Gulyás Gergely : Alapvetően téves hozzáállás a nyugdíjak adóztatása + videó

Gulyás Gergely : Alapvetően téves hozzáállás a nyugdíjak adóztatása

A nyugdíj megadóztatása egy korábbi baloldali ötlet, fogadott is el baloldali parlamenti többség ilyen javaslatot, s mi voltunk azok, akik ezt hatályon kívül helyezték – reagált Gulyás Gergely a Tisza Párt szakértőjének szavaira.

2025. 12. 16.
Fotó: Kiss Dániel
„A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerbe, hanem 30 évet” – jelentette ki egy podcastadásban Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője, aki korábban a nyugdíjak megadóztatásáról is beszélt. 

Simonovits András

Szerinte a rendszer túl bőkezű. Erre reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint abból, hogy 

a Tisza Párt támogatóinak a többsége inkább a fiatalabb korosztályból kerül ki, az ő politikájukban az is következik, hogy a nyugdíjasokat akarják különböző formában megsarcolni.

– A nyugdíj megadóztatása egy korábbi baloldali ötlet, fogadott is el baloldali parlamenti többség ilyen javaslatot, s mi voltunk azok, akik ezt hatályon kívül helyezték. Tehát minden olyan, az igazságosság jelszavával fellépő kísérlet, amely nyugdíjakat akar csökkenteni, 13. havi nyugdíjat eltörölni, 14. havi nyugdíjat nem bevezetni, a nyugdíjakat megadóztatni, az szerintünk alapvetően téves – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

– Azokhoz a rossz baloldali hagyományokhoz tartozik, amelyek a rendszerváltozás után a nyugdíjak reálértékének csökkenésével, a 13. havi nyugdíj eltörlésével vagy éppen a nyugdíjak megadóztatásának kísérletével jártak, ami szerintünk alapvetően helytelen és elfogadhatatlan – mondta el Gulyás Gergely.

Borítókép: Gulyás Gergely


