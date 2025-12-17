Megölte a nőt, majd elásta a kertjében, öt év börtönbüntetésre ítélték a somogyi férfit

Egy alkalommal – 2021-ben – a férfi ittas állapotban kétszer is bántalmazta a nőt, aki egyszer életveszélyes állapotba is került. Emiatt a bíróság 2024-ben jogerősen két év, négy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá.

A nő 2022 májusában pénzt kérve jelent meg a vádlottnál, amikor ő a nő szemére vetette, hogy miatta börtönbe fog kerülni. Szidalmazni kezdték egymást, majd a férfi lökdösni kezdte a nőt, hogy hagyja el háza udvarát. A sértett ennek ellenére nem akart elmenni, ezért a vádlott ököllel arcon ütötte. A nő emiatt nekiesett egy vas kerítéscsőnek, majd a földre rogyott és meghalt.