rapport richárdEurópa-bajnokságsakk

A válogatottnak nem, de egyéniben termett magyar babér az Eb-n

Bár a magyar válogatott sem a férfiak, sem a nők versenyében nem tudott a legjobb tíz közé kerülni a georgiai Batumiban kedden zárult sakkcsapat Európa-bajnokságon, egy egyéni elismerést azért szerzett: Rapport Richárd nagyszerű teljesítményt nyújtva ugyanis „aranyérmes” lett az éltáblások között.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 17:47
Rapport Richárd a 2024-es sakkolimpián Fotó: Dömötör Csaba Forrás: Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rapport Richárd a kilenc fordulóból hétben ült asztalhoz és 5,5 ponttal zárt úgy, hogy egyszer sem kapott ki. A világos bábukat négyszer vezette és 3,5 pontot szerzett, míg sötéttel három partiban két pont volt a mérlege. A teljesítménye így 2869 Élő-pontot és 78,6 százalékot jelent, ezzel megelőzte a német Vincent Keymert, aki ugyan mind a kilenc körben játszott és ugyancsak veretlenül hét pontot szerzett, de „csak” 77,8 százalékos és 2838 Élő-pontos volt a produkciója – az Eb honlapja alapján. Rapport valós Élő-pontja egyébként 2724.

A nőknél a régóta Magyarországon élő, itt is tanuló Davaademberel Nomin-Erdene – aki Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnokságot nyert, s korosztályos Ázsia-bajnok is volt – a második táblán nyolc meccsből öt pontot gyűjtött, ami 62,5 százalékos teljesítmény és a nyolcadik helyet jelentette számára.

Magyar részről a férfiak a 11., a nők pedig a 12. helyen végeztek Batumiban, emlékeztetett az MTI.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu