Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Fontos részletre hívta fel a figyelmet a NAV a bővülő adókedvezmények kapcsán

Októberi bevezetése óta már 163 ezer háromgyermekes édesanya érvényesítette szja-mentességét, ami azt jelenti, hogy ők már idén ősztől így kapják a fizetésüket – közölte Gulyás Gergely. Január elsejétől pedig tovább bővül a kedvezményezettek köre, ugyanis a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentesek lesznek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 16:13
Adómentességgel és kedvezményekkel segíti a családokat kormány Fotó: Shutterstock
Számos kedvezménnyel segíti a kormány évek óta a magyar családokat, ennek egyik eleme a többgyermekes édesanyák adómentessége. 

Erről posztolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki közölte, 

októberi bevezetése óta már 163 ezer háromgyermekes édesanya érvényesítette szja-mentességét.

Bejegyzése alatt a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy nekik januárban sem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot.

A NAV vonatkozó közleményéből az is kiderül, hogy

januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

Annak a 163 ezer háromgyerekes édesanyának pedig, aki már 2025-ben nyilatkozott, a munkáltató, kifizető már ezt az évközi nyilatkozatot is folytatólagosnak tekinti, tehát minden papírmunka nélkül, automatikusan kapják jövőre is a kedvezményt.

Hangsúlyozzák, 2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre való tekintettel családi kedvezményre is jogosultak, 

összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.

Az adóhatóság jelezte, természetesen a 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti a summát.

Borítókép: Adómentességgel is segíti a kormány a családokat (Forrás: Shutterstock)


