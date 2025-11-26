világkupaJavohir SzindarovMagnus CarlsenÜzbegisztán

Újabb bizonyíték, hogy a tinik uralják a sakkvilágot, Magnus Carlsen időben lépett le a színről

Egy csupán 19 éves üzbég nagymester nyerte meg a 2025-ös FIDE Világkupát. Javohir Szindarov sikerével Üzbegisztán egyben megerősítette sakknagyhatalmi státuszát. Érdekesség, hogy az elmúlt években már-már egyeduralomra törő indiai sakkozók gyengén szerepeltek az indiai Goában megrendezett viadalon. A magyarok összességében megállták a helyüket, Rapport Richárd és Lékó Péter szoros küzdelemben a legjobb harminckettő között vérzett el.

Novák Miklós
2025. 11. 26. 19:20
Javohir Szindarov elmélkedik a sakktábla mellett Fotó: GREGOR FISCHER Forrás: DPA
Javohir Szindarov és a kínai Vej Ji a döntő klasszikus időbeosztású első két játszmájában nem bírt egymással, ezután következett a rapid ráadás. Az első rájátszásos partiban Szindarov világossal kihagyott egy egylépéses nyerést, a második játszmában sötéttel némileg hátrányosabb helyzetből kerekedett felül. Vej Ji visszautasította remiajánlatát, és a végjáték közelében ígéretes állása is volt, ám végül – mivel már csak másodpercek maradtak az óráján – hibázott és kikapott.

Javohir Szindarov az üzbég sakkozás nagy ígérete, csupán 19 évesen nyerte meg a FIDE Világkupát
Javohir Szindarov az üzbég sakkozás nagy ígérete, csupán 19 évesen nyerte meg a FIDE Világkupát (Fotó: ARUN SANKAR / AFP)

A trófea mellett a 120 000 dolláros fődíj Szindarov jutalma és persze az is, hogy a győzelmével biztosította helyét a világbajnokjelöltek nyolcas döntőjében. Ugyanezt a vesztes Vej Ji, valamint a harmadik Andrej Jeszipenko is elérte. 

Javohir Szindarov a villámpartikra készült

– Amikor befejeztem a Jákkubbajev elleni partimat, úgy éreztem, hogy nagyon fáradt vagyok, és nem tudok felkészülni a döntőre – fogalmazott Szindarov.

Ám ez nem volt a teljes igazság. Szindarov később elárulta, hogy a Vej Ji elleni első klasszikus játszmára 20 lépés mélységig készített elő varit, s az volt a terve, hogy majd a villámpartikra próbálja hagyni a döntést. Erre már nem volt szükség, hiszen megnyerte a második rapid partit.

Magnus Carlsen a világkupával tette teljessé a sikerlistáját

A 19 éves Szindarov olyasmit vitt véghez, ami 2023-ban a még 18 éves Praggnanandhaa Rameshbabunak Magnus Carlsen ellen nem sikerült: elveszítette a döntőt, és ezzel nem lett minden idők legfiatalabb világkupagyőztese. Másképp: Carlsen csupán 33 évesen tette teljessé a sikerlistáját, sokadik próbálkozásra először akkor tudta megnyerni a kieséses rendszerű világkupát. Még éppen időben. A fiatal, 20 év alatti nagymesterek előretörésének talán már Carlsen sem tudna ellenállni, nem is volt butaság, hogy lemondott a világbajnoki címéről.

Üzbegisztán az egyik sakknagyhatalom

Üzbég és még tizenéves. Javohir Szindarov győzelme csak látszólag meglepő. Az uralkodó világbajnok, az indiai Dommarázu Gukés sem töltötte még be a húszat. Üzbegisztán pedig már a sokadik jelentős sikerét érte el sakkban. 

Rusztam Kaszimdzsanov 2004-ben szintén a kieséses rendszerű világkupát nyerte meg, a sakkvilág megosztottsága miatt a FIDE akkor ezt tekintette világbajnokságnak, tehát Kaszimdzsanovnak kijár világbajnoki cím. A Lékó Péterrel egyidős, tehát 46 éves üzbég nagymester jelenleg is aktív, 2671-es Élő-pontszámmal a 46. a világranglistán, ám évek óta elsősorban már edzőként, szekundánsként jeleskedik. Segített Karjakinnak, Caruanának, jelenleg az egyik vezető indiai nagymester, Erigaisi és a szintén üzbég Nodirbek Abduszattorov edzője. Abduszattorov neve ismerősen cseng, 2021-ben azzal keltett feltűnést, hogy csupán 17 évesen megnyerte a rapid sakkvilágbajnokságot. 

S ezzel nincs vége. A most véget ért, 2025-ös világkupa elődöntőjében Javohir Szindarov egy másik üzbég nagymester, Nodirbek Jakubbajev ellen győzött.

Persze Szindarov is csodagyerekként tűnt fel, azon négy sakkozó közé tartozik, akik 12 évesen teljesítették a nagymesteri normát. 2724 Élő-ponttal jelenleg még csupán 25. a világranglistán, de ez nyilván csupán köztes állomás. Az üzbég sakk erejéről árulkodik továbbá az is, hogy 2022-ben Üzbegisztán nyerte meg a sakkolimpiát India, Kína és az Egyesült Államok előtt. Új szelek fújnak a sakkozásban.

A magyarok megállták a helyüket

Innen kell nézni a magyarok szereplését. Összességében nem lehetünk elégedetlenek. Már az is nagy szó, hogy négy magyar indulhatott a világkupában. Kántor Gergely és Gledura Benjámin a legjobb 64 között búcsúzott, utóbbit éppen a döntőig jutott kínai Vej Ji múlta felül nagy csatában. Lékó Péter és Rapport Richárd a 32 között, a rájátszásban esett ki. Lékót a már említett, második kiemelt Arjun Erigaisi, Rapportot pedig az amerikai Sam Shankland verte ki.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

