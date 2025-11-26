Újabb bizonyíték, hogy a tinik uralják a sakkvilágot, Magnus Carlsen időben lépett le a színről

Javohir Szindarov és a kínai Vej Ji a döntő klasszikus időbeosztású első két játszmájában nem bírt egymással, ezután következett a rapid ráadás. Az első rájátszásos partiban Szindarov világossal kihagyott egy egylépéses nyerést, a második játszmában sötéttel némileg hátrányosabb helyzetből kerekedett felül. Vej Ji visszautasította remiajánlatát, és a végjáték közelében ígéretes állása is volt, ám végül – mivel már csak másodpercek maradtak az óráján – hibázott és kikapott.

Javohir Szindarov az üzbég sakkozás nagy ígérete, csupán 19 évesen nyerte meg a FIDE Világkupát (Fotó: ARUN SANKAR / AFP)

A trófea mellett a 120 000 dolláros fődíj Szindarov jutalma és persze az is, hogy a győzelmével biztosította helyét a világbajnokjelöltek nyolcas döntőjében. Ugyanezt a vesztes Vej Ji, valamint a harmadik Andrej Jeszipenko is elérte.

Javohir Szindarov a villámpartikra készült

– Amikor befejeztem a Jákkubbajev elleni partimat, úgy éreztem, hogy nagyon fáradt vagyok, és nem tudok felkészülni a döntőre – fogalmazott Szindarov.

Ám ez nem volt a teljes igazság. Szindarov később elárulta, hogy a Vej Ji elleni első klasszikus játszmára 20 lépés mélységig készített elő varit, s az volt a terve, hogy majd a villámpartikra próbálja hagyni a döntést. Erre már nem volt szükség, hiszen megnyerte a második rapid partit.

Magnus Carlsen a világkupával tette teljessé a sikerlistáját

A 19 éves Szindarov olyasmit vitt véghez, ami 2023-ban a még 18 éves Praggnanandhaa Rameshbabunak Magnus Carlsen ellen nem sikerült: elveszítette a döntőt, és ezzel nem lett minden idők legfiatalabb világkupagyőztese. Másképp: Carlsen csupán 33 évesen tette teljessé a sikerlistáját, sokadik próbálkozásra először akkor tudta megnyerni a kieséses rendszerű világkupát. Még éppen időben. A fiatal, 20 év alatti nagymesterek előretörésének talán már Carlsen sem tudna ellenállni, nem is volt butaság, hogy lemondott a világbajnoki címéről.

Üzbegisztán az egyik sakknagyhatalom

Üzbég és még tizenéves. Javohir Szindarov győzelme csak látszólag meglepő. Az uralkodó világbajnok, az indiai Dommarázu Gukés sem töltötte még be a húszat. Üzbegisztán pedig már a sokadik jelentős sikerét érte el sakkban.

Rusztam Kaszimdzsanov 2004-ben szintén a kieséses rendszerű világkupát nyerte meg, a sakkvilág megosztottsága miatt a FIDE akkor ezt tekintette világbajnokságnak, tehát Kaszimdzsanovnak kijár világbajnoki cím. A Lékó Péterrel egyidős, tehát 46 éves üzbég nagymester jelenleg is aktív, 2671-es Élő-pontszámmal a 46. a világranglistán, ám évek óta elsősorban már edzőként, szekundánsként jeleskedik. Segített Karjakinnak, Caruanának, jelenleg az egyik vezető indiai nagymester, Erigaisi és a szintén üzbég Nodirbek Abduszattorov edzője. Abduszattorov neve ismerősen cseng, 2021-ben azzal keltett feltűnést, hogy csupán 17 évesen megnyerte a rapid sakkvilágbajnokságot.