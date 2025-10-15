forma-1Andrea Kimi AntonelliGeorge RussellMercedes

Nem húzza tovább az időt, fontos bejelentést tett a Forma–1-es topcsapat

A Forma–1-es Mercedes-istálló csapatfőnöke, Toto Wolff már régen közölte, kiket szeretne jövőre versenyzőiként látni, de a bejelentésre csak szerdán került sor. Teljesült Wolff kívánsága, a Mercedes jelenlegi pilótapárosával, George Russell-lel és Kimi Antonellivel folytatja 2026-ban is.

Calderon Dubai Viktória
2025. 10. 15. 17:02
A Mercedes autói megváltoznak, a pilótapárosa nem Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
Toto Wolff, a Forma–1-es Mercedes-istálló csapatfőnöke látszólag azzal a gondolattal kacérkodott, hogy leigazolja Max Verstappent a Red Bulltól, de a négyszeres világbajnok már hónapokkal ezelőtt megerősítette, hogy ő bizony nem vált csapatot, jövőre is a bikáknál versenyez. Nem sokkal a bejelentés előtt, júniusban George Russell azt sérelmezte, miért nem kapott még új szerződést a Mercedestől, és akkor arról beszélt, a csapat Verstappennel is tárgyal, ami szerinte természetes.

George Russell és Kimi Antonelli is kiérdemelte a Mercedes vezetőségének bizalmát
George Russell és Kimi Antonelli is kiérdemelte a Mercedes vezetőségének bizalmát Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Russell-lel és Antonellivel folytatja a Mercedes

Az Ezüstnyilaknál Verstappen bejelentése után sem történt semmi, annak ellenére sem, hogy Wolff azt nyilatkozta, hogy ő a Russell, Kimi Antonelli pilótapárossal képzeli el a jövőt is. Előbbi közben remekül teljesített, a két McLaren, Oscar Piastri és Lando Norris, valamint Verstappen mögött a negyedik a tabellán, így egyértelműen rászolgált az új szerződésre. Olasz csapattársa pontszámban jócskán elmarad tőle, csak 88-at gyűjtött a legutóbb, Szingapúrban diadalmaskodó Russell 237-jével szemben, de újonc pilótáról van szó, és nem az autótöréseitől hangos a bokszutca. Arról nem is beszélve, hogy voltak kiugró teljesítményei, Miamiban sprintidőmérőt nyert, Kanadában harmadik lett, amivel minden idők legfiatalabb dobogós helyezettje címet érdemelte ki. Úgy tűnik, a Mercedesnél elégedettek a teljesítményével, szerdán 

bejelentették, hogy jövőre is a Russell, Antonelli párossal folytatják.

Mindketten saját nevelésű versenyzők, a brit az ötödik, az olasz a második idényét kezdi majd meg az istállónál.

Nem volt kérdés a szerződéshosszabbítás

– A versenyzői felállásunk megerősítése csak idő kérdése volt, nem pedig azé, hogy megtörténik-e – árulta el Wolff. – Szerettünk volna elegendő időt szánni erre, a megfelelő módon lefolytatni a tárgyalásokat, hogy végül mindenki elégedett legyen. Örülök, hogy ezt elértük. George és Kimi erős pilótapárost alkotnak, és alig várjuk, hogy folytathassuk a közös utunkat. Mostantól az év utolsó hat futamára koncentrálunk, mivel harcban állunk a konstruktőri második helyért, majd pedig 2026-ra, a Forma–1 új korszakára tekintünk előre – utalt a jövő évi nagy szabályváltoztatásokra a Mercedes csapatfőnöke.

A Forma–1-es pilótapárosok 2026-ra

  • McLaren:

Lando Norris (brit)

Oscar Piastri (ausztrál)

  • Ferrari:

Charles Leclerc (monacói)

Lewis Hamilton (brit)

  • Red Bull:

Max Verstappen (holland)

???

  • Mercedes:

George Russell (brit)

Andrea Kimi Antonelli (olasz)

  • Aston Martin:

Fernando Alonso (spanyol)

Lance Stroll (kanadai)

  • Alpine:

Pierre Gasly (francia)

???

  • Haas:

Esteban Ocon (francia)

Oliver Bearman (brit)

  • RB:

???

???

  • Williams:

Carlos Sainz (spanyol)

Alexander Albon (thaiföldi)

  • Audi:

Nico Hülkenberg (német)

Gabriel Bortoleto (brazil)

  • Cadillac:

Sergio Pérez (mexikói)

Valtteri Bottas (finn)

 

 

