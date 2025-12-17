Két telefonhívás és egy első blikkre hihető ok elég volt ahhoz, hogy eltűnjön a szekszárdi nő összes pénze

Több pénzintézetnél is lekötött összegeket, de csak az egyiknél volt mobilbankja is. Az ügyintéző felajánlotta, hogy segít egy távoli elérést biztosító alkalmazást telepíteni, hogy a lekötéseit biztonságba helyezhesse.

Mikor a laptopján elindult a telepítés, az ismeretlen megkérte, menjen át egy másik szobába, mert egy falnak lennie kell közöttük, hogy a telepítés sikerüljön.

A sértett azt is elmondta, hogy még másik két helyen is van számlája és valutája. A telefonáló tanácsára felszabadította a lekötéseket, a valutát átváltotta forintra, és befizette a biztonságosnak vélt számlára. Egy héttel később laptopról próbált bejelentkezni a netbankba, de az új kódokkal nem sikerült. Ezután ment be a pénzintézethez érdeklődni, ahol közölték vele, hogy a számláján egyetlen forint sem maradt.