Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

A Vuelta elbukott, a tüntetések után a sportolók igazságot szolgáltattak + videó

Éppen olyan véget ért a Vuelta a Espana, amilyenre a korábbi versenynapok alapján számítani lehetett. A madridi befutó elmaradt a kerékpárosokat veszélyeztető palesztinpárti tüntetők miatt, s a hivatalos díjátadó ceremóniát sem rendezték meg. A Vuelta legjobbjai azonban nem hagyták magukat: Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) rögtönzött díjátadón ünnepelte meg a piros trikóját, s a közösségi médiában látható felvételek alapján az Israel–Premier Tech csapat is biztonságban ünnepelhette amerikai kerékpárosa, Matthew Riccitello történelmi sikerét.

Koczó Dávid
2025. 09. 15. 9:34
Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) a Vuelta a Espana után rögtönzött dobogón piros trikóban, előtte fehérben Matthew Riccitello (Israel–Premier Tech) Fotó: X/Visma Lease a Bike
Jonas Vingegaard, a világ egyik legjobb kerékpárosa sem kapta meg azt a Vuelta a Espana szervezőitől, ami járt volna neki. A Visma–Lease a Bike dán kerekese két Tour de France-siker után először nyerte meg az összetettet a spanyolországi Grand Touron, mégsem ünnepelhette meg a sikerét a hagyományos díjátadó ceremónián. A Vuelta döntése persze nem Vingegaard ellen szólt: a kerékpárosokat féltették, miután a versenyzők biztonságát veszélyeztető, palesztin zászlókat lobogtató tüntetők miatt félbeszakadt a spanyol körverseny utolsó szakasza. A tüntetők által leginkább támadott Israel–Premier Tech csapat a viszontagságok ellenére történelmi sikernek örülhetett: Matthew Riccitello révén először szerezte meg valamelyik megkülönböztető trikót egy Grand Tour végén.

Team Caja Rural's Czech rider Jakub Otruba (L) leads the race followed by Team Arkea-B&B Hotels' French rider Victor Guernalec during the 19th stage of the Vuelta a Espana, a 159 km race between Rueda and Guijuelo, in Medina del Campo on September 12, 2025. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Amikor Victor Guernalec (hátul, Arkéa–B&B Hotels) megpróbált továbbhaladni a Vuelta a Espana utolsó szakaszán, lökdösni kezdték a palesztinpárti tüntetők (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

Az amerikai Riccitello a legjobb fiatalnak járó fehér trikót szerezte meg, összetettben az ötödik helyen zárt. A fehér trikót a 20., azaz az utolsó befejezett szakaszon vette el Giulio Pellizzaritól (Red Bull–Bora–hansgrohe).

A palesztinpárti tüntetők miatt madridi befutó nélkül zárult a Vuelta

Madridban ugyanis esély sem volt a befutóra. A palesztinpárti tüntetők – már nem először az idei Vuelta során – a tervezett befutó közelében felállított kordonokat bedöntötték a pályára, míg szűk 60 kilométerrel a cél előtt elállták a kerekesek egyik csoportjának útját.

Amikor az egyik versenyző, Victor Guernalec (Arkéa–B&B Hotels) áthaladt volna, meg is lökdösték az agresszió ellen tüntető rendbontók.

Lényegében ez volt az a pillanat, amellyel lezárult a verseny, bár ha ez az incidens nincs, a célhoz valószínűleg akkor sem engedték volna be a kerekeseket a szervezők és a rendőrök.

Madridban egyébként a sok palesztinpárti tüntető mellett néhány izraeli zászlós demonstráló is megjelent. Volt, aki csak az egyébként az UAE Team Emiratesszel vagy a Bahrain–Victoriousszal ellentétben nem állami támogatású Israel–Premier Tech csapat mellett állt ki, mások viszont a legújabb gázai fegyveres konfliktust kirobbantó 2023 októberi Hamász-terrorakcióra is emlékeztettek.

On September 14, 2025, in Madrid, Spain, the Vuelta a Espana comes to an unprecedented halt as the final stage is canceled with 56 km to go due to large-scale pro-Palestinian protests in the heart of the Spanish capital. Despite a massive deployment of around 1,500 officers, demonstrators break through police barriers at Cibeles, chant ''Free Palestine,'' and block the race circuit. For security reasons, several pro-Israel sympathizers are escorted away from the area by Policia Nacional to prevent direct clashes. (Photo by Francesco Militello Mirto/NurPhoto) (Photo by Francesco Militello Mirto / NurPhoto via AFP)
Az Israel–Premier Tech szurkolói boldogok lehettek, a palesztinpárti tüntetésektől tarkított Vuelta a Espana a csapat történelmi sikerét hozta (Fotó: NurPhoto via AFP/Francesco Militello Mirto)

Bár a verseny befejezését nem tudta elérni az 1500 fős rendőrcsapat, a két tüntetőcsoportot távol tartották egymástól, elkerülve az összecsapásokat.

A Vuelta megbukott, a baloldali miniszterelnök sem segített

Nagy kérdés, hogy mit tehettek volna a szervezők a természeténél fogva óriási területen zajló országúti kerékpáros verseny jobb biztosításáért, a balhék és a szakaszrövidítések elkerüléséért.

Az azonban biztosan nem segített, amikor a versenyigazgató az Israel–Premier Tech visszalépését jelölte meg a legjobb megoldásként, vagy amikor Spanyolország baloldali miniszterelnöke, Pedro Sánchez az utolsó szakasz előtt kifejezte csodálatát a tüntetők felé.

Vingegaard és a többiek pezsgőzése, távol a tüntetőktől

Bár a hivatalos díjátadó elmaradt, a versenyzők és csapataik gondoskodtak arról, hogy a Vuelta legjobbjai megkapják, ami járt nekik a három hét küzdelmei után.

A rögtönzött díjátadón az összetett dobogósok, valamint valamennyi megkülönböztető trikó győztese együtt ünnepelhetett, a pezsgőlocsolás sem maradt el.

A piros trikós dán Vingegaard mögött a portugál Joao Almeida (UAE Team Emirates) lett a második, a brit Tom Pidcock (Q36,5) a harmadik összetettben. A pontverseny győztesének járó zöld trikót a dán Mads Pedersen (Lidl–Trek), a hegyi pontverseny első helyezettjének járó pöttyös trikót az ausztrál Jay Vine (UAE Team Emirates), a legjobb fiatalnak járó fehér trikót pedig a már említett Matthew Riccitello szerezte meg.

 

