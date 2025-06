Egy büntetés megváltoztatta a futam végeredményét, egy másik még súlyosabb következménnyel járt

A Forma–1-es Osztrák Nagydíjon kettős McLaren-győzelem született, így a csapat címvédésére egyre nagyobb esély van a konstruktőrök között. Lando Norris és Oscar Piastri mögött a két Ferrari kényelmesen zárt a harmadik és a negyedik helyen, ami annak is volt köszönhető, hogy a rajt után Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) kiütötte Max Verstappent (Red Bull). A 18 éves olasz pilóta a spielbergi futam után elnézést kért a csapatától és Verstappentől is, utóbbi elárulta, nem haragszik fiatal riválisára. A versenyt követően azonban szembe kellett néznie a következményekkel Antonellinek, az FIA ugyanis nem volt ilyen elnéző.

Andrea Kimi Antonelli rajthelybüntetést kapott a Forma–1-es Osztrák Nagydíj után. Fotó: NurPhoto/Andrea Diodato

Antonellit hátrasorolták a Brit Nagydíjra

Az FIA a vasárnapi Osztrák Nagydíj után úgy döntött, hogy Antonelli a baleset okozásáért három rajthelyes büntetésben részesül a következő futamon, ráadásul megkapta az első két büntetőpontját is a Mercedes versenyzője. Előbbi azt jelenti, hogy a hétvégi Brit Nagydíjon három hellyel hátrébb rajtolhat majd annál, mint amilyen pozíciót a szombati időmérőn szerez.

Colapinto időbüntetést kapott a Forma–1-es Osztrák Nagydíj után

Antonelli és Verstappen esete mellett több másikat is vizsgált a szövetség a futam leintését követően. Cunoda Juki (Red Bull) még a verseny közben Franco Colapinto (Alpine) megpördítéséért kapott tíz másodperces időbüntetést, amit le is töltött – a két büntetőpontot is kapó japán pilótát később Lance Stroll (Aston Martin) letereléséért is vizsgálták, de ezért nem sújtották újabb büntetéssel. Megtették viszont ezt Colapintóval, akit Oliver Bearman (Haas) kitessékeléséért még nem, de az Oscar Piastri ellen elkövetett szabálytalan helyezkedéséért már megbüntették.

Egy büntetőpont mellett öt másodpercet kapott az argentin pilóta, akinek az idejéhez utólag adták hozzá a büntetést.

Igaz, ez csupán az időeredményét változtatta meg a végeredményben, a helyezését (15.) nem.

A Forma–1-es idény tizenkettedik, silverstone-i versenyhétvégéje előtt az egyéni pontversenyt Piastri 216 ponttal rendelkezve vezeti a 201 pontos Norris és a 155 pontos Verstappen előtt. A konstruktőrök között a McLaren előnye már 207 pont a második Ferrarival és 208 a harmadik Mercedesszel szemben.