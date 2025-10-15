A válogatottnak nem, de egyéniben termett magyar babér az Eb-n

Rapport Richárd a kilenc fordulóból hétben ült asztalhoz és 5,5 ponttal zárt úgy, hogy egyszer sem kapott ki. A világos bábukat négyszer vezette és 3,5 pontot szerzett, míg sötéttel három partiban két pont volt a mérlege. A teljesítménye így 2869 Élő-pontot és 78,6 százalékot jelent, ezzel megelőzte a német Vincent Keymert, aki ugyan mind a kilenc körben játszott és ugyancsak veretlenül hét pontot szerzett, de „csak” 77,8 százalékos és 2838 Élő-pontos volt a produkciója – az Eb honlapja alapján. Rapport valós Élő-pontja egyébként 2724.

A nőknél a régóta Magyarországon élő, itt is tanuló Davaademberel Nomin-Erdene – aki Mongólia játékosaként ifjúsági világbajnokságot nyert, s korosztályos Ázsia-bajnok is volt – a második táblán nyolc meccsből öt pontot gyűjtött, ami 62,5 százalékos teljesítmény és a nyolcadik helyet jelentette számára.

Magyar részről a férfiak a 11., a nők pedig a 12. helyen végeztek Batumiban, emlékeztetett az MTI.