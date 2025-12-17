Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Megölte a nőt, majd elásta a kertjében, öt év börtönbüntetésre ítélték a somogyi férfit

Halált okozó testi sértés miatt szabott ki jogerősen öt év börtönbüntetést a Pécsi Ítélőtábla egy somogyi férfira, aki bántalmazással halálos sérülést okozott nőismerősének 2022 májusában, majd elásta áldozatát.

Forrás: MTI2025. 12. 17. 16:56
A férfi és a későbbi áldozat ismerősök voltak: a nő esetenként italozás vagy ruhái kimosása céljából megjelent a vádlottnál, illetve időnként pénzt kért tőle.

Egy alkalommal – 2021-ben – a férfi ittas állapotban kétszer is bántalmazta a nőt, aki egyszer életveszélyes állapotba is került. Emiatt a bíróság 2024-ben jogerősen két év, négy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá.

A nő 2022 májusában pénzt kérve jelent meg a vádlottnál, amikor ő a nő szemére vetette, hogy miatta börtönbe fog kerülni. Szidalmazni kezdték egymást, majd a férfi lökdösni kezdte a nőt, hogy hagyja el háza udvarát. A sértett ennek ellenére nem akart elmenni, ezért a vádlott ököllel arcon ütötte. A nő emiatt nekiesett egy vas kerítéscsőnek, majd a földre rogyott és meghalt.

A férfi a nőt a helyszínen elásta. Az áldozat csontjait a nyomozó hatóság idén januárban egy helyszíni szemle keretében találta meg.

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék előkészítő ülésén a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozatot tett, és lemondott tárgyaláshoz való jogáról, így a törvényszék a férfit halált okozó testi sértés miatt négy év börtönbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítés, míg az ügyész súlyosítás végett jelentett be fellebbezést, e héten pedig a másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla öt évre súlyosította a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést.

Az ítélet jogerős.

 

