Vagány népautóval támadhat fel a szerb Yugo márka

Több mint 16 éve, 2008 végén fejezte be a kragujeváci autógyár a Yugo márkájú autók gyártását Szerbiában, de lehet, hogy a Zastavából lett KGST-márka hamarosan feltámad hamvaiból. Amikor az első erről szóló hírek felbukkantak februárban, még csak néhány homályos számítógépes grafika érkezett melléjük az új Yugóról, most azonban végre tiszta képet kaptunk a szerb autó megjelenéséről, mert kis méretű méretarányos makettként ugyan, de elkészült az első példány belőle.

Fotó: Yugo

Április végén, a müncheni Car Design Event 2025 rendezvényen leplezték le a Yugo makettet, amelynek

még nincs neve, de legalább biztatóan néz ki.

Szögletes profiljával, előre döntött hűtőmaszkjával és vaskos C-oszlopjával az eredetit idézi meg, mégis nagy kerekeivel, sportos részleteivel kellően modern ahhoz, hogy 2025-ben ne tűnjön elavultnak.

Fotó: Yugo

Darko Marčeta szerb formatervező tervezte és építette meg a makettet a Yugo új tulajdonosának, Dr. Aleksandar Bjelić professzornak a megbízásából. Marčeta szerint az új koncepcióautó „nem csupán történelmi emlékként szolgál, hanem hangsúlyozza a majdani új modell megfizethetőségét és sportosságát is”.

Fotó: Yugo

Ha ez az új Yugo eljut a gyártásig, akkor az egyre szűkülő európai kisautó-piacon európai kisautók versenyezne az olyan olcsó típusokkal, mint a Dacia Sandero vagy az MG 3. Az rendkívül valószínűtlen, hogy a Yugo márka valaha is visszatérne vele Észak-Amerikába, ahol az eredeti sem futott be nagy karriert a 80-as évek végén.

Fotó: Yugo

Állítólag az új Yugóból szívó benzines és turbófeltöltős változat is készülne majd, és

lehetséges egy tisztán elektromos hajtású verzió érkezése is.

Automata és kézi kapcsolású váltóval is kapható lesz, és az autógyár még egy lehetséges sportváltozatra is utalt, amelyről még idén további részleteket fognak elárulni. Az első életnagyságú, teljesen működőképes prototípusra azonban még legalább két évet kell várni. Állítólag az autó végleges szériaváltozata is majd csak 2027-ben debütál majd a Belgrád Expón, a gyártása viszont még abban az évben megkezdődhet.

Eredetileg az 1981-ben bevezetett új Zastava kisautót jelölte Yugo név, később (főleg exportra) önálló márkává vált. Ekkor kapták az egyes modellek a Koral, Skala és Florida típusjelzést

Fotó: Zastava

Vajon a modernizált Trabant sorsára jut? Óhatatlanul eszünkbe jutott a makettként bemutatott Yugóról az egykori kelet-német népautó feltámasztásának története. Először amaz is kicsiben jelent meg (nem véletlenül, hiszen a Herpa modellgyártó projektje volt), aztán a 2009-es Frankfurti Autószalonon kiállították életnagyságú tanulmányként. Óriási sikere láttán befektetőket kezdtek keresni az elektromos hajtású Trabant nT gyártásához, ám nem akadt komoly jelentkező, és a terv vakvágányra került. Része volt a gondnak, hogy a Trabant márkanévhez az egykori KGST országokon kívül keveseket kötött nosztalgia, és ez bizony a Yugóra hatványozottan igaz - annyi kiegészítéssel, hogy egy időben Amerikába exportálták ugyan a szerb Koral kisautókat, de örökös gúnyolódás tárgyai voltak. (K.A.)