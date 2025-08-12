Luxuséletet élnek a gazdag ukránok – hazánkban is

Ahogy arról lapunk is beszámolt, míg tombol a véres háború a szomszédunkban, addig az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban. Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak, és hétvégi bulik, a nyaralások és a partik is ugyanúgy zajlanak, mintha nem lenne háború.

Ukrán luxusautók sorakoznak egy budapesti parkolóban

Fotó: Kurucz Árpád

Egy bizonyos ukrán réteg luxuséletének azonban hazánkban is vannak jelei. Ukrán rendszámos luxusautók tűnnek fel Budapest utcáin és parkolóiban.

Fotó: Kurucz Árpád

A drágábbnál drágább autók azonban csak a jéghegy csúcsai. A gazdag ukránok élete Ukrajnában is ugyanúgy folytatódik, mintha nem lenne háború. Luxusautók, luxusbulik és luxusnyaralások – míg százezrek az életükért küzdenek Ukrajnában, addig mások gondtalanul élik életüket a pénzüknek köszönhetően.