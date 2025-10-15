Nem húzza tovább az időt, fontos bejelentést tett a Forma–1-es topcsapat

Toto Wolff, a Forma–1-es Mercedes-istálló csapatfőnöke látszólag azzal a gondolattal kacérkodott, hogy leigazolja Max Verstappent a Red Bulltól, de a négyszeres világbajnok már hónapokkal ezelőtt megerősítette, hogy ő bizony nem vált csapatot, jövőre is a bikáknál versenyez. Nem sokkal a bejelentés előtt, júniusban George Russell azt sérelmezte, miért nem kapott még új szerződést a Mercedestől, és akkor arról beszélt, a csapat Verstappennel is tárgyal, ami szerinte természetes.
Russell-lel és Antonellivel folytatja a Mercedes
Az Ezüstnyilaknál Verstappen bejelentése után sem történt semmi, annak ellenére sem, hogy Wolff azt nyilatkozta, hogy ő a Russell, Kimi Antonelli pilótapárossal képzeli el a jövőt is. Előbbi közben remekül teljesített, a két McLaren, Oscar Piastri és Lando Norris, valamint Verstappen mögött a negyedik a tabellán, így egyértelműen rászolgált az új szerződésre. Olasz csapattársa pontszámban jócskán elmarad tőle, csak 88-at gyűjtött a legutóbb, Szingapúrban diadalmaskodó Russell 237-jével szemben, de újonc pilótáról van szó, és nem az autótöréseitől hangos a bokszutca. Arról nem is beszélve, hogy voltak kiugró teljesítményei, Miamiban sprintidőmérőt nyert, Kanadában harmadik lett, amivel minden idők legfiatalabb dobogós helyezettje címet érdemelte ki. Úgy tűnik, a Mercedesnél elégedettek a teljesítményével, szerdán
bejelentették, hogy jövőre is a Russell, Antonelli párossal folytatják.
Mindketten saját nevelésű versenyzők, a brit az ötödik, az olasz a második idényét kezdi majd meg az istállónál.
Nem volt kérdés a szerződéshosszabbítás
– A versenyzői felállásunk megerősítése csak idő kérdése volt, nem pedig azé, hogy megtörténik-e – árulta el Wolff. – Szerettünk volna elegendő időt szánni erre, a megfelelő módon lefolytatni a tárgyalásokat, hogy végül mindenki elégedett legyen. Örülök, hogy ezt elértük. George és Kimi erős pilótapárost alkotnak, és alig várjuk, hogy folytathassuk a közös utunkat. Mostantól az év utolsó hat futamára koncentrálunk, mivel harcban állunk a konstruktőri második helyért, majd pedig 2026-ra, a Forma–1 új korszakára tekintünk előre – utalt a jövő évi nagy szabályváltoztatásokra a Mercedes csapatfőnöke.
A Forma–1-es pilótapárosok 2026-ra
Lando Norris (brit)
Oscar Piastri (ausztrál)
Charles Leclerc (monacói)
Lewis Hamilton (brit)
Max Verstappen (holland)
???
George Russell (brit)
Andrea Kimi Antonelli (olasz)
Fernando Alonso (spanyol)
Lance Stroll (kanadai)
Pierre Gasly (francia)
???
Esteban Ocon (francia)
Oliver Bearman (brit)
???
???
Carlos Sainz (spanyol)
Alexander Albon (thaiföldi)
Nico Hülkenberg (német)
Gabriel Bortoleto (brazil)
Sergio Pérez (mexikói)
Valtteri Bottas (finn)