Két telefonhívás és egy első blikkre hihető ok elég volt ahhoz, hogy eltűnjön a szekszárdi nő összes pénze

Nagyjából 24 millió forint, de ki számolja.

Feljelentést tett a Szekszárdi Rendőrkapitányságon egy helyi nő, mivel megtudta a pénzintézeténél, hogy a számlaegyenlege nulla, a korábban ott elhelyezett 23 950 500 forintja nincs már meg – írja a rendőrségi portál.

Kiderült az is, hogy november végén, december elején mobilról hívta egy nő, aki a Budapesti Rendőr-főkapitányság alkalmazottjaként mutatkozott be. Megkérdezte, hogy adott-e megbízást egy „tűzifásnak”, mert gyanús tranzakciót észleltek a számláján. Mivel nemmel válaszolt, a következő hívás már egy „bankbiztonsági szakembertől” érkezett. Ő arra hivatkozott, hogy feltehetően belső ember szivárogtatta ki az adatait, így a pénze nincs biztonságban. 

Több pénzintézetnél is lekötött összegeket, de csak az egyiknél volt mobilbankja is. Az ügyintéző felajánlotta, hogy segít egy távoli elérést biztosító alkalmazást telepíteni, hogy a lekötéseit biztonságba helyezhesse. 

Mikor a laptopján elindult a telepítés, az ismeretlen megkérte, menjen át egy másik szobába, mert egy falnak lennie kell közöttük, hogy a telepítés sikerüljön.

A sértett azt is elmondta, hogy még másik két helyen is van számlája és valutája. A telefonáló tanácsára felszabadította a lekötéseket, a valutát átváltotta forintra, és befizette a biztonságosnak vélt számlára. Egy héttel később laptopról próbált bejelentkezni a netbankba, de az új kódokkal nem sikerült. Ezután ment be a pénzintézethez érdeklődni, ahol közölték vele, hogy a számláján egyetlen forint sem maradt.

Arról, hogy hogyan kerülheti el az ilyen és ehhez hasonló eseteket, ide kattintva még többet olvashat.

