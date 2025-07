Russell kikotyogta a Mercedes tervét, Verstappen bosszús

Max Verstappent 2028-ig szerződés köti a Red Bullhoz, mégsem csitulnak azok a pletykák, hogy az együttműködésnek hamarabb vége lehet, és a pilóta hamarosan más overallban tűnik fel a pályákon. Korábban Christian Horner csapatfőnök zaklatási botrányával és belső viszályokkal indokolták a vizionált távozást, aztán a sztártervező, Adrian Newey Aston Martinhoz való átigazolása után azt beszélték, hogy a négyszeres világbajnok is követheti őt a zöldekhez, most pedig, a Red Bull gyengélkedésének idején a Mercedes a sláger.

Russellnek még nincs szerződése a következő idényre, ennek Verstappen az oka? Fotó: AFP/NurPhoto/Robert Szaniszlo

Ez nem új keletű pletyka, miután Lewis Hamilton a 2024-es idény előtt bejelentette, hogy a Ferrarinál folytatja, a Mercedest irányító Toto Wolff látszólag hónapokon keresztül „udvarolt” Verstappennek – bár az osztrák csapatfőnök utólag azt állította, Hamilton közlése után öt perccel eldöntötte, hogy Kimi Antonelli váltja a britet.

Verstappen és Russell jó páros lenne?

Most újra felerősödtek a Verstappen és a Mercedes lehetséges házasságáról szóló hangok, és ez az Ezüstnyilak pilótájának, George Russellnek köszönhető. Jelen állás szerint az ő ülése megüresedik a következő idényre, és még nem sikerült megegyeznie a csapatával a folytatásról, ami frusztrálta a britet. Olyannyira, hogy megerősítette, Verstappen egyeztet a német istállóval, és emiatt nem született döntés az ő jövőjéről sem.

Teljesen normális, hogy folyamatosan tárgyalnak olyan pilótákkal, mint Verstappen. De az én meglátásom szerint ha úgy teljesítek, ahogy most, miért kellene aggódnom? Minden Forma–1-es csapatnál két ülés van

– nyilatkozta Russell a Sky Sportsnak.

Más kérdés, hogy Russell és Verstappen nem puszipajtások, ütközésből és összezörrenésből is akadt már pár, nehéz lenne őket elképzelni csapattársakként. Toto Wolff szerint ugyanakkor megférne egymással a két versenyző.

– Bármilyen pilótafelállást el tudok képzelni. Átéltem már, hogy Rosberg és Hamilton a vb-címért harcolt, annál minden könnyebb. Megvannak az előnyei és a hátrányai is annak, ha két olyan pilótád van, akik keményen harcoltak egymással. Láttunk már példákat arra is, hogy ez működik, illetve az ellenkezőjére is – emlékeztetett a Mercedes csapatfőnöke.