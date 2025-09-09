Óriási olasz balhé Debrecenben, Gattuso röhejes és őrült dolgok miatt dühöng

Mint beszámoltunk róla, az olasz válogatott 5-4-es győzelmet aratott Izrael ellen Debrecenben, így négy forduló után kilenc ponttal a második helyen áll Norvégia mögött a vb-selejtezős csoportjában. (Izraelnek öt meccs után van szintén kilenc pontja). Semleges helyszínen, Debrecenben rendezték a meccset, de így is kint volt néhány száz szurkoló a lelátókon, és az olaszok balhéja téma is a külföldi sajtóban.

Sandro Tonali ünnepel az olasz szurkolók előtt Debrecenben, de Gennaro Gattuso nem volt elégedett. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az olasz szurkolók ugyanis hátat fordítottak az izraeli himnusznak, és tiltakozó táblákat is feltartottak a meccsen, erről több olasz lap is beszámolt.

Mint az olasz Football Italia írja, „elkerülhetetlen feszültség és viták övezték a meccset, hiszen a folyamatos veszélyhelyzet miatt került sor Magyarországon a rendezésre”.

Az izraeli játékosok fekete karszalagot viseltek az aznap reggeli terrortámadás miatt, amelyben hat ember vesztette életét egy jeruzsálemi buszmegállóban. Ez fokozott biztonsági intézkedéseket eredményezett a jórészt üres stadion környékén is.

Néhány száz szurkoló így is bejutott a lelátóra, és buzdította a két csapatot, de az olasz drukkerek hátat fordítottak az izraeli himnusz alatt és ki is fütyülték azt. Később az olaszok nyomtatott Stop-táblákkal is tiltakoztak, a gázai övezetben zajló háborús konfliktus végét követelték.

Az olaszok korábban nyílt levélben kérték az UEFA-t és a FIFA-t, hogy függesszék fel Izraelt – hasonlóan ahhoz, ahogy Oroszországot is kizárták Ukrajna inváziója után – a gázai válság miatt.

Italy fans once again turned their backs in protest during the Israel national anthem ahead of their 2026 World Cup qualifier in Debrecen.#ISRITA #Calcio #Azzurri #Nazionale #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/0rP4xpghYr — Football Italia (@footballitalia) September 8, 2025

Gennaro Gattuso röhejes gólok miatt dühöngött az őrült meccsen

A kilencgólos meccsen született győzelem nem boldogította az olaszok szövetségi kapitányát. Gennaro Gattuso meglehetősen erős szavakkal értékelte az 5-4-es győzelmet Izrael ellen Debrecenben.

– Ez egy gyilkos meccs volt – értékelt Gattuso a RAI Sportnak és a Sky Sport Italiának. – A legőrültebb meccs, amit edzőként átéltem, de ez az én gondom, nem a játékosoké. Ha így akarunk futballozni, jobban kell teljesítenünk. Őrültség volt folyamatosan támadni, pont erre várt Izrael, és minden kontrájukból veszélyt jelentettek. Amikor vezettünk, mélyebben is védekezhettünk volna.

Olaszország Gattuso irányításával két meccsen 10 gólt szerzett, de négyet kapott is.