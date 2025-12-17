Vonattal menekült a cseh férfi, aki brutálisan megerőszakolt, majd meggyilkolt egy nőt a Tiszai pályaudvarnál

A vádirat szerint a pályaudvar területén, egy bokros részen közösültek, de pár másodperc elteltével a vádlott fojtogatni kezdte a sértettet, aki a földre esett, és amikor megpróbált felülni, a vádlott visszalökte, majd a földön fekvő nőt többször nagy erővel a fején megütötte. A vádlott egy, a nő a táskájából kivett húsz centis, recés élű késsel a torkán vágott sérülést, további másik két késsel pedig az intim testrészén nagyszámú, felszínes metszett sérülést okozott.

Ezután a vádlott a sértettet hátrahagyva felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra.