Nem húzza tovább az időt, fontos bejelentést tett a Forma–1-es topcsapat

Toto Wolff, a Forma–1-es Mercedes-istálló csapatfőnöke látszólag azzal a gondolattal kacérkodott, hogy leigazolja Max Verstappent a Red Bulltól, de a négyszeres világbajnok már hónapokkal ezelőtt megerősítette, hogy ő bizony nem vált csapatot, jövőre is a bikáknál versenyez. Nem sokkal a bejelentés előtt, júniusban George Russell azt sérelmezte, miért nem kapott még új szerződést a Mercedestől, és akkor arról beszélt, a csapat Verstappennel is tárgyal, ami szerinte természetes.

George Russell és Kimi Antonelli is kiérdemelte a Mercedes vezetőségének bizalmát Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Russell-lel és Antonellivel folytatja a Mercedes

Az Ezüstnyilaknál Verstappen bejelentése után sem történt semmi, annak ellenére sem, hogy Wolff azt nyilatkozta, hogy ő a Russell, Kimi Antonelli pilótapárossal képzeli el a jövőt is. Előbbi közben remekül teljesített, a két McLaren, Oscar Piastri és Lando Norris, valamint Verstappen mögött a negyedik a tabellán, így egyértelműen rászolgált az új szerződésre. Olasz csapattársa pontszámban jócskán elmarad tőle, csak 88-at gyűjtött a legutóbb, Szingapúrban diadalmaskodó Russell 237-jével szemben, de újonc pilótáról van szó, és nem az autótöréseitől hangos a bokszutca. Arról nem is beszélve, hogy voltak kiugró teljesítményei, Miamiban sprintidőmérőt nyert, Kanadában harmadik lett, amivel minden idők legfiatalabb dobogós helyezettje címet érdemelte ki. Úgy tűnik, a Mercedesnél elégedettek a teljesítményével, szerdán

Mindketten saját nevelésű versenyzők, a brit az ötödik, az olasz a második idényét kezdi majd meg az istállónál.

Nem volt kérdés a szerződéshosszabbítás

– A versenyzői felállásunk megerősítése csak idő kérdése volt, nem pedig azé, hogy megtörténik-e – árulta el Wolff. – Szerettünk volna elegendő időt szánni erre, a megfelelő módon lefolytatni a tárgyalásokat, hogy végül mindenki elégedett legyen. Örülök, hogy ezt elértük. George és Kimi erős pilótapárost alkotnak, és alig várjuk, hogy folytathassuk a közös utunkat. Mostantól az év utolsó hat futamára koncentrálunk, mivel harcban állunk a konstruktőri második helyért, majd pedig 2026-ra, a Forma–1 új korszakára tekintünk előre – utalt a jövő évi nagy szabályváltoztatásokra a Mercedes csapatfőnöke.