Luxuséletet élnek a gazdag ukránok – hazánkban is

Míg az orosz–ukrán háború frontjain ezrek halnak meg, civileket az utcáról hurcolnak el a biztos halálba, addig az ukránok egy bizonyos rétege luxuséletet él. Olyannyira szembetűnő ez a kettőség, hogy Németországban már megvonnák az ukrán menekültektől a szociális juttatásokat. Magyarországon is vannak jelei az ukránok luxuséletének.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 18:15
Fotó: www.arpadkurucz.com
Ahogy arról lapunk is beszámolt, míg tombol a véres háború a szomszédunkban, addig az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban. Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak, és hétvégi bulik, a nyaralások és a partik is ugyanúgy zajlanak, mintha nem lenne háború.

Ukránok luxusautó sorakoznak egy budapesti parkolóban
Ukrán luxusautók sorakoznak egy budapesti parkolóban
Fotó: Kurucz Árpád

Egy bizonyos ukrán réteg luxuséletének azonban hazánkban is vannak jelei. Ukrán rendszámos luxusautók tűnnek fel Budapest utcáin és parkolóiban. 

ukrán luxi
Fotó: Kurucz Árpád

A drágábbnál drágább autók azonban csak a jéghegy csúcsai. A gazdag ukránok élete Ukrajnában is ugyanúgy folytatódik, mintha nem lenne háború. Luxusautók, luxusbulik és luxusnyaralások – míg százezrek az életükért küzdenek Ukrajnában, addig mások gondtalanul élik életüket a pénzüknek köszönhetően. 

@andrey_akula_odessa #ukraine🇺🇦❤️ #україна🇺🇦 #одеса #odesa #ukraine #одесити #одеситинамісці? #одесатікток🇺🇦 #одесса #одессамама #одесса2024 #одессатикток #одессаукраина #одессасегодня #одессаморе #odessa #odessatiktok #odessaukraine #odessaukraine🇺🇦 #ibiza #ibizalifestyle #ibiza2022 #ibiza2023 #ibizatattoo #ibizatattoostudio #ibizaparty #ibizasurabaya #ibizarocks #ibiza6l #ibizaodessa #ibizaodessa2023 #ibizaodessaclub #odessaibiza #ibizaodessaмореукраинаarkadia #ibizaodesa #ibizaodessa2024 #ібіца #ібіцаодеса #ібіца2023 #ібіцасьогодні #ібіцатур #ібіца2022 #ібіцааркадія #ібіца2024 #ібіца❤️ #аркадія #аркадіяодеса #аркадія2023 #аркадіяморе #аркадіясьогодні #аркадіяоренда #аркадія2024 #аркадіядім #аркадия #аркадияодесса #аркадия2024 #аркадиясити #аркадияпабг #аркадияхаус #аркадияодесса🌊👯‍♀️👑🌹😍 #аркадияаренда #тусовка #тусовкапорепосту #тусовщик #тусовщикигода #туса #тусаджуса #тусаночью #тусачеллендж #вечеринка #вечеринка90 #вечеринкадома #вечеринкавстиле90 #вечеринка90х #вечеринкаудалась #party #partytime #partygame #partywithvmas #partygirl #partywear #partywitheggy #partygames #partydress #partyroyale #girl #girls #girlfriend #girlpower #ukrainegirl #boys #boyslove #boysplanet #boysoverflowers #boyfriends #boy #boyfriendcheck #boyorgirl #loveyou #lover #lovely #lover #loveyourself #loveislove #lovesong #lovesong ♬ оригинальный звук - Andrey_Akula_Odessa 🇺🇦

Azt is megírtuk, hogy sok ukrán oligarcha a háború elől a francia Riviérára menekült. Ott pedig fényűző villákban élnek, korántsem úgy, mint a legtöbb ukrán menekült, akik gyakran egy bőrönddel indultak útnak a kilátástalanságba.

A németeknél betelt a pohár az ukrán luxust látva

Németországban egyre hevesebb vita zajlik arról, hogy megvonják-e az ukrán menekülteknek járó szociális támogatásokat, különösen miután napvilágot látott, hogy a Németországban élő ukránoknak csak egyharmada dolgozik. Éppen ezért Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke és a kormánykoalícióban részt vevő Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője azt javasolta, hogy az ukrán menekültek ne részesüljenek többé a német alapjövedelem-jellegű szociális segélyben, az úgynevezett Bürgergeldben.

A ZDF televíziónak adott interjúban így indokolta a felvetést: „Végre gondoskodni kell arról, hogy mindenki, aki képes dolgozni, munkába álljon. Az ukránok esetében el kell érni, hogy ne kapjanak többé Bürgergeldet. A legjobb az lenne, ha ez nemcsak az újonnan érkezőkre, hanem mindenkire vonatkozna.”

Söder szerint egyetlen más ország sem nyújt olyan kedvező feltételeket az ukrán menekülteknek, mint Németország – ez pedig magyarázza, miért „olyan kevés ukrán dolgozik” az országban.

Borítókép: Ukrán rendszámos luxusautó egy budapesti parkolóban (Fotó: Kurucz Árpád)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
