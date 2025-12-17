Ködben előzte volna az utasokkal teli buszt, brutális baleset lett a vége

Szerdán reggel súlyos baleset történt Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton, ahol egy autó egy buszt akart megelőzni a ködös időben, rossz látóviszonyok között – adta hírül a Délmagyar.hu.

Buszbaleset Szeged és Sándorfalva között: ködben próbált előzni a sofőr (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Mészáros János/Új Néplap

Előzés a ködben: több jármű is összetört a balesetben

A katasztrófavédelem adatai szerint a buszon negyvenen utaztak, a szerencsétlenül járt gépkocsikban azonban csak a sofőrök tartózkodtak. A szegedi tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, áramtalanították a járműveket, és az egyik autó sofőrjét kiszabadították a roncsok fogságából. A baleset idején teljesen lezárták a Sándorfalvi utat, amely azóta újra járható.

A helyszíni információk szerint a baleset kezdetén az egyik személyautó sofőrje meg akarta előzni a buszt a ködben, ekkor történt az ütközés, amelyben legalább két autó összetört. A helyszínre mentő is érkezett, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A baleset helyszínéről videó is készült, amit a linkre kattintva tudnak megtekinteni.

Legutóbb október végén történt egy súlyos buszbaleset Békéscsabán, ahol egy menetrend szerinti járat ütközött egy személygépkocsival. A szerencsétlenségben több gyermek is megsérült.