Orbán Viktor: Meghátrált az Európai Bizottság az orosz vagyon ügyében + videó

autós hírRomániaautógyártásterepjáró

Nagy ívű terv Romániából: feltámasztanák az ARO-t

A szocializmus idején nálunk is jól ismert márka újra terepjárókat gyártana, meglepően modern hajtással.

2025. 12. 17. 15:10
Fotó: ARO S.A.
Számos, a Merkur-időkből jól ismert autómárka újjáélesztési terveiről hallhattunk már, 2009-ben például a Trabant elektromos utódjáról szóltak a hírek egy csinos koncepció kapcsán, készültek számítógépes grafikák modern Moszkvicsról és Kispolszkiról, idén pedig az új Yugo terveit fogadták nagy várakozások, főleg Szerbiában. Ezúttal az ARO terepjárómárka visszatérése van terítéken, a Profit.ro portál beszámolója szerint a Román Fejlett Stratégiai Kutatások, Nanotechnológiák és Kvantumtechnológiák Szövetsége (ARCSANTQ) elindította az új modell fejlesztésével és gyártásával kapcsolatos programot, sőt a projektet már regisztrálták az Állami Találmányok és Védjegyek Hivatalánál (OSIM). 

Számítógépes grafikán az új e-ARO Next Generation
Fotó: ARCSANTQ

Nem az ősrégi modellek frissítéséről lenne szó, hanem vadonatúj autót fejlesztenek e-ARO 25 Next Generation néven, a formaterv elkészítéséhez pedig az olasz Granstudio tervezőcéggel írtak alá szerződést. Néhány grafikát már mutatott róla az Economica.net oldal, ami alapján a mai Land Rover Defender stílusára emlékeztető, klasszikus terepjárót kell elképzelni, az előzetes műszaki adatok szerint 4,82 méter hosszú és 1,95 méter széles karosszériával. Elektromos hajtással érkezhet, a létraalváz védett részén elhelyezett akkumulátorral, emellett egy hatótávnövelő benzinmotort is beépítenének. Kétféle, katonai (NATO-kompatibilis) és civil alapverziót és azokon belül számtalan alváltozatot terveznek belőle. 

Elsősorban a Lada Niva ellenfele volt az ARO 10-es
Fotó: ARO S.A.

Az ARO (Auto Romania) márka 1957 óta létezik, és kezdetben a román GAZ-69 licence alapján kínált terepjárókat, leghíresebb modellje a hetvenes évek elejéről kínált 240-as sorozat volt. Utóbbiból háromajtós dobozost, ötajtós kombit, többféle nyitott és platós kivitelt is kínáltak, idővel a benzines helyett brassói dízelmotor is kerreghetett az orrában. A világ számos pontján értékesítették, sőt gyártották is (például Portugáliában Portaro néven) a román 4x4-est, melyből Ceausescu részére egy luxusterepjáró készült, a nyolcvanas évek elején pedig már a kisebb, divatosabb formájú, Dacia motoros 10-es is kínálták. Nálunk is sok futott a könnyen javítható, de sajnos szerény minőségű ARO-kból; maga a gyártó hosszas agónia után 2006-ban ment csődbe. 

 


 

