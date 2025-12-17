családBrüsszelmigrációHankó Balázsszja-mentességErasmus

Hankó Balázs: A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt

Magyarországon működik Európa egyik legátfogóbb és legerősebb családtámogatási rendszere, amely a családot, a munkavállalást és a gyermekvállalást egységben kezeli – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az .

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 11:19
„A magyar Európa legcsaládbarátabb nemzete, a magyar családpolitikai rendszer egyedülálló” – közölte Hankó Balázs a  szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Budapest, 2025. december 15. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Kárpát-medencei technikumok II. kiválósági gáláján a Pesti Vigadóban 2025. december 15-én. MTI/Purger Tamás
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás) 

A magyar családpolitikai támogatásokat, amelyet a legjobb gyakorlatok egyikeként emeltek ki Belgrádban, egy nemzetközi konferencián mutatták be – számolt be a kulturális és innovációs miniszter. 

Hangsúlyozta: modern keresztény kormányként, az alaptörvényben is rögzített módon, „a teremtett világ rendje szerinti hagyományos családmodell mellett állunk ki”–, összekapcsolva a családot, a házasságot, a gyermekvállalást és a munkavállalást a támogatásokban. 

A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt

– tette hozzá.

A migrációval, a befogadással kapcsolatban jelezte ugyanakkor, hogy „a helyben való segítség az, ami zsinórmértékül szolgál”, erről szól a Hungary Helps program is.

 

Brüsszelnek nem tetszik, hogy a magyar kormány a családokért dolgozik

Európa legnagyobb adócsökkentési programja valósul meg: jövőre a források jelentős részét, a GDP öt százalékát, 4802 milliárd forintot szánnak családtámogatásra, ami ötszöröse a 2010-ben erre fordított összegnek – emelte ki Hankó Balázs.

Brüsszelben fintor van az arcukon, de a kormány a magyar családokért dolgozik

 – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy október 1-jétől 250 ezer háromgyerekes édesanya jogosult élete végéig szóló szja-mentességre, januártól pedig a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák szja-mentessége lép életbe.

Január elsejétől félmillió édesanya, lépcsőzetesen 2029. január 1-jéig pedig már egymillió édesanya lesz szja-mentes, vagyis három dolgozó édesanyából kettőnek élete végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. 

Januártól az édesanyák szja-mentessége havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot jelent, a családi adókedvezmény duplázásával egy 30 év alatti egygyerekes édesanya és család esetében 1,5 millió forintot 

– ismertette Hankó Balázs.

  • A 40 év alatti kétgyerekeseknél 2,2 millió forinttal „lesznek beljebb” a családok, 
  • a háromgyermekesek esetében 3,7 millió forinttal, az adókedvezmény jelentős része pedig a férj keresetén keresztül érvényesül 

– sorolta a miniszter.

A Bokros-csomag hatása ma is érződik 

A politikus szerint egy nemzetnek akkor van jövője, ha erős családjai és erős fiataljai vannak. Nem lehet jövőnek nevezni azt a politikát, amely adókkal sújtaná a családokat, a nyugdíjasokat, ami a fiatalok, az édesanyák szja-mentességét vagy a gyedet venné el, ahogy annak idején a Bokros-csomag tette, amelynek „a bűne a mai napig itt van” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 322 ezerrel kevesebb szülőképes korú nő él ma Magyarországon, mint a 90-es években.

Hankó Balázs az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában közölte, hogy

 február 17-én családkonferenciát tartanak Budapesten, amelyen több mint 40 állam részvételére számítanak. 

Ezért is járt a közelmúltban Szerbiában, Törökországban és Olaszországban, hogy mindazokat az országokat meghívja, ahol a család elsődleges.

Erasmus program: Hat egyetem van perben az Európai Bizottsággal

A miniszter felidézte, hogy az Európai Bizottság három évvel ezelőtt jogtalanul zárta ki a magyar felsőoktatást az Erasmus programból. Az erre szolgáló források egy Brüsszel által koordinált ellenőrző irodán keresztül jutnak el a diákokhoz, tehát amikor azt állítják, hogy a támogatás nem a célt szolgálja, akkor a magyar diákokat gyanúsítják azzal, hogy „ők a pénzt ellopják” – hangsúlyozta.

Hankó Balázs azt mondta, 

Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem a magyar kormánnyal vitatkozik ebben a kérdésben, hanem az egyetemek autonóm testületeivel van vitája. Hat egyetem perben is van az Európai Bizottsággal

– hívta fel a figyelmet. Mint mondta, előzetes hatásvizsgálat nélkül, politikai bosszúból zárták ki a magyar egyetemeket a programból, „a magyar egyetemistákat karanténba akarták zárni”.

– Ez nem sikerült, a Pannónia-program sikeresebb, mint az Erasmus, hiszen ennek révén eddig több mint 11 ezren juthattak el a világ vezető egyetemeire – jegyezte meg Hankó Balázs.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


