Az elmúlt időszak botrányai egy tőről fakadnak

A balos értelmiség azt hazudja, hogy diktatúra van, ezért minden eszközt megengedhetnek maguknak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 10:01
Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd
A Fleck Zoltán-ügy, a Majka-ügy és az Azahriah-ügy szerintem egy tőről fakad. El kellene gondolkodni azon, hogy nem kellene indulatokat belevinni a közéletbe – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. Az indulatok miatt követtek el merényletet Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Tump ellen. 

Jobban oda kellene figyelni minden olyan embernek, aki vagy zenészként vagy véleményformálóként megnyilatkozik a nagyközönség előtt

– fejtette ki a Fidelitas elnöke.

Hatalmas a probléma a közbeszédben, ennek oka az, hogy a balos értelmiség úgy gondolja, kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól – mondta el Dornfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Erre az a mentségük, hogy diktatúra van, amit négyévente választáson akarnak leváltani. 

Azt hazudják maguknak, hogy itt diktatúra, elnyomás van és épp ezért minden eszközt megengedhetnek maguknak

– mutatott rá Dornfeld László.

A digitális polgári körök célja, hogy azt a szervezettséget, amellyel a Fidesz és szövetségesei (KDNP, Fidelitas) rendelkeznek, le kell másolni az online világban is – mondta Mohácsy István. Mert a gyakorlatban a politikai diskurzus, a politikáról, közügyekről történő csevegés sok szempontból az online térbe helyeződött át – hangsúlyozta.

Nagyon jól kirajzolódik az elmúlt napok eseményeiből Magyar Péter személyisége

– jegyezte meg Dornfeld László. Amikor kiderül, hogy 25-en vannak ott egy eseményén, akkor mindenkire haragszik a világon, önmagán kívül. Ő semmiben nem hibázott, hibás az, aki mutatni merte ezt. De mi mást mutasson a helyszíni stáb? A virágokat, a gazt, az állítólagos napraforgót? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMEeCCvmGmw

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

