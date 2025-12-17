Fontos részletre hívta fel a figyelmet a NAV a bővülő adókedvezmények kapcsán

Számos kedvezménnyel segíti a kormány évek óta a magyar családokat, ennek egyik eleme a többgyermekes édesanyák adómentessége.

Erről posztolt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki közölte,

októberi bevezetése óta már 163 ezer háromgyermekes édesanya érvényesítette szja-mentességét.

Bejegyzése alatt a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy nekik januárban sem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot.

A NAV vonatkozó közleményéből az is kiderül, hogy

januártól a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat tehető, vagyis a megtett nyilatkozat addig érvényes, ameddig az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.

Annak a 163 ezer háromgyerekes édesanyának pedig, aki már 2025-ben nyilatkozott, a munkáltató, kifizető már ezt az évközi nyilatkozatot is folytatólagosnak tekinti, tehát minden papírmunka nélkül, automatikusan kapják jövőre is a kedvezményt.

Hangsúlyozzák, 2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik a gyermekeikre való tekintettel családi kedvezményre is jogosultak,

összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, hanem a családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, kifizetőtől.

Az adóhatóság jelezte, természetesen a 2025-ben nem igényelt háromgyermekesekre vonatkozó adókedvezmény nem vész el. Aki 2025-ben év közben nem kérte, az 2026-ban a 2025-ös szja-bevallásban egy összegben visszaigényelheti a summát.

Borítókép: Adómentességgel is segíti a kormány a családokat (Forrás: Shutterstock)