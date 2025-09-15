A Vuelta elbukott, a tüntetések után a sportolók igazságot szolgáltattak + videó

Jonas Vingegaard, a világ egyik legjobb kerékpárosa sem kapta meg azt a Vuelta a Espana szervezőitől, ami járt volna neki. A Visma–Lease a Bike dán kerekese két Tour de France-siker után először nyerte meg az összetettet a spanyolországi Grand Touron, mégsem ünnepelhette meg a sikerét a hagyományos díjátadó ceremónián. A Vuelta döntése persze nem Vingegaard ellen szólt: a kerékpárosokat féltették, miután a versenyzők biztonságát veszélyeztető, palesztin zászlókat lobogtató tüntetők miatt félbeszakadt a spanyol körverseny utolsó szakasza. A tüntetők által leginkább támadott Israel–Premier Tech csapat a viszontagságok ellenére történelmi sikernek örülhetett: Matthew Riccitello révén először szerezte meg valamelyik megkülönböztető trikót egy Grand Tour végén.

Amikor Victor Guernalec (hátul, Arkéa–B&B Hotels) megpróbált továbbhaladni a Vuelta a Espana utolsó szakaszán, lökdösni kezdték a palesztinpárti tüntetők (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

Az amerikai Riccitello a legjobb fiatalnak járó fehér trikót szerezte meg, összetettben az ötödik helyen zárt. A fehér trikót a 20., azaz az utolsó befejezett szakaszon vette el Giulio Pellizzaritól (Red Bull–Bora–hansgrohe).

A palesztinpárti tüntetők miatt madridi befutó nélkül zárult a Vuelta

Madridban ugyanis esély sem volt a befutóra. A palesztinpárti tüntetők – már nem először az idei Vuelta során – a tervezett befutó közelében felállított kordonokat bedöntötték a pályára, míg szűk 60 kilométerrel a cél előtt elállták a kerekesek egyik csoportjának útját.

Amikor az egyik versenyző, Victor Guernalec (Arkéa–B&B Hotels) áthaladt volna, meg is lökdösték az agresszió ellen tüntető rendbontók.

Lényegében ez volt az a pillanat, amellyel lezárult a verseny, bár ha ez az incidens nincs, a célhoz valószínűleg akkor sem engedték volna be a kerekeseket a szervezők és a rendőrök.