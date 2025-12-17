balesetködös idősándorfalvasándorfalvi utatautóbuszsofőr

Ködben előzte volna az utasokkal teli buszt, brutális baleset lett a vége

Durva szerencsétlenség történt szerdán délelőtt Szeged és Sándorfalva között. Egy autós buszt próbált megelőzni a ködös időben, rossz látási viszonyok között, amikor bekövetkezett a baleset.

Munkatársunktól
2025. 12. 17. 19:10
Rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Fotó: Ladóczki Balázs
Szerdán reggel súlyos baleset történt Szeged és Sándorfalva között, a 4519-es úton, ahol egy autó egy buszt akart megelőzni a ködös időben, rossz látóviszonyok között – adta hírül a Délmagyar.hu.

Buszbaleset Szeged és Sándorfalva között: ködben próbált előzni a sofőr
Buszbaleset Szeged és Sándorfalva között: ködben próbált előzni a sofőr (képünk csupán illusztráció)
Fotó:  Mészáros János/Új Néplap

Előzés a ködben: több jármű is összetört a balesetben

A katasztrófavédelem adatai szerint a buszon negyvenen utaztak, a szerencsétlenül járt gépkocsikban azonban csak a sofőrök tartózkodtak. A szegedi tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, áramtalanították a járműveket, és az egyik autó sofőrjét kiszabadították a roncsok fogságából. A baleset idején teljesen lezárták a Sándorfalvi utat, amely azóta újra járható.

A helyszíni információk szerint a baleset kezdetén az egyik személyautó sofőrje meg akarta előzni a buszt a ködben, ekkor történt az ütközés, amelyben legalább két autó összetört. A helyszínre mentő is érkezett, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A baleset helyszínéről videó is készült, amit a linkre kattintva tudnak megtekinteni.

Legutóbb október végén történt egy súlyos buszbaleset Békéscsabán, ahol egy menetrend szerinti járat ütközött egy személygépkocsival. A szerencsétlenségben több gyermek is megsérült.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

