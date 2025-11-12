Bravúrközelben Lékó és Rapport – érik a továbbjutás

Szép magyar siker van születőben. Az indiai Goában zajló sakkvilágkupa nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszában Rapport Richárd és Lékó Péter eddig remekül helytáll. A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.

Lékó Péter eddig nagyon jól szerepel az indiai Goában a sakkvilágkupán. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

A sakk megújított világbajnoki rendszerében az egyik fontos kvalifikációs állomás az indiai verseny

Rapport (2724 Élő-pont) – aki nagyszerű teljesítményt nyújtva ugyanis „aranyérmes” lett az éltáblások között az október közepén véget ért csapat Eb-n – az amerikai Sam Shanklanddel (2654) küzd, eddig reménykeltően. Ugyanis a 29 éves sakkozó kedden sötéttel, szerdán világossal játszott, de nem született egyelőre döntés, hiszen mindkét játszmában remiztek a felek. Lékó (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773) játszik és sötéttel is döntetlent tudott elérni indiai ellenfelével szemben. Mindkét párharc csütörtökön folytatódik.

4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), második mérkőzések:

Rapport Richárd–Sam Shankland (amerikai) 0,5-0,5 - az állás: 1-1

Arjun Erigaisi (indiai)–Lékó Péter 0,5-0,5 - az állás: 1-1

A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport és Lékó – erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.