Lezárult a vizsgálat, megszólalt a Shell, miután benzin helyett víz került az autókba az M7-es autópálya melletti töltőállomásukon

Többen is vizet tankoltak a Shell balatonkeresztúri töltőállomásán – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet.
A vállalat a lapunknak küldött közleményében az írja, a Shell Hungary Zrt. által december 12-én, a balatonkeresztúri töltőállomáson észlelt probléma nyomán indított vizsgálat lezárult.
A vizsgálat megállapította, hogy a problémát a lefejtő aknában felgyűlt talajvíz okozta, ami az aknában lévő, meghibásodott csövön jutott a tankba.
További Gazdaság híreink
Hozzáfűzik, ez egy egyedi, elszigetelt, vis maior eset volt. Semmilyen más Shell-töltőállomás nem érintett, egyedül ezen a töltőállomáson merült fel a meghibásodás.
A Shell a vizsgálat eredménye alapján természetesen kompenzációban részesíti a négy érintett panaszos ügyfelet, és őszintén sajnálja a kellemetlenséget.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kétszáz forintba kerül a tea és négyszázötvenért adják a forralt bort ezen a budapesti karácsonyi vásáron
Pénteken indul.
Brüsszel új frontot nyitott: nemzetközi jogi ítélet miatt indult eljárás Magyarország ellen
A Mol ügyében ütköznek a hatáskörök, a magyar vállalat hiába próbálja végrehajtatni a javára hozott jogerős döntést.
A jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők
Januártól él a kedvező változás.
Akkora volt a sikere, hogy a minisztérium újra elérhetővé teszi a népszerű pályázatot
Segítség a digitális fejlesztésekhez.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kétszáz forintba kerül a tea és négyszázötvenért adják a forralt bort ezen a budapesti karácsonyi vásáron
Pénteken indul.
Brüsszel új frontot nyitott: nemzetközi jogi ítélet miatt indult eljárás Magyarország ellen
A Mol ügyében ütköznek a hatáskörök, a magyar vállalat hiába próbálja végrehajtatni a javára hozott jogerős döntést.
A jogviták a bírósági útnál egyszerűbb, gyorsabb, költségkímélő módon rendezhetők
Januártól él a kedvező változás.
Akkora volt a sikere, hogy a minisztérium újra elérhetővé teszi a népszerű pályázatot
Segítség a digitális fejlesztésekhez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!