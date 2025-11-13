Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Lékó Péterrapport richárdsakkvilágkupa

Lékó és Rapport menetelése váratlanul gyorsan ért véget

Rapport Richárd és Lékó Péter is kiesett az indiai Goában zajló sakkvilágkupa negyedik fordulójában csütörtökön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 14:35
Lékó Péter nemzetközi nagymester a 45. sakkolimpia első fordulójában a BOK Csarnokban 2024. szeptember 11-én Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszban Rapport Richárd (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shanklanddel (2654) kétszer remizett, majd csütörtökön mindkét rapid partit elvesztette a sakkvilágkupa negyedik fordulójában.

Rapport Richárd (balra) és Lékó Péter sakknagymesterek a budapesti sakkolimpián induló magyar csapatok bemutatkozó sajtótájékoztatóján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2024. szeptember 9-én
Rapport Richárd (balra) és Lékó Péter sakknagymesterek a budapesti sakkolimpián induló magyar csapatok bemutatkozó sajtótájékoztatóján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2024. szeptember 9-én Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Rapport és Lékó is búcsúzott

Hasonlóképpen járt Lékó Péter (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773). A klasszikus idejű játszmákban elért két döntetlen után a rájátszásban indiai ellenfele mindkét rapid meccsen jobbnak bizonyult a világkupa honlapja szerint.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

Sakkvilágkupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), rájátszás

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.