Hankó Balázs: A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt

„A magyar Európa legcsaládbarátabb nemzete, a magyar családpolitikai rendszer egyedülálló” – közölte Hankó Balázs a szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A magyar családpolitikai támogatásokat, amelyet a legjobb gyakorlatok egyikeként emeltek ki Belgrádban, egy nemzetközi konferencián mutatták be – számolt be a kulturális és innovációs miniszter.

Hangsúlyozta: modern keresztény kormányként, az alaptörvényben is rögzített módon, „a teremtett világ rendje szerinti hagyományos családmodell mellett állunk ki”–, összekapcsolva a családot, a házasságot, a gyermekvállalást és a munkavállalást a támogatásokban.

A kormány a magyar családokat támogatja, nem a migrációt

– tette hozzá.

A migrációval, a befogadással kapcsolatban jelezte ugyanakkor, hogy „a helyben való segítség az, ami zsinórmértékül szolgál”, erről szól a Hungary Helps program is.

Brüsszelnek nem tetszik, hogy a magyar kormány a családokért dolgozik

Európa legnagyobb adócsökkentési programja valósul meg: jövőre a források jelentős részét, a GDP öt százalékát, 4802 milliárd forintot szánnak családtámogatásra, ami ötszöröse a 2010-ben erre fordított összegnek – emelte ki Hankó Balázs.

Brüsszelben fintor van az arcukon, de a kormány a magyar családokért dolgozik

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy október 1-jétől 250 ezer háromgyerekes édesanya jogosult élete végéig szóló szja-mentességre, januártól pedig a kétgyermekes, 40 év alatti édesanyák szja-mentessége lép életbe.

Január elsejétől félmillió édesanya, lépcsőzetesen 2029. január 1-jéig pedig már egymillió édesanya lesz szja-mentes, vagyis három dolgozó édesanyából kettőnek élete végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Januártól az édesanyák szja-mentessége havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forintot jelent, a családi adókedvezmény duplázásával egy 30 év alatti egygyerekes édesanya és család esetében 1,5 millió forintot

– ismertette Hankó Balázs.

A 40 év alatti kétgyerekeseknél 2,2 millió forinttal „lesznek beljebb” a családok,

a háromgyermekesek esetében 3,7 millió forinttal, az adókedvezmény jelentős része pedig a férj keresetén keresztül érvényesül

– sorolta a miniszter.