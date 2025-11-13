Lékó és Rapport menetelése váratlanul gyorsan ért véget

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszban Rapport Richárd (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shanklanddel (2654) kétszer remizett, majd csütörtökön mindkét rapid partit elvesztette a sakkvilágkupa negyedik fordulójában.
Rapport és Lékó is búcsúzott
Hasonlóképpen járt Lékó Péter (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773). A klasszikus idejű játszmákban elért két döntetlen után a rájátszásban indiai ellenfele mindkét rapid meccsen jobbnak bizonyult a világkupa honlapja szerint.
A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.
Sakkvilágkupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), rájátszás