny. A 3475 méter szintemelkedést és négy kategorizált emelkedőt tartalmazó szakaszra változékony időben került sor, a tízfős szökevénycsoportban négyen álltak kevés lemaradással az éllovas Jonas Vingegaard-hoz képest az összetettben. A Visma–Lease a Bike-nak – Valter Attila jelenlegi csapatának – nem volt ellenére, hogy valaki átvegye a dán kerékpárostól a piros trikót, és négy perc alá a végjátékban sem csökkent a különbség. Ennek végül Torstein Traeen örülhetett a legjobban.

Valter Attila jövő évi csapattársa, Torstein Traeen a Vuelta a Espana új piros trikósa. Fotó: NurPhoto/Martin Silva Cosentino

Az utolsó előtti, meredekebb emelkedőn az esőben a portugál Joao Almeida rövid időre leszakadt az esélyesektől technikai probléma és kerékpárcsere miatt, miközben az élbolyból csapattársa, Jay Vine támadott. Az andorrai lakosként a környéket jól ismerő ausztrál hegyimenő az utolsó tíz kilométerre egy perc előnyt dolgozott ki.

A szétszakadt szökésből őt üldöző csoportban ott tekert Traeen, aki 58 másodpercre állt Vingegaard-tól az összetettben, és végül átvette a piros trikót.

Az MTI megjegyezte, hogy Vine a pályafutása harmadik Vuelta-etapsikerét aratta, az UAE–XRG mégsem örülhetett igazán, az előzetesen a végső győzelemre is esélyesnek tartott Juan Ayuso ugyanis majdnem hét és fél percet kapott riválisaitól.

Torstein Traeen különleges története

A harmincéves norvég kerékpárosnak eddig egy svájci körversenyen szerzett szakaszgyőzelem volt a legjobb eredménye. Traeen tavaly igazolt át az Uno-X csapatától a Bahrainhez, ahol Valter Attila 2026-tól a csapattársa lesz. 2022-ben viszont nem úgy tűnt, hogy valaha még sikeres lehet a profi kerékpársportban: egy doppingvizsgálat baljós eredményeket mutatott, és kiderült, hogy hererákja van. Miután nagy nehezen legyőzte a betegségét, idén tavasszal agyrázkódást szenvedett, amelynek következtében öt héten át mozdulni sem tudott a kanapéról.