Lékó és Rapport menetelése váratlanul gyorsan ért véget

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszban Rapport Richárd (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shanklanddel (2654) kétszer remizett, majd csütörtökön mindkét rapid partit elvesztette a sakkvilágkupa negyedik fordulójában.

Rapport Richárd (balra) és Lékó Péter sakknagymesterek a budapesti sakkolimpián induló magyar csapatok bemutatkozó sajtótájékoztatóján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2024. szeptember 9-én Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Rapport és Lékó is búcsúzott

Hasonlóképpen járt Lékó Péter (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773). A klasszikus idejű játszmákban elért két döntetlen után a rájátszásban indiai ellenfele mindkét rapid meccsen jobbnak bizonyult a világkupa honlapja szerint.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.